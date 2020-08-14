Развязали сроки: Мишустин назвал камчатский долгострой разгильдяйством

Одна из основных проблем Камчатки — отсутствие доступных медицинских центров, рассказали «Известиям» в регионе . Люди предпочитают ездить к врачам в другие области, здания местных больниц почти полностью изношены, притом что здесь нередки землетрясения. А появления новых медицинских комплексов население региона ждет уже почти 10 лет. Прибывший в край с рабочим визитом премьер-министр Михаил Мишустин назвал срыв сроков стройки разгильдяйством и пообещал поставить ситуацию под контроль правительства . Также местные жители жалуются на высокие цены на рыбу , ловлей которой в основном и занимается регион. Ожидаемое в сентябре открытие рыбоперерабатывающего завода может решить эту проблему, рассказал «Известиям» капитан местного сейнера .

Ежеквартальный контроль

Камчатка стала вторым пунктом «посткоронавирусного турне» Михаила Мишустина, дальше по списку — Магадан и Амурская область. Днем ранее премьер посетил Чукотку, где оценил состояние местной системы здравоохранения в период пандемии. Сотрудники больницы и местные жители рассказали «Известиям», что COVID-19 — далеко не главная беда автономного округа. Население больше беспокоят нехватка врачей и отсутствие жилья для медперсонала.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения Камчатской краевой больницы им. А.С. Лукашевского в Петропавловске-Камчатском Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

В Петропавловске-Камчатском премьер тоже решил первым делом пообщаться с медиками. Он встретился с сотрудниками краевой больницы, которая сейчас находится далеко не в лучшем состоянии . Во время визита его сопровождали министр здравоохранения Михаил Мурашко, руководитель Минфина Антон Силуанов и глава Минвостока Александр Козлов, а также врио губернатора края Владимир Солодов.

Еще в 2011 году обсуждалось проектирование новой больницы, однако эти разговоры так ничем и не закончились. Премьер-министр потребовал объяснений от всех, кто принимал участие в проектировании . Деньги в федеральном бюджете на медицинский центр были заложены, но за почти 10 лет проект не сдвинулся с места.

— Считаю это разгильдяйством, — констатировал председатель правительства . — Больнице быть, и я думаю, что мы с губернатором должны просто это обещание дать. По средствам мы будем смотреть, сколько необходимо добавить. Еще раз скажу, что смету мы знаем, знаем и о дефиците в региональном бюджете. Мы будем, я думаю, буквально ежеквартально держать на контроле процесс строительства .

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения Камчатской краевой больницы им. А.С. Лукашевского в Петропавловске-Камчатском Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

Местные жители признались «Известиям», что искренне надеются на улучшение системы здравоохранения. Сейчас проблем накопилось достаточно много — это и очереди, и низкое качество обслуживания.

— Люди предпочитают ездить на материк, чтобы наблюдаться и лечиться . Чаще всего в Хабаровск. У меня ребенок с аутизмом. Хорошие центры для нас есть в Петербурге и Челябинске. С психиатрической помощью всё здесь сложно, очень устаревшие подходы. Также я бы не рискнула тут рожать. Много знаю сложных случаев, которые закончились печально, — поделилась с «Известиями» местная жительница Анна Гольдцан.

Рыбная стихия

Еще одной остановкой в рамках рабочего визита Михаила Мишустина стал рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина. Там ему продемонстрировали новый сейнер «Командор» и перерабатывающий завод, который планируют запустить 25 сентября . Новое предприятие должны были открыть еще в августе, однако из-за пандемии на Камчатку не смогли приехать иностранные контрагенты. Сейчас сотрудники уверены, что сроки снова переносить не будут. На заводе планируется производить около 200 видов продукции.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения рыболовецкого колхоза им. В.И. Ленина в Петропавловске-Камчатском Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

После двухмесячного перегона из Калининграда через Суэцкий пролив «Командор» уже дважды выходил в море, рассказал «Известиям» капитан судна Сергей Пешков. Этот и другие новые сейнеры, по его расчетам, смогут прослужить почти полвека . Кроме того, закупленные модели дают возможность ловить действительно много рыбы. Это должно позволить уменьшить ее стоимость.

— Сезон у нас длится с августа до весны — вылавливаем до 9 тыс. т, но многое зависит от погоды. Сначала занимаемся красной рыбой, а потом — белой. Цены практически сопоставимы с московскими. Чтобы понизить стоимость, нужно больше вылавливать. Как раз для этого построили завод. Весной поймем, помогло ли, — резюмировал Сергей Пешков.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения рыболовецкого колхоза им. В.И. Ленина в Петропавловске-Камчатском Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Стоимость рыбы вызывает у населения недоумение , причем никто не может объяснить, чем вызваны такие высокие цены, признался «Известиям» пенсионер Александр Кобелев. Он периодически приходит на побережье Петропавловска-Камчатского порыбачить.

— Иногда горбушу привозят за 44 руб./кг — вот это хорошо. Однако происходит это очень редко, — рассказал мужчина.

Тарифные ужасы

Еще одной болевой точкой не только Камчатки, но и всего Дальнего Востока традиционно считаются дорогая электроэнергия и плохая газификация . Эти вопросы премьер обсудил на совещании с врио губернатора края и профильными министрами.

— Теплые дома, свет и горячая вода без перебоев, причем всё это должно быть по доступным хотя бы ценам, — заявил Михаил Мишустин на совещании, поручив Минэнерго до 1 сентября внести на рассмотрение правительства законопроект по энерготарифам в ДФО.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание об электроэнергетике и газификации Дальнего Востока Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Для Якутии, Чукотки, Камчатского края, Магаданской и Сахалинской областей в 2017 году ввели механизм выравнивания тарифов на электроэнергию со среднероссийскими. Но ситуация по-прежнему остается удручающей, рассказала «Известиям» школьная учительница Татьяна Богданова, живущая в Петропавловске-Камчатском.

— За ЖКХ в однокомнатной квартире мы платим 8 тыс. рублей , а те, у кого «трешка», вынуждены отдавать более 12 тыс., — посетовала женщина.

Некоторым категориям граждан власти помогают с оплатой платежей. Например, пенсионерам приходится отдавать лишь половину стоимости, рассказал Александр Кобелев.

Любовь Лежнева, Камчатка