Развяжет ли Турция большую войну в Сирии перед курортным сезоном

Перед «горячей фазой» была дипломатическая разминка – то, что турки не станут уходить из Сирии по-доброму, было понятно еще в далеком 13 году. Именно тогда, турецкая артиллерия в Латакии стала оказывать огневую поддержку боевикам, надеясь урвать свой кусок Сирии после падения Асада. Более того, часть Сирии входила когда-то в состав Османской империи, поэтому турки почувствовали моральное право нарушать суверенитет чужой страны и не выполнять дипломатические обещания.

Tо, что турки не станут уходить из Сирии по-доброму, было понятно еще в далеком 13 годуФото: EAST NEWS

Еще в сентябре 2018 года, в российско-турецком меморандуме было зафиксировано, что турки должны выйти из идлибской зоны, а перед этим «отмежевать», разделить оппозицию. Боевики, сидящие в Идлибе и окрестностях неоднородны - там есть отряды «вооруженной оппозиции» готовой к переговорам с Асадом и исламисты-отморозки со всего мира. На этом их различия кончаются, потому что враг у них один – светская Сирия и стоящие за ней Россия и Иран. Иран, кстати, турки почему-то не учитывают в этом пасьянсе, а зря – очень сильный и агрессивный региональный игрок, имеющий неплохую и обстрелянную армию.

Ситуация в Идлибе обостриласьФото: REUTERS

Такая игра на два фронта закончилась предсказуемо, турецкие военные попали под удар сирийской и якобы российской авиации – это по версии Анкары. По заявлению Минобороны РФ «никаких турецких войск в районе Бехуна, где они попали под обстрел не должно было быть». И второе заявление – «авиация ВКС России в районе населенного пункта Бехун, где турецкие войска попали под обстрел, не применялась».

Турция опубликовала видео ударов по сирийским военным.

Впрочем, турки и сами не стеснялись выкладывать в сети видео, стрельбы из ПЗРК Стингер по самолетам, при том, что сирийская авиация имеет полное право летать над своей страной и бомбить врагов.

Первым, о гибели 29 турецких военнослужащих заявил губернатор турецкой провинции Хатай. Напомню, что именно в этой провинции много лет работала «дыра в границе», по которой в Сирию из Турции, как на экскурсии ехали толпы боевиков со всего мира. Через границу шло пополнение живой силой и боеприпасами, а турецкие «скорые» вывозили к себе в больницы раненых боевиков – на территории ИГИЛ* такая услуга стоила 250 долларов. Благо, там от этой дыры до сирийского Алеппо всего 80 километров. И турки делали вид, что ничего не происходит, все нормально. Кстати, в 2013 году, журналисты КП сделали репортаж из окрестностей этой «дыры в границе», из маленького городка Райханли провинции Хатай.

Башар Асад не раз заявлял, что освободит провинцию Идлиб от бандитовФото: EAST NEWS

Сразу же, после заявления хатайского губернатора, Эрдоган провел совещание с военными. Несколько ранее, он заявлял, что недоволен переговорами с Сирией и готов к военной операции в этом районе. В свою очередь, Башар Асад не раз заявлял, что освободит провинцию Идлиб от бандитов. Пазл сложился, все стороны конфликта обозначили свои желания. Но, Турция взяла отсрочку – ей нужно проконсультироваться с НАТО, чьим членом она является.

Боевики пользуются поддержкой ТурцииФото: REUTERS

Пресс-секретарь, правящий Партии справедливости и развития Омер Челик уже заявил о том, что инцидент под Идлибом – нечто большее:

- Мы рассматриваем это не как нападение… на одну Турцию, а как атаку на международное сообщество. Мы ожидаем тотальной реакции! – заявил Челик.

Пока Турция нанесла ответные удары по наземным позициям наступающей сирийской армии. О каких-то потерях сирийцев не сообщается, скорее всего они минимальны. Начать войну с Сирией без одобрения всего блока НАТО Турция не может. И как бы не нагнетали ситуацию своими агрессивными и паническими заявлениями турецкие политики, в позиции этой страны есть множество уязвимостей. Начиная от территориальных претензий к суверенной соседней стране и заканчивая поддержкой всемирно известных кровожадных мерзавцев из ИГИЛ и Свободной сирийской армии.

Эрдоган готов к военной операции в этом районеФото: REUTERS

А еще на носу у Турции курортный сезон. Другими словами – более 10% ВВП этой страны приносят туристы, которые в воюющий регион просто не поедут. Что скажут на это Эрдогану турки – он догадывается. В свое время, четыре года назад, только Россия спасла его от свержения во время военного переворота. Надеюсь, Эрдоган это помнит.

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