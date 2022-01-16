Развёртывание вооружений на Украине. Слова Пескова стали интригой

Пресс-секретарь президента России не стал гарантировать отказ от развёртывания вооружений на Украине.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заинтриговал журналистов заявлением по обстановке на Украине. В частности, он не стал гарантировать отказ от развёртывания вооружений в Незалежной.

В интервью CNN Песков указал, что Россия ожидает от НАТО гарантий, что Украину не возьмут в военный альянс. Юридически сейчас осуществить это возможно. В случае отказа НАТО от такого расклада о военных действиях в ответ речи не идёт. Однако, сказал Песков, "мы не собираемся говорить, что не будем размещать наступательные вооружения на территории Украины".

На данный момент, уточнил пресс-секретарь президента России, разногласия между нашей страной и США с НАТО по вопросам выдвинутых предложений по гарантиям вызывают опасение.

В Кремле также уточнили, что Россия не нападёт на Украину, а обвинения в подготовке провокации в Донбассе ложные.