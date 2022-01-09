Развёртывание завершено: Стало известно, когда миротворцев ОДКБ выведут из Казахстана

Командующий миротворцами ОДКБ в Казахстане Андрей Сердюков рассказал, когда иностранных военнослужащих выведут с территории республики. На данный момент развёртывание завершено.

Андрей Сердюков провёл совместный брифинг с заместителем Минобороны Казахстана генерал-лейтенантом Султаном Гамалетдиновым.

"Коллективные миротворческие силы завершили развёртывание на территории Республики Казахстан", - произнёс командующий миротворцами ОДКБ в этой стране.

Иностранным военным поручено охранять социально значимые, военные и государственные объекты на территории Алма-Аты, а также в районах, которые примыкают к этому городу. Сердюков выразил признательность казахской стороне: воинские контингенты оперативно разместили и обеспечили всем необходимым.

Граждане России, которые хотят покинуть территорию Казахстана и вернуться на родину, будут вывезены на самолётах военно-транспортной авиации Военно-космических сил России.

По словам Сердюкова, миротворцев ОДКБ выведут из Казахстана только после того, как обстановка в стране полностью стабилизируется.

Напомним, с начала 2022 года Казахстан сотрясают массовые протесты. Изначально люди выступали против подорожания сжиженного газа. В Алма-Ате началось мародёрство. Этим занимались уже не мирные жители, а боевики. Они также совершили ряд нападений на госучреждения, начали отбирать оружие у силовиков.

В Казахстане введён режим чрезвычайного положения. Стартовала контртеррористическая операция. Утром 5 января в отставку было отправлено правительство. Президент Касым-Жомарт Токаев стал главой Совета безопасности. Он обратился в Организацию Договора коллективной безопасности с просьбой оказать содействие "в преодолении террористической угрозы". В ОДКБ приняли решение отправить в Казахстан миротворцев. Коллективные миротворческие силы состоят из военнослужащих России, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Армении.