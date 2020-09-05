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Разыгравшие президента Польши пранкеры открестились от белорусского слива
05 сентября 2020, 12:10 • 112 • Политика
Известные российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус), которые ранее успешно разыграли президента Польши, открестились от сегодняшнего белорусского слива.
В пятницу вечером в соцсетях появилась запись разговора двух неизвестных людей, которые обсуждают фальсификацию отравления Алексея Навального. Белоруссия утверждает, что люди на записи являются представителями Польши и Германии. Один из них интересуется, действительно ли Навальный отравлен, на что его собеседник отвечает: "В данном случае это не важно. На войне все средства хороши". Из беседы становится понятно, что провокация с российским блогером должна была заставить Кремль "перестать совать нос в Беларусь". Собеседники также соглашаются, что президент Белоруссии Александр Лукашенко оказался крепким орешком и так просто его свергнуть не вышло.
Напомним, что на счету Вована и Лексуса множество розыгрышей. Одной из последних их "жертв" стал президент Польши Анджей Дуда. Они позвонили ему в середине июля от имени генсека ООН и обсудили ряд "насущных вопросов". Пранкеры поинтересовались у Дуды, зачем он воюет с советскими памятниками, а также предложили забрать у Украины исконно польские земли. Впоследствии Дуда оправдывался, что раскусил пранкеров, которые якобы прокололись на слове "зубровка". Вован и Лексус произнесли это слово без запинки, выдав свои славянские корни. Впрочем, это не объясняет, почему президент не положил трубку.
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