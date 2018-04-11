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Развяжет ли Трамп Третью мировую войну из-за Сирии. Пять возможных вариантов развития событий на Ближнем Востоке

11 апреля 2018, 20:54  •  190 • В России

За последние сутки с одним и тем же вопросом мне позвонили и написали пожалуй все мои друзья и знакомые, включая тех, с кем я не виделся несколько лет: «Когда начнется Третья мировая?» И если судить по панической истерике в соцсетях, то впору закупаться солью, крупами, спичками и охотничьими патронами, потому как не сегодня - завтра на Ближнем Востоке Россия и США схлестнутся в яростной битве, а щепки полетят по всему миру.

Ситуация действительно напряженная. И противоречивые метания Дональда Трампа в Твиттере (то угрожает России «умными» ракетами, то задается вопросом о прекращении «гонки вооружений») лишь добавляют тревоги в и без того затянувшуюся неопределенность. На этом этапе идет война нервов. Стороны прощупывают друг друга дипломатическими и не очень заявлениями в публичном пространстве и вполне конкретными предупреждениями по спецканалам связи. И чем закончится эта «раскачка», пока не ясно. Вместе с военным экспертом, главным редактором журнала «Арсенал Отечества» Виктором Мураховским мы рассмотрели разные варианты развития событий. И степень их вероятности.

Вариант 1.

США подгоняет ударную авианосную группу в восточное Средиземноморье, где Россия уже закрыла прибрежный район Сирии для учений. Пока американцы играют мускулами в нейтральных водах, мы демонстрируем свои возможности в территориальных, специалисты ОЗХО собирают анализы в Думе, а дипломаты договариваются в кабинетах. Итог такого «мягкого» противостояния может быть такой же, как и в прошлом году, когда американцы подогнали свою авианосную группу к Корейскому полуострову. Побряцав оружием, она удалилась в сторону Австралии. А сегодня идет речь чуть ли не о грядущей встрече Трампа с Ким Чен Ыном.

- Все возможно, но ситуация существенно отличается, - считает Виктор Мураховский. - В случае с Северной Кореей американцы сразу говорили, что не рассматривают никаких ограниченных ударов. Они понимали, что ответ приведет к развязыванию ядерного конфликта. В нашем случае Россия не может быть большими сирийцами, чем сами сирийцы. Наш совместный договор предусматривает борьбу с террористами на территории Сирии. Там ничего не говорится о том, что мы должны воевать за Сирию против какой-то третьей державы. Хотя мы делаем это на дипломатическом уровне. И благодаря переговорам, похожая ситуация со стоянием авианосной группы может повториться, только суть у нее другая.

Aмериканцы играют мускулами в нейтральных водахФото: REUTERS

Вариант 2.

США все-таки решается на удар по целям, которые по их мнению заслуживают наказания за «химическую атаку» в Думе. При этом сами удары носят скорее показательный, чем практический характер. Как это было в прошлом году, когда два эсминца запустили около 60 «Томагавков» по аэродрому Шайрат в провинции Хомс. Я был там спустя пару дней после атаки, и ее результаты меня не впечатлили. Сгорели несколько старых самолетов, взлетел на воздух склад с боеприпасами. Но фатального урона инфраструктуре аэродрома не нанесено. И на моих глазах в воздух взлетали сирийские бомбардировщики.

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- Групповой удар по отдельным объектам действительно возможен, - соглашается Виктор Мурахровский. - Целями могут быть аэродромы, в том числе в Дамаске. В качестве символических действий могут быть атакованы предприятия, на которых, по мнению американцев, Асад, якобы, производит химическое оружие. Естественно, по тому же алгоритму, что и в прошлом году, за несколько часов до ударов по соответствующим каналам связи нас предупредят, чтобы случайно не задеть наших военнослужащих. С военной точки зрения мы вряд ли будем как-то реагировать. В том числе - задействовать ПВО. Но на дипломатическом уровне конечно какая-то реакция будет.

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В прошлом году два эсминца запустили около 60 «Томагавков» по аэродрому Шайрат в провинции ХомсФото: Александр КОЦ

Вариант 3.

Американцы наносят удары по штабам Вооруженных сил Сирии, узлам связи, резиденции Асада и другим правительственным объектам. В стране, лишенной системы управления, начинается хаос, в войсках - разброд и шатания, террористы всех мастей, воспользовавшись деморализацией противника, начинают наступление по всем фронтам.

- Мне кажется, вряд ли они будут бить по таким объектам, потому что там гарантированно находятся оперативные группы российских военных советников, - комментирует Виктор Мураховский. - И слишком велика вероятность нанесения ущерба нашим военнослужащим. В этом случае, по всей вероятности, будет соответствующий ответ. Причем необязательно прямой - по носителям «Томагавков». Нам прекрасно известно, где размещены американские военнослужащие в самой Сирии.

Вариант 4.

США атакует пункты дислокации российских войск на Хмеймиме и в Тартусе, пытаясь подавить системы ПВО, уничтожить авиацию и вывести из строя инфраструктуру аэродрома. Очевидно, без поддержки россиян сирийцы долго не продержатся и можно приступать хоть ко второму варианту, хоть к третьему, хоть к наземной интервенции.

- Я не фантаст, не знаю, стоит ли обсуждать такие варианты, - говорит Виктор Мураховский. - Для этого надо развернуть очень большую группировку сил и средств. Пока такого развертывания со стороны американцев не видно.

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Сейчас, если посмотреть на Хмеймим, там боевых самолетов - пара эскадрилийФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вариант 5.

Массированный удар крылатыми ракетами по всей военной инфраструктуре Сирии, во время которой уничтожаются и пункты управления, и системы ПВО, и аэродромы. Далее - читай пункт 3.

- Для этого надо развернуть очень серьезную группировку. Пока мы этого не видим, - констатирует Виктор Мураховский. - А если вдруг начнутся какие-то приготовления, то мы будем наблюдать зеркальные действия наших вооруженных сил. Сейчас, если посмотреть на Хмеймим, там боевых самолетов - пара эскадрилий. А вдруг там появится гораздо больше самолетов, причем не только на Хмеймиме? А если на территории Ирана будет развернута группировка дальних бомбардировщиков? А если еще к ним присоединится группировка Миг-31 с «Кинжалом» под «брюхом»? Тогда можно напрячься. Но дураков в американской армии нет. Они все это прекрасно представляют, и наши ответные действия просчитываются американской стороной. Там под Джозефом Данфордом, председателем объединенного комитета начальников штабов, сидят хорошие специалисты. На мой взгляд прямое столкновение в Сирии между США и Россией очень маловероятно.

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