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Развёртывание сил ОДКБ насторожило Белый дом
07 января 2022, 00:05 • 179 • Политика
В США заявили, что у Вашингтона есть вопросы относительно законности запроса Казахстана на развёртывание в стране миротворческих сил.
В Вашингтоне высказали свою позицию относительно протестов в Казахстане и миротворцев, направленных в республику по запросу официальных властей. Представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что у США есть вопросы по поводу законности запроса Казахстана на развёртывание в стране сил ОДКБ.
При этом Псаки не преминула уточнить, что переброска миротворцев не повлияла на планы по переговорам США и России о гарантиях безопасности.
Она добавила, что в целом американцы следят за ситуацией в республике.
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