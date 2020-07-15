Разыгранный Дуда заявил, что раскусил Вована и Лексуса. Пранкеров подвела польская водка

По словам польского лидера, он понял, с кем имеет дело, когда пранкеры, звонившие ему от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, смогли без запинки выговорить слово "зубровка" - так называется польский алкогольный напиток, по крепости не уступающий русской водке. Дуда подчеркнул, что португальцу Гуттерешу это слово так легко бы не далось.

Генеральный секретарь не выговаривает настолько хорошо слово "зубровка", хоть голос и был очень похожий, - сказал президент.

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Тем не менее остаётся непонятным, почему Дуда, зная, что его разыгрывают, продолжил беседу вместо того чтобы положить трубку.

Ранее сообщалось, что российские пранкеры Вован и Лексус разыграли президента Польши, позвонив ему от имени генсека ООН. Они поздравили своего собеседника с победой на выборах, а также обсудили наиболее "насущные вопросы". В частности, пранкеры поинтересовались, зачем Варшава ведёт войну с советскими памятниками. Дуде пришлось поспешно оправдываться. Он заявил, что польские власти не имеют ничего против памятников, хотя несколько подобных инцидентов действительно произошло. В завершение разговора Вован и Лексус предложили Польше забрать оккупированные Украиной исконно польские земли, окончательно напугав президента.