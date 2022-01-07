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Развёртывание сил ОДКБ насторожило Белый дом

07 января 2022, 00:05  •  179 • Политика
В США заявили, что у Вашингтона есть вопросы относительно законности запроса Казахстана на развёртывание в стране миротворческих сил.
В Вашингтоне высказали свою позицию относительно протестов в Казахстане и миротворцев, направленных в республику по запросу официальных властей. Представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что у США есть вопросы по поводу законности запроса Казахстана на развёртывание в стране сил ОДКБ.
При этом Псаки не преминула уточнить, что переброска миротворцев не повлияла на планы по переговорам США и России о гарантиях безопасности.
Она добавила, что в целом американцы следят за ситуацией в республике.

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