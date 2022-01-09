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Развёртывание завершено: Стало известно, когда миротворцев ОДКБ выведут из Казахстана

09 января 2022, 18:35  •  177 • Политика
Командующий миротворцами ОДКБ в Казахстане Андрей Сердюков рассказал, когда иностранных военнослужащих выведут с территории республики. На данный момент развёртывание завершено.
Андрей Сердюков провёл совместный брифинг с заместителем Минобороны Казахстана генерал-лейтенантом Султаном Гамалетдиновым.
"Коллективные миротворческие силы завершили развёртывание на территории Республики Казахстан", - произнёс командующий миротворцами ОДКБ в этой стране.
Иностранным военным поручено охранять социально значимые, военные и государственные объекты на территории Алма-Аты, а также в районах, которые примыкают к этому городу. Сердюков выразил признательность казахской стороне: воинские контингенты оперативно разместили и обеспечили всем необходимым.
Граждане России, которые хотят покинуть территорию Казахстана и вернуться на родину, будут вывезены на самолётах военно-транспортной авиации Военно-космических сил России.
По словам Сердюкова, миротворцев ОДКБ выведут из Казахстана только после того, как обстановка в стране полностью стабилизируется.
Напомним, с начала 2022 года Казахстан сотрясают массовые протесты. Изначально люди выступали против подорожания сжиженного газа. В Алма-Ате началось мародёрство. Этим занимались уже не мирные жители, а боевики. Они также совершили ряд нападений на госучреждения, начали отбирать оружие у силовиков.
В Казахстане введён режим чрезвычайного положения. Стартовала контртеррористическая операция. Утром 5 января в отставку было отправлено правительство. Президент Касым-Жомарт Токаев стал главой Совета безопасности. Он обратился в Организацию Договора коллективной безопасности с просьбой оказать содействие "в преодолении террористической угрозы". В ОДКБ приняли решение отправить в Казахстан миротворцев. Коллективные миротворческие силы состоят из военнослужащих России, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Армении.

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