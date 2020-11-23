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РБК узнал о планах правительства РФ ликвидировать восемь институтов развития
23 ноября 2020, 08:25 • 118 • Политика
В правительстве России решили упразднить восемь структур в рамках реформы институтов развития. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщает РБК со ссылкой на источники.
По словам собеседников издания, речь идет о ликвидации Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ), Фонда развития моногородов, АО «Особые экономические зоны», Росинфокоминвеста, Агентства по технологическому развитию, а также трех структур, отвечавших за развитие Дальнего Востока.
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в комментарии РБК подчеркнул, что весь функционал институтов по поддержке опережающего развития Дальнего Востока и Арктики сохранится.
«Возможно, будет объединение нескольких юридических лиц в одно, более сильное, с оптимизацией пересекающихся расходов», — сказал министр.
По данным издания, планируется, что часть функций упраздненных институтов перейдет к государственной корпорации ВЭБ.РФ. Также на базе этой госкорпорации предусмотрено создание единого института развития.
Помимо этого, в управление ВЭБ.РФ планируют передать Российский экспортный центр, корпорацию МСП, ЭКСАР, Фонд развития промышленности, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, фонд «Сколково», «Роснано» и Фонд инфраструктурных и образовательных программ.
По словам одного из собеседников РБК, цель реформы в том, чтобы «создать единые механизмы управления институтами, устранить пересечения их функций с органами власти и коммерческими компаниями».
В июле сообщалось, что государственная корпорация ВЭБ.РФ и бизнес-школа «Сколково» запустили программу подготовки управленческих кадров для российских городов.
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