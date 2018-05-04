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Рідна мова
04 мая 2018, 18:39 • 209 • Карикатуры
Певец Melovin, который представит Украину на Евровидении-2018, оконфузился на пресс-конференции, забыв государственный язык. В начале общения с прессой исполнитель намеревался говорить только на украинском, однако уже через пять минут был вынужден попросить помощи у переводчицы.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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