РД-180 - идеальное "технологическое чудо": В США поспешили сделать комплимент России

Российский двигатель РД-180 является технологическим чудом. Об этом главе госкорпорации "Роскосмос" Дмитрию Рогозину написал президент компании United Launch Alliance Тори Бруно.

Ранее Рогозина удивили слова Бруно, который заявил о том, что в конце 90-х годов прошлого века американцы якобы попросили ULA закупать российские двигатели, чтобы технологии не попали в Северную Корею и Иран, а не из-за технических характеристик РД-180.

В ответ на критику со стороны "Роскосмоса" коллега Рогозина поспешил заверить его в обратном - что РД-180 идеально подходят для миссии Atlas.

"РД-180 - это технологическое чудо, идеально подходящее для миссии Atlas", - высказался Бруно в Twitter, за что Рогозин поблагодарил его.

Ранее о преимуществах РД-180 также заявил глава SpaceX Илон Маск.

"Стыдно, что Boeing и Lockheed вынуждены использовать российский двигатель на Atlas, однако конструкция двигателя великолепна", - считает бизнесмен.

В Пентагоне уверены, что отказаться от русских двигателей США смогут уже к 2022 году. Однако аналитики конгресса Штатов полагают, что Вашингтон сможет сделать это не ранее 2030 года.

Фото: Дмитрий Рогозин/Twitter