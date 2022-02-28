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Развёртывание сил реагирования - внезапное заявление от военного комитета НАТО
28 февраля 2022, 23:15 • 214 • В мире
В военном комитете альянса сделали заявление по ситуации на Украине.
В НАТО впервые намерены провести развёртывание элементов сил реагирования в контексте коллективной обороны. С соответствующим заявлением выступили представители военного комитета Североатлантического альянса.
В заявлении комитета также говорится, что многие союзники по военному блоку предложили оказать военную поддержку и гуманитарную помощь Украине.
Ранее в МИД России категорично отреагировали на намерение Германии начать поставки вооружения на Украину.
"Этим своим решением ФРГ призывает призраков уже не холодной, а самой что ни на есть "горячей" войны", - уточнила по этому поводу официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Напомним, что ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, что в соответствии с его приказом дежурные смены пунктов управления Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, командования дальней авиации приступили к несению боевого дежурства усиленным составом.
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