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Разъяреный Аваков размечтался об убийствах без суда и следствия

21 апреля 2020, 06:10  •  58 • Украина

Попавшие в руки полиции люди, якобы причастные к поджогам в Житомирской области и Чернобыльской зоне отчуждения, штрафами не отделаются.

Об этом у себя в «Facebook» заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.

«По Чернобыльской зоне из 4 небольших проблемных очагов – один локализирован. В Житомирской – из 4 активных очагов – локализовали 2. Лесники и пожарники очень хорошо отработали вечер и ночь. Спасибо им!» – написал Аваков.

При этом он отметил, что прогноз ветра на сегодня для тушения пожара не очень хороший – до 15-20 метров в секунду.


«Это сильный ветер, огонь может распространяться рывками, прорываясь на новые участки – и это риски. Учитываем это. В светлое время суток – постоянно мониторит зоны риска вертолет и БПЛА МВД. Наземные силы и авиация работают на полную. Справимся – буду докладывать», – отрапортовал министр.

Далее Аваков предупредил, что будут эмоции.

«Вчера, во время вечернего мониторингового облета в Чернобыльской зоне, обнаружили вот таких 4 «феномена» на площади около 100м.

Хорошо, что рядом были силы и удалось быстро потушить. Но.. какие же сссуки! Каким ублюдком надо быть, что б делать такое?» – возмутился министр.

«Чудовищно сухая зима – уровень воды в экосистеме ушел вниз на 1.5-2 метра.. лесная, особенно хвойная подстилка легко уязвима для пожара. Высохли торфяники и это – особая проблема. И, все это, конечно, возможность для негодяев и провокаторов. Кто-то хочет подпортить жизнь в стране, кто-то спрятать огнем свои грязные делишки.. МЫ это очень ясно все понимаем. И мириться не намерены – и принимаем меры. Прошу всех, кто располагает хоть какой-то информацией – позвоните в полицию», – призвал Аваков.

«Конечно, полиция уже занимается этим и другими инцидентами. Создал специальную группу МВД, Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в лесу.. но какие ж негодники.. тысячи наших не спят на пожаре сутками, хватают пыль и радиацию .. а кто-то из-за угла.. ух попадетесь! А попадетесь точно! И штрафом уже не отделаетесь», – пообещал глава МВД.

При этом далее в комментариях Арсен Аваков конкретизировал свои угрозы в адрес поджигателей. Он опубликовал фотокопию бюллетеня года Алтайского Губпродкома от 1920 года, где среди прочего в приказе о поджогах леса предписывается «застигнутых на месте преступления поджигателей убивать на месте».

«Я, конечно, не согласен с Алтайским Губревкомом из 1920 года, но – к сожалению – ознакомился с этой присланной мне исторической параллелью с пробуждающейся интенцией «тёмной стороны силы»… Многие киевляне меня поймут… А так, кроме поджигателей – всех люблю», – написал Аваков.

Кроме того, на официальной странице Нацгвардии в «Facebook» появилась информация о начале спецоперации из-за поджогов в лесах зоны отчуждения и Житомирской области.

«На прошлой неделе, а именно 17 апреля, Украина отмечала День пожарной охраны. В тот же день пожарный расчет Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины заканчивал последние приготовления перед тем, как присоединиться к ликвидации пожара в Чернобыльской зоне отчуждения

Сегодня они продолжают взаимодействовать с силами ГСЧС Украины, ликвидируя очаги возгорания в зоне радиоактивного заражения», – говорится в сообщении.

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