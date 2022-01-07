Развёртывание сил ОДКБ насторожило Белый дом

В США заявили, что у Вашингтона есть вопросы относительно законности запроса Казахстана на развёртывание в стране миротворческих сил.

В Вашингтоне высказали свою позицию относительно протестов в Казахстане и миротворцев, направленных в республику по запросу официальных властей. Представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что у США есть вопросы по поводу законности запроса Казахстана на развёртывание в стране сил ОДКБ.

При этом Псаки не преминула уточнить, что переброска миротворцев не повлияла на планы по переговорам США и России о гарантиях безопасности.

Она добавила, что в целом американцы следят за ситуацией в республике.