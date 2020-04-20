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РД-180 - идеальное "технологическое чудо": В США поспешили сделать комплимент России

20 апреля 2020, 09:10  •  152 • Политика
В США поспешили сделать комплимент России после непродуманных заявлений о причинах закупки РД-180. Как заверил глава ULA Тори Бруно, российский двигатель является идеальным "технологическим чудом".
Российский двигатель РД-180 является технологическим чудом. Об этом главе госкорпорации "Роскосмос" Дмитрию Рогозину написал президент компании United Launch Alliance Тори Бруно.
Ранее Рогозина удивили слова Бруно, который заявил о том, что в конце 90-х годов прошлого века американцы якобы попросили ULA закупать российские двигатели, чтобы технологии не попали в Северную Корею и Иран, а не из-за технических характеристик РД-180.
В ответ на критику со стороны "Роскосмоса" коллега Рогозина поспешил заверить его в обратном - что РД-180 идеально подходят для миссии Atlas.
"РД-180 - это технологическое чудо, идеально подходящее для миссии Atlas", - высказался Бруно в Twitter, за что Рогозин поблагодарил его.
Ранее о преимуществах РД-180 также заявил глава SpaceX Илон Маск.
"Стыдно, что Boeing и Lockheed вынуждены использовать российский двигатель на Atlas, однако конструкция двигателя великолепна", - считает бизнесмен.
В Пентагоне уверены, что отказаться от русских двигателей США смогут уже к 2022 году. Однако аналитики конгресса Штатов полагают, что Вашингтон сможет сделать это не ранее 2030 года.
Фото: Дмитрий Рогозин/Twitter

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