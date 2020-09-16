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«Реагирование на COVID-19 было абсолютно беспрецедентным»: в ВОЗ оценили действия России при пандемии коронавируса

16 сентября 2020, 15:45  •  56 • В России
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович назвала беспрецедентными действия российских властей по противодействию распространения коронавирусной инфекции в стране. По её словам, Россия стала одним из лидеров по числу проведённых тестов, что позволило «хорошо увидеть число инфицированных». Ранее в оперштабе Москвы сообщили, что в столице стали больше тестировать и лучше выявлять коронавирус: количество тестов возросло в среднем от 40 до 60 тыс. в день.
 
Reuters © Anton Vaganov
 

Россия является одним из лидеров в мире по числу проведённых тестов на коронавирус, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович в ходе пресс-конференции в онлайн-формате. Согласно информации Роспотребнадзора, в стране проведено более 41,4 млн тестов на коронавирус.

«Что мы можем сказать о реагировании на COVID-19, это было абсолютно беспрецедентным. Огромное реагирование всей системы, всего правительства, на всех уровнях, что позволило хорошо увидеть число инфицированных. Россия одна из лидирующих в мире по числу тестов, которые проводились», — сказала она.

При этом Вуйнович указала, что ВОЗ не наблюдает в России значительного роста новых случаев COVID-19 в отличие от европейского региона.

Ранее в оперативном штабе Москвы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщили, что в столице стали больше тестировать и лучше выявлять коронавирус. Количество тестов, которые проводятся в лабораториях Москвы, в среднем возросло от 40 до 60 тыс. в день.

За минувшие сутки в 84 регионах России выявлено 5670 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 (это максимальный показатель прироста за сутки с 26 июля) — в предшествующие этому двое суток было зафиксировано 5529 и 5509 случаев. По сообщению оперштаба, у 23,1% новых пациентов не было клинических проявлений заболевания.

В Чукотском автономном округе не выявлено новых случаев. Субъектами с наименьшими темпами прироста заболевших стали Московская и Смоленская области, Чеченская Республика (все по 0,2%), Москва, Ненецкий автономный округ, Чувашская Республика, Тульская и Омская области (все по 0,3%).

В общей сложности в России диагноз COVID-19 был подтверждён у 1 079 519 человек. С начала эпидемии в стране выздоровели 890 114 пациентов (82,45%), в том числе 5809 — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 223 651 человек.

От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончались 18 917 человек (1,75%). За сутки умерли 132 человека.

В число регионов, где за сутки выявили наибольшее количество новых заболевших, вошли Москва (750), Санкт-Петербург (207), Московская (173), Ростовская (167) и Нижегородская (165) области.

Лидером в стране по количеству выявленных случаев является Москва (273 273 — активными из них остаются 35,5 тыс.). Как отметили в Департаменте здравоохранения столицы, среднесуточный темп прироста новых случаев за последние 14 дней составляет 0,26%.

«В соответствии с критериями Роспотребнадзора показатель меньше единицы говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе», — указали в оперштабе столицы.

Испытания вакцины «Спутник V»

В среду, 16 сентября, стало известно несколько деталей из протокола клинического исследования вакцины «Гам-КОВИД-Вак-2020», разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Как сообщает РИА Новости, перед участием в исследованиях добровольцы пройдут скрининг, в рамках которой сдадут сдадут тесты на коронавирус, ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С, на содержание алкоголя, наркотических или психостимулирующих веществ.

Так, участвующим в пострегистрационных клинических испытаниях вакцины «Спутник V» от COVID-19 женщинам-добровольцам не рекомендуется беременеть, кормить грудью, тогда как мужчинам рекомендуется избегать зачатия ребёнка и не сдавать сперму для искусственного оплодотворения в период проведения исследования и в течение трёх месяцев после его завершения.

Кроме того, участникам исследований необходимо отказаться от употребления алкоголя за три дня до и после введения препарата, а в ходе процесса воздерживаться от чрезмерного употребления алкогольных напитков. Также на время испытаний необходимо сократить курение — до 10 сигарет в день.

Вдобавок стало известно, что добровольцам вводят вакцину или плацебо натощак, при этом за сутки до этого необходимо воздержаться от интенсивных занятий спортом.

Участвующие в испытаниях также должны вести электронный дневник, заполнять данные в который необходимо минимум 15 раз.

11 августа Владимир Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» в честь первого искусственного спутника Земли. Препарат представляет собой раствор для внутримышечного введения и позволяет сформировать иммунитет сроком до двух лет. В настоящее время вакцина уже выпущена в гражданский оборот. Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что массовую вакцинацию населения следует ожидать к началу зимы, когда производители «Спутника V» смогут наладить выпуск препарата в больших объёмах.

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