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Развёртывание вооружений на Украине. Слова Пескова стали интригой

16 января 2022, 14:30  •  155 • Политика
Пресс-секретарь президента России не стал гарантировать отказ от развёртывания вооружений на Украине.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заинтриговал журналистов заявлением по обстановке на Украине. В частности, он не стал гарантировать отказ от развёртывания вооружений в Незалежной.
В интервью CNN Песков указал, что Россия ожидает от НАТО гарантий, что Украину не возьмут в военный альянс. Юридически сейчас осуществить это возможно. В случае отказа НАТО от такого расклада о военных действиях в ответ речи не идёт. Однако, сказал Песков, "мы не собираемся говорить, что не будем размещать наступательные вооружения на территории Украины".
На данный момент, уточнил пресс-секретарь президента России, разногласия между нашей страной и США с НАТО по вопросам выдвинутых предложений по гарантиям вызывают опасение.
В Кремле также уточнили, что Россия не нападёт на Украину, а обвинения в подготовке провокации в Донбассе ложные.

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