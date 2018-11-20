Разъяснил по-пацански: «Сокурсник Путина» рассказал украинцам «правду» о российском президенте

Автор:

Малосолов Андрей

Если вы хотите разнообразить свои впечатления в течение ближайшего часа и посмеяться вдоволь, то вам следует почитать и посмотреть интервью, которое дал некто Юрий Швец небезызвестному украинскому телеведущему Дмитрию Гордону. В нем вы узнаете, кто такие «козлы, гопники, придурки» мировой политики, а также о вкладе «бывшего сотрудника КГБ и сокурсника Путина» в дело мировой стабильности и безопасности.

Да, Украина умеет удивлять и веселить, особенно умеют это делать украинские СМИ. Немного выше них стоят некоторые аналитики и ведущие, претендующие на право первого голоса в общем информационном стаде. На первые роли себя выдвигает в нем ведущий политического шоу Дмитрий Гордон, который давно пытается стать украинским Юрием Дудем, что ему пока так и не удается. Зато удается Гордону позабавить общественность приглашаемыми в его шоу персонажами. Вот и некто на этой неделе прогромыхал у Гордона. Швец рассказал, как сейчас обстоят дела у Путина и в разваливающихся российских спецслужбах. Ведь Швец это дело знает! Себя он представляет сотрудником КГБ, который 25 лет назад эмигрировал за границу. И, конечно, он отлично знает, кто такой Путин, ведь он был «сокурсником» нынешнего президента России!

Свое интервью Гордону Швец посвятил разоблачению главы российского государства. В частности, он прошелся по состоянию дел в российских спецслужбах. Они, по его версии, совсем плохи, разложились, а управляют ими бывшие личные охранники Путина. А раз дело доверили «личникам», то делу этому, по мнению Швеца, капец. Ибо что умеет делать личный охранник — упасть, отжаться, поднести чемодан или пальто. Такую долю приписывает Швец службе безопасности главы государства, которая делит первые места в мире с американцами, англичанами и израильтянами.