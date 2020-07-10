Развязать гражданскую войну в Афганистане, чтобы не потерять плацдарм для борьбы с КНР и Россией • 104 • Аналитика

Когда в феврале этого года в СМИ появились победные рапорты об окончании многолетней войны в Афганистане, о выводе американских войск и войск коалиции из этого многострадального государства, о «мирном договоре» между США и «Талибаном» (запрещен в РФ), специалисты встретили сообщения с большим скепсисом.





Понятно, что 19-летняя война в Афганистане не принесла американцам ничего. Войска сидели в опорных пунктах, отказываясь выходить на патрулирование. До 90% территории страны контролировалось различными вооруженными группировками, в основном «Талибаном». Марионеточное правительство в Кабуле не контролировало страну.



Президент США провел в Белом доме пресс-конференцию в присущем ему стиле а-ля «мы всегда побеждаем»:



«У нас еще не было подобного момента, переговоры были очень успешными. Все устали от войны… если произойдут плохие вещи, мы вернемся — так быстро и с такой силой, которую никто никогда не видел. Надеюсь, в этом не будет необходимости. Послушайте, никто не должен критиковать эту сделку после девятнадцати лет (войны)».

Не менее пафосно выступил государственный секретарь США Майк Помпео, который присутствовал вместе с 30 официальными лицами из различных стран и генеральным секретарем НАТО Столтенбергом на подписании договора:



«Появляется соблазн объявить о победе, но победа афганцев будет достигнута только тогда, когда они смогут жить в мире и процветать. Победа для Соединенных Штатов наступит в тот момент, когда американцам и нашим союзникам больше не придется опасаться террористической угрозы из Афганистана».



О чем конкретно договорились на переговорах в Дохе

После слов о величии американцев, о победе американской дипломатии и стремлении к тому, чтобы сделать жизнь афганцев мирной и радостной, стоит вспомнить о самом соглашении. Вспомнить просто потому, что с течением времени для многих оно почему-то трансформировалось в совершенно новое. То, о чем говорят сегодня, мало соответствует тому, что подписали спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера «Талибана» Абдулла Гани Барадар.



Кстати, оба подписанта пуштуны. Американский дипломат — выходец из семьи пуштунов из Мазари-Шарифа, а мулла Абдул Гани Барадар, известный некоторым нашим читателям, ветеранам войны в Афганистане, как мулла Барадар Ахунд, — выходец из семьи пуштунов из провинции Урузган. Оба сунниты. Так что выбор переговорщиков продуман.



Итак, США в течение 135 дней сократят количество своих военнослужащих в Афганистане с 12 тысяч человек до 8 600. Кроме этого, в такой же пропорции сократятся войска других стран, находящиеся на территории страны (общая численность сил НАТО на тот момент 16 000 человек).



В свою очередь, «Талибан»



«не позволит ни одному из своих членов, другим лицам или группам, включая «Аль-Каиду» [запрещена в РФ], использовать территорию Афганистана, чтобы угрожать безопасности Соединенных Штатов и их союзников».

Далее наступает светлое будущее. Войска НАТО и союзников в течение 14 месяцев покидают Афганистан без боестолкновений и, соответственно, без потерь. Красивый план. Если не углубляться в суть. Я уже неоднократно цитировал фразу товарища Сухова: «Восток — дело тонкое». Договоренности на большую перспективу — это хорошо, но синица в руках там актуальнее, чем журавль в небе.



Правительство Афганистана освобождает из тюрем 5000 талибов (!) в качестве жеста доброй воли. В ответ «Талибан» выпускает из зинданов 1000 своих пленников. Остальные пленники будут отпускаться по мере того, как будут уходить войска НАТО.



Далее. Американцы снимают собственные санкции с движения и добиваются снятия международных санкций, которые одобрил Совбез ООН. Более того, США настаивают в Совете Безопасности ООН на том, чтобы сделка, результат переговоров, в Дохе были одобрены ООН и таким образом получили международный статус.



И где же тут «тонкость Востока»? Думаю те, кто знает этот самый Восток, уже знают ответ на мой вопрос. Посмотрите что в результате сделки получают талибы и американцы. «Талибан» получает конкретные сроки вывода иностранных войск из Афганистана, своих сторонников в явно выигрышном варианте 5 к 1, возможность укрепить свои позиции без вмешательства военных США.



А что получили США и коалиция в целом? Очередную декларацию о намерениях, каких было множество и при президенте Обаме, и при президенте Трампе. Договоренности, которые совершенно спокойно приостанавливаются или вообще отменяются вскоре после достижения. Так что вопрос о том, кто кого переиграл в этом раунде, оставим открытым.



Игра продолжается. Вашингтон пытается реализовать в Афганистане иранский сценарий

Понимание того, что дипломаты свой раунд проиграли, у Вашингтона пришло довольно быстро. Да и тактика действий США на международной арене известна давно. Вцепившись в добычу однажды, этот хищник будет идти за раненым зверем до того момента, пока силы не оставят жертву. И тогда жертва превращается в пищу. При этом «на подтанцовке» у хищника достаточно много «добровольных помощников».



Победить «Талибан» не получилось. Обмануть тоже. Уже после подписания соглашения выяснилось, что договаривались американские дипломаты не столько с талибами, сколько с «Аль-Каидой». Поскольку все предложения США талибы обсуждали с руководством именно этой организации. Более того, из штаба талибов появились данные о том, что эти движения связывают «исторические узы», а значит, они «будут уважать» друг друга и впредь. В свою очередь, «Аль-Каида» оценила итоги переговоров в Дохе как «победу общего дела».



Первым сигналом того, что американцы переходят к реализации плана, тождественного планам, которые они реализовали в нескольких исламских государствах, стало выступление командующего CENTCOM (Центральное командование армии США) Кеннета Маккензи 10 июня в Вашингтоне. По его словам выходит, что 19-летняя война велась в Афганистане не с талибами. США и талибы друзья, претензий друг к другу не имеют.



Армия США в Афганистане вела боевые действия с «ИГ» (запрещено в РФ) и «Аль-Каидой». Вот так. Причем дальше генерал вообще раскрыл все карты своим ответом на простой вопрос о взаимоотношениях «Талибана», «ИГ» и «Аль-Каиды». Итак, талибы для США — однозначно друзья и союзники! «ИГ» (запр. в РФ) враги и для США, и для талибов. А вот «Аль-Каида» «и не друг и не враг» для талибов.



Что в итоге

США давят на правительство Афганистана. Американцам необходимо, чтобы переговоры продолжались. Потому и появились разговоры о прекращении финансирования Кабула в случае отказа от переговоров с талибами. Поэтому и «не видят» американцы постоянных нападений талибов на правительственные войска по всей территории страны. А между прочим, такие нападения фиксируются ежедневно в приличных количествах. В мае например, по 30 нападений в сутки.



Что же в итоге? Во-первых, американцы прекрасно понимают, что правительство Афганистана после ухода войск коалиции не продержится и недели. Во-вторых, «Талибан» от идеи захвата власти не отказался и не откажется. В-третьих, «ИГ» и «Аль-Каида» не уйдут с территории Афганистана, так как они на сегодняшний момент рассматривают именно США как основного врага.



И, в-четвертых, уходить с территории Афганистана американцам никак нельзя, так как это не просто перевалочный пункт, не просто огромная плантация наркотиков, — это, главное, прекрасный плацдарм для борьбы с основными противниками: Китаем и Россией.



А сам план прост. Создать на территории Афганистана несколько сильных группировок, которые необходимо стравить между собой. Правительство и «Талибан» уже воюют. Остается сделать так, чтобы в самостоятельную борьбу включились «ИГ» и «Аль-Каида». Да и вооруженные группировки кланов, повторюсь, сегодня реально сильных полевых командиров.



Короче говоря, давно известный принцип «разделяй и властвуй». Развязать гражданскую войну, чтобы обескровить противника. Именно эта задача поставлена американским дипломатам, американской разведке, американскому бизнесу. Когда в феврале этого года в СМИ появились победные рапорты об окончании многолетней войны в Афганистане, о выводе американских войск и войск коалиции из этого многострадального государства, о «мирном договоре» между США и «Талибаном» (запрещен в РФ), специалисты встретили сообщения с большим скепсисом.Понятно, что 19-летняя война в Афганистане не принесла американцам ничего. Войска сидели в опорных пунктах, отказываясь выходить на патрулирование. До 90% территории страны контролировалось различными вооруженными группировками, в основном «Талибаном». Марионеточное правительство в Кабуле не контролировало страну.Президент США провел в Белом доме пресс-конференцию в присущем ему стиле а-ля «мы всегда побеждаем»:Не менее пафосно выступил государственный секретарь США Майк Помпео, который присутствовал вместе с 30 официальными лицами из различных стран и генеральным секретарем НАТО Столтенбергом на подписании договора:После слов о величии американцев, о победе американской дипломатии и стремлении к тому, чтобы сделать жизнь афганцев мирной и радостной, стоит вспомнить о самом соглашении. Вспомнить просто потому, что с течением времени для многих оно почему-то трансформировалось в совершенно новое. То, о чем говорят сегодня, мало соответствует тому, что подписали спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера «Талибана» Абдулла Гани Барадар.Кстати, оба подписанта пуштуны. Американский дипломат — выходец из семьи пуштунов из Мазари-Шарифа, а мулла Абдул Гани Барадар, известный некоторым нашим читателям, ветеранам войны в Афганистане, как мулла Барадар Ахунд, — выходец из семьи пуштунов из провинции Урузган. Оба сунниты. Так что выбор переговорщиков продуман.Итак, США в течение 135 дней сократят количество своих военнослужащих в Афганистане с 12 тысяч человек до 8 600. Кроме этого, в такой же пропорции сократятся войска других стран, находящиеся на территории страны (общая численность сил НАТО на тот момент 16 000 человек).В свою очередь, «Талибан»Далее наступает светлое будущее. Войска НАТО и союзников в течение 14 месяцев покидают Афганистан без боестолкновений и, соответственно, без потерь. Красивый план. Если не углубляться в суть. Я уже неоднократно цитировал фразу товарища Сухова: «Восток — дело тонкое». Договоренности на большую перспективу — это хорошо, но синица в руках там актуальнее, чем журавль в небе.Правительство Афганистана освобождает из тюрем 5000 талибов (!) в качестве жеста доброй воли. В ответ «Талибан» выпускает из зинданов 1000 своих пленников. Остальные пленники будут отпускаться по мере того, как будут уходить войска НАТО.Далее. Американцы снимают собственные санкции с движения и добиваются снятия международных санкций, которые одобрил Совбез ООН. Более того, США настаивают в Совете Безопасности ООН на том, чтобы сделка, результат переговоров, в Дохе были одобрены ООН и таким образом получили международный статус.И где же тут «тонкость Востока»? Думаю те, кто знает этот самый Восток, уже знают ответ на мой вопрос. Посмотрите что в результате сделки получают талибы и американцы. «Талибан» получает конкретные сроки вывода иностранных войск из Афганистана, своих сторонников в явно выигрышном варианте 5 к 1, возможность укрепить свои позиции без вмешательства военных США.А что получили США и коалиция в целом? Очередную декларацию о намерениях, каких было множество и при президенте Обаме, и при президенте Трампе. Договоренности, которые совершенно спокойно приостанавливаются или вообще отменяются вскоре после достижения. Так что вопрос о том, кто кого переиграл в этом раунде, оставим открытым.Понимание того, что дипломаты свой раунд проиграли, у Вашингтона пришло довольно быстро. Да и тактика действий США на международной арене известна давно. Вцепившись в добычу однажды, этот хищник будет идти за раненым зверем до того момента, пока силы не оставят жертву. И тогда жертва превращается в пищу. При этом «на подтанцовке» у хищника достаточно много «добровольных помощников».Победить «Талибан» не получилось. Обмануть тоже. Уже после подписания соглашения выяснилось, что договаривались американские дипломаты не столько с талибами, сколько с «Аль-Каидой». Поскольку все предложения США талибы обсуждали с руководством именно этой организации. Более того, из штаба талибов появились данные о том, что эти движения связывают «исторические узы», а значит, они «будут уважать» друг друга и впредь. В свою очередь, «Аль-Каида» оценила итоги переговоров в Дохе как «победу общего дела».Первым сигналом того, что американцы переходят к реализации плана, тождественного планам, которые они реализовали в нескольких исламских государствах, стало выступление командующего CENTCOM (Центральное командование армии США) Кеннета Маккензи 10 июня в Вашингтоне. По его словам выходит, что 19-летняя война велась в Афганистане не с талибами. США и талибы друзья, претензий друг к другу не имеют.Армия США в Афганистане вела боевые действия с «ИГ» (запрещено в РФ) и «Аль-Каидой». Вот так. Причем дальше генерал вообще раскрыл все карты своим ответом на простой вопрос о взаимоотношениях «Талибана», «ИГ» и «Аль-Каиды». Итак, талибы для США — однозначно друзья и союзники! «ИГ» (запр. в РФ) враги и для США, и для талибов. А вот «Аль-Каида» «и не друг и не враг» для талибов.США давят на правительство Афганистана. Американцам необходимо, чтобы переговоры продолжались. Потому и появились разговоры о прекращении финансирования Кабула в случае отказа от переговоров с талибами. Поэтому и «не видят» американцы постоянных нападений талибов на правительственные войска по всей территории страны. А между прочим, такие нападения фиксируются ежедневно в приличных количествах. В мае например, по 30 нападений в сутки.Что же в итоге? Во-первых, американцы прекрасно понимают, что правительство Афганистана после ухода войск коалиции не продержится и недели. Во-вторых, «Талибан» от идеи захвата власти не отказался и не откажется. В-третьих, «ИГ» и «Аль-Каида» не уйдут с территории Афганистана, так как они на сегодняшний момент рассматривают именно США как основного врага.И, в-четвертых, уходить с территории Афганистана американцам никак нельзя, так как это не просто перевалочный пункт, не просто огромная плантация наркотиков, — это, главное, прекрасный плацдарм для борьбы с основными противниками: Китаем и Россией.А сам план прост. Создать на территории Афганистана несколько сильных группировок, которые необходимо стравить между собой. Правительство и «Талибан» уже воюют. Остается сделать так, чтобы в самостоятельную борьбу включились «ИГ» и «Аль-Каида». Да и вооруженные группировки кланов, повторюсь, сегодня реально сильных полевых командиров.Короче говоря, давно известный принцип «разделяй и властвуй». Развязать гражданскую войну, чтобы обескровить противника. Именно эта задача поставлена американским дипломатам, американской разведке, американскому бизнесу. Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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