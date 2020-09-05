Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Полицейский из дела Скрипалей проболтался об "отравлении" Навального
Выгодно исключительно одному человеку: В отравлении Навального обнаружили "...
Оппозиция пошла ва-банк? Тихановская предупредила Лукашенко после встречи с Мишу...
"Я вас разочарую…": Посол России в Белоруссии высказался о единой валю...
Главная / Политика

Разыгравшие президента Польши пранкеры открестились от белорусского слива

05 сентября 2020, 12:10  •  112 • Политика
Известные российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус), которые ранее успешно разыграли президента Польши, открестились от сегодняшнего белорусского слива.
Мы к этому не имеем отношения, - пояснил Кузнецов РИА Новости.
В пятницу вечером в соцсетях появилась запись разговора двух неизвестных людей, которые обсуждают фальсификацию отравления Алексея Навального. Белоруссия утверждает, что люди на записи являются представителями Польши и Германии. Один из них интересуется, действительно ли Навальный отравлен, на что его собеседник отвечает: "В данном случае это не важно. На войне все средства хороши". Из беседы становится понятно, что провокация с российским блогером должна была заставить Кремль "перестать совать нос в Беларусь". Собеседники также соглашаются, что президент Белоруссии Александр Лукашенко оказался крепким орешком и так просто его свергнуть не вышло.
Напомним, что на счету Вована и Лексуса множество розыгрышей. Одной из последних их "жертв" стал президент Польши Анджей Дуда. Они позвонили ему в середине июля от имени генсека ООН и обсудили ряд "насущных вопросов". Пранкеры поинтересовались у Дуды, зачем он воюет с советскими памятниками, а также предложили забрать у Украины исконно польские земли. Впоследствии Дуда оправдывался, что раскусил пранкеров, которые якобы прокололись на слове "зубровка". Вован и Лексус произнесли это слово без запинки, выдав свои славянские корни. Впрочем, это не объясняет, почему президент не положил трубку.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



112
Источник
Похожие новости
05 сентября 2020, 04:50
Дипломаты ФРГ и Франции посокрушались о Навальном и обратились к России
05 сентября 2020, 03:00
В Совфеде оценили появление записи разговора о Навальном
05 сентября 2020, 02:05
Голованов указал на нестыковки в белорусском сливе
05 сентября 2020, 06:40
Распад? Гражданское противостояние? Война? Эксперт дал прогноз о будущем Украины
05 сентября 2020, 02:05
Миссия ООН отказалась ехать в Белоруссию по зову Тихановской
05 сентября 2020, 10:20
"Образцы исчезли", но… В отравлении Навального есть зияющий просчёт
Новости партнеров
 
Выбор дня
05 сентября 2020, 04:50
Шведы разобрались с "Новичком": "Для Навального у нас плохая новость&q...
05 сентября 2020, 01:10
Киевская дипломатия шокирована: Козак предложил Украине капитулировать
05 сентября 2020, 04:50
Дипломаты ФРГ и Франции посокрушались о Навальном и обратились к России
05 сентября 2020, 01:10
На Украине дали прогноз на ближайшее будущее:«Союз суверенных славянских государств +...
05 сентября 2020, 03:00
В Совфеде оценили появление записи разговора о Навальном
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 августа 2020, 13:00
Вот и всё! Мальчик допрыгался! Россия начинает делать больно
01 сентября 2020, 00:00
"Англосаксы не прощают, если их водят за нос": Политолог назвал единственный шанс для Лукашенко
01 сентября 2020, 07:20
США определились с планами на Белоруссию? Белый дом выступил с заявлением по ситуации в Минске
03 сентября 2020, 05:10
Симоньян указала на "непреложный факт" в истории с Навальным
04 сентября 2020, 04:05
"С русскими лучше не шутить": Американцы стали "паиньками" после инцидента с БТР в Сирии
01 сентября 2020, 22:55
Они пришли свергать власть: В Минске "мамкин революционер" разревелся на глазах у всех
01 сентября 2020, 11:55
Почему Саакашвили бежит из Украины: Осенью готовится кровавый переворот
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.