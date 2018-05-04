Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Икона нации» или «местечковый патриот»: кем на самом деле был Тарас Шевченко
Путину пообещали построить «технопарки для пенсионеров»
Без ленточек, но с «Джавелинами»: хроники украинской смуты
Сергей Шойгу провел переговоры с Халифой Хафтаром
Главная / Карикатуры

Рідна мова

04 мая 2018, 18:39  •  209 • Карикатуры

Певец Melovin, который представит Украину на Евровидении-2018, оконфузился на пресс-конференции, забыв государственный язык. В начале общения с прессой исполнитель намеревался говорить только на украинском, однако уже через пять минут был вынужден попросить помощи у переводчицы.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

209
Источник
Похожие новости
03 мая 2018, 13:24
Не доглядели
27 апреля 2018, 17:39
На всех не хватает
28 апреля 2018, 19:39
С украинским размахом

03 мая 2018, 19:54
Патриотизм по-украински
26 апреля 2018, 15:39
Отлично ловит
27 апреля 2018, 20:54
Долгая дорога к миру
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
02 мая 2018, 19:09
Записки Колорадского Таракана. «Бесы… Бесы все злей и злей…»
03 мая 2018, 10:54
Как страна-бензоколонка рушит глобальную власть США
29 апреля 2018, 06:40
Все-таки продались? У США будут базы в Казахстане (Роман Романов)
01 мая 2018, 10:39
Израиль жаждет новой войны
29 апреля 2018, 00:09
«В случае кризиса в Москве начнется война с Россией»
28 апреля 2018, 07:54
Валюта, которая заменит американский доллар
02 мая 2018, 09:24
«Северный поток – 2»: морковка для Европы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.