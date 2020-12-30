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Разжалованный украинский генерал поддел Зеленского

30 декабря 2020, 09:35  •  298 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Военный заявил, что не на все распространяется воля президента
Лидер Незалежной Владимир Зеленский недавно со скандалом снял Сергея Кривоноса с должности замсекретаря Совета нацбезопасности Украины. Оскорбленный таким решением генерал не стал молчать. Он согласился, что президент властен лишить его поста, однако его могущество не может повлиять на человеческие принципы Кривоноса.
Генерала отправили в отставку на фоне того, что он не поддержал идею лидера Украины о всеобщей мобилизации в случае войны с Россией. По мнению Кривоноса, такое развитие событий приведет к масштабному дезертирству, так как украинцам не хватает патриотизма.
Вскоре после высказывания, идущего вразрез со словами украинского главнокомандующего, генерала уволили.
На своей странице в "Фейсбук" Кривонос поблагодарил Зеленского за "подарок" к Новому году и подчеркнул, что тот никогда не сможет "уволить человека из человека", то есть не в силах повлиять на воззрения генерала.

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