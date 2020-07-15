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Разыгранный Дуда заявил, что раскусил Вована и Лексуса. Пранкеров подвела польская водка
15 июля 2020, 22:00 • 48 • Политика
Президент Польши Андрей Дуда заявил, что раскусил Вована и Лексуса, разыгравших его по телефону. Глава государства отметил, что русских пранкеров подвела польская водка. Почему в таком случае президент сразу не положил трубку, остаётся непонятным.
По словам польского лидера, он понял, с кем имеет дело, когда пранкеры, звонившие ему от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, смогли без запинки выговорить слово "зубровка" - так называется польский алкогольный напиток, по крепости не уступающий русской водке. Дуда подчеркнул, что португальцу Гуттерешу это слово так легко бы не далось.
Скриншот: Telegram/РИА Новости
Тем не менее остаётся непонятным, почему Дуда, зная, что его разыгрывают, продолжил беседу вместо того чтобы положить трубку.
Ранее сообщалось, что российские пранкеры Вован и Лексус разыграли президента Польши, позвонив ему от имени генсека ООН. Они поздравили своего собеседника с победой на выборах, а также обсудили наиболее "насущные вопросы". В частности, пранкеры поинтересовались, зачем Варшава ведёт войну с советскими памятниками. Дуде пришлось поспешно оправдываться. Он заявил, что польские власти не имеют ничего против памятников, хотя несколько подобных инцидентов действительно произошло. В завершение разговора Вован и Лексус предложили Польше забрать оккупированные Украиной исконно польские земли, окончательно напугав президента.
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