«Реабилитация нацизма»: СК возбудил дело из-за портретов нацистов на сайте «Бессмертного полка»

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту размещения на сайте акции «Бессмертный полк онлайн» фотографий нацистов и военных преступников. В частности, речь идёт об идеологе Третьего рейха Генрихе Гиммлере и лидере нацистской Германии Адольфе Гитлере. Ранее о попытках осквернить память ветеранов Великой Отечественной войны заявили организаторы акции, сообщив о намерении передать имеющуюся у них информацию в СК.

Следственный комитет России возбудил уголовные дела по факту размещения на сайтах акции «Бессмертный полк онлайн» фотографии нацистских преступников. Об этом сообщает пресс-служба СК, отмечая, что акция направлена на сохранение памяти о поколении Великой Отечественной войны и о её участниках, боровшихся с нацистской Германией.

«Подобные действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге», — сказано в сообщении ведомства.

Уголовные дела возбуждены по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК «Реабилитация нацизма», то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала.

По данным следствия, не позднее 10 мая 2020 года неизвестные лица разместили в открытом доступе в интернете фотографию рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, причем публикация сопровождалась комментарием, что на фотографии якобы запечатлён полковник Алексеев В.М.

Другой случай произошёл не позднее 3 мая. Тогда неустановленные лица разместили на сайте «Банк памяти» анкету с фотоизображением Адольфа Гитлера, отметив в комментарии, что это участник Великой Отечественной войны Гитле Адоль Алоисо.

В настоящее время следствие предпринимает необходимые меры для установления лиц, причастных к совершению данных преступлений. Их действиям будет дана соответствующая правовая оценка.

Следствие также проверит иные попытки размещения недостоверного контента в рамках указанной виртуальной акции, отмечается в сообщении СК.

Ранее на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня», которая прошла 12 мая, председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Ольга Амельченкова рассказала о процессе организации акции «Бессмертный полк онлайн». Она заявила, что в ходе модерации загруженных анкет волонтёрами были зафиксированы «вопиющие случаи оскорбления подвига советского народа».

По словам Амельченковой, вместо фотографий ветеранов Великой Отечественной войны некоторые пользователи присылали изображения мультипликационных персонажей и идеологов, вождей и офицеров нацистской Германии. Добровольцами и профессиональными историками подобные заявки блокировались.

Тогда же руководитель исполкома общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Артём Хуторской подчеркнул, что специалистам удалось определить IP-адреса, с которых осуществлялись попытки загрузить анкеты с фотографиями нацистов и военных преступников.

«Мы не оставим безнаказанными эти попытки омрачить праздник Великой Победы в день её 75-летия и все собранные нами материалы передаём в Следственный комитет для организации процессуальной проверки», — сообщил он.

Молодой человек смотрит трансляцию акции «Бессмертный полк» на Васильевском спуске в Москве

РИА Новости

© Алексей Филиппов

В беседе с RT член научного совета при Совбезе России доктор политических наук Андрей Манойло считает, возбуждение уголовного дела правильным шагом.

«Те, кто это сделал — провокаторы. Если оценивать это действие с моральной точки зрения, это вообще за гранью добра и зла. Это чистейшая провокация. Люди хотят показать, что антифашистские силы и память о победе над нацизмом ничего не значат... Это не хулиганство, а явно заранее спланированная провокация», — утверждает доктор политических наук.

В свою очередь, юрист-международник и почётный адвокат России Валерий Ванин напомнил, что статья 354.1 УК РФ, согласно которой возбуждены уголовные дела, прямо предусматривает ответственность за неуважение к обществу и распространение сведений о днях воинской славы, осквернение символов воинской славы России, совершённое публично.

«Здесь очевидно, что акция «Бессмертный полк» может быть причислена к символам воинской славы России. Когда к фотографиям героев присоединяют фотографии преступников, из-за которых погибли люди, — это, безусловно осквернение памяти», — считает адвокат.

Общественная акция «Бессмертный полк» проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны.

Традиционно в рамках акции каждый год 9 мая или в ближайшие даты её участники проходят по улицам колонной, неся транспаранты с фотографиями своих родственников-ветеранов.

Первая акция в современном формате состоялась 9 мая 2012 года в Томске. Около 6 тыс. человек прошли колонной по городу, неся портреты участников войны. В 2013 году акция прошла уже в нескольких десятках городов, в том числе Москва и Санкт-Петербург.

В 2015 году в акциях «Бессмертного полка» приняли участие, по разным данным, от 4 до 12 млн человек в России и 20 зарубежных странах, в том числе в Германии и США. В этом году в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 акция была проведена в онлайн-формате.