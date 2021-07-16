Разврат и наркотики – в Госдуму: "Народное голосование" обнаружило "радужного" русофоба

На поле предвыборных баталий наблюдается некоторое затишье: кандидаты и партии, надо полагать, заняты преимущественно вопросами выдвижения и регистрации. "Народное голосование", разумеется, продолжает свою работу. Мы решили повнимательнее изучить биографии политиков, "убегающих" от наших волонтёров. Обнаружились удивительные вещи: открытая поддержка извращенцев, ювенальной юстиции и "гуманной" наркополитики. Да-да, и такие персонажи тоже хотят попасть в Государственную думу!

В прошлом обзоре мы высказали предположение, что от партии "Яблоко", несмотря на публичные заявления Григория Явлинского, могут выдвигаться вполне откровенные сторонники "берлинского пациента". Тот же депутат Мосгордумы от "Яблока" Сергей Митрохин летом 2019 года был замечен на незаконных акциях, организованных последователями Навального. Да и 23 января текущего года Митрохина задержали на акции в его поддержку. А когда Явлинский обрушился на блогера с разгромной критикой, Митрохин заявил, что это мнение одного человека, а не партии.

Высказывался в защиту Навального и ещё один лидер партии – псковский политик Лев Шлосберг, почему-то вознамерившийся баллотироваться в Госдуму в одном из округов столицы. Впрочем, подробнее об этих персонажах мы расскажем вам в следующих обзорах. А пока – встречайте: Николай Кавказский, выдвинутый партией "Яблоко" в 204-м одномандатном округе Москвы.

Беспорядочные связи и гуманность к наркодилерам

Кавказский постит на своей странице в Facebook информацию о встречах с избирателями. Речь, как водится, идёт о проблемах: "плохие" районные управы, вырубка зелёных насаждений, война со "строймафией". Спору нет, борьба с беспределом на местах – дело благое. Только вот какая закавыка: "боевые" посты на странице политика появляются примерно с начала июля – то есть, вероятно, с того момента, как решился вопрос о его выдвижении.

Впрочем, раньше Николай Кавказский тоже не бездействовал. Вот как его представляют на партийном сайте:

С 2006 года участвовал в оппозиционных акциях "Марш несогласных". Является одним из организаторов акций в защиту прав ЛГБТ, женщин, лиц с ограниченными жизненными возможностями и мигрантов – "Марш равенства".

А вот что написал он в разделе "О себе" на странице соцсети "ВКонтакте":

Полиамор, социал-демократ, интернационалист, ЛГБТ-активист, профеминист. Сторонник введения ювенальной юстиции и гуманной наркополитики.

Полиамория – это отношения с несколькими партнёрами. Есть и другое определение, менее звучное, но более верное: беспорядочные связи…

Жёсткая государственная политика в отношении наркомании, по мнению Кавказского, только усугубляет проблему. Фото: скриншот страницы Николай Кавказский / vk.com

Судя по всему, защита прав извращенцев является для Кавказского весьма значимой темой.

И я, и "Яблоко" поддерживаем и будем продвигать права ЛГБТ…

– написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Мало того, этот политик считает необходимым введение в России ювенальной юстиции – он писал об этом на своём сайте ещё в 2013 году. То есть бесконтрольное изъятие детей из семей под любым (и часто надуманным) предлогом должно стать нормой?

Наконец, вишенка на торте:

Репрессии в отношении лиц, употребляющих наркотики, мелких дилеров и фермеров вытесняют миллионы людей из нормальной жизни и разрушают их семьи,

– высказался политик на площадке иноагента "Радио Свобода".

Жёсткая государственная политика в отношении наркомании, по мнению Кавказского, только усугубляет проблему. А для её решения предлагаются такие рецепты...

По-видимому, Кавказский забыл, как в "святые" 90-е такие вот мелкие дилеры (кстати, часто являвшиеся представителями нацменьшинств) подсаживали на всякую дрянь десятки тысяч молодых ребят. Сколько из них уже отправились на кладбище? В провинциальных городах целые районы (так сказать, места компактного проживания) славились тем, что наркотики там можно было купить чуть ли не в каждом доме. И только жёсткая политика государства (и конечно, профессиональная работа правоохранителей) помогли снизить остроту проблемы. Да, она по-прежнему существует. Однако имеет уже, скорее, локальный характер.

Представляете, что вновь начнётся в стране при "гуманном" отношении к наркодилерам и легализации психоактивных веществ?

О других представителях либеральной фронды, рвущихся в нижнюю палату русского парламента, мы обязательно расскажем в следующих обзорах "Народного голосования". Ну а пока традиционно переходим к цифрам.

Стабильность – не повод для спокойствия

Несмотря на постоянный рост числа участников "Народного голосования", показатели парламентских партий на протяжении нескольких последних недель колеблются по минимуму. То есть тенденции ответов на русские вопросы в разрезе партий определились довольно чётко.

Инфографика: телеканал Царьград

Считают Крым территорией России 96 процентов опрошенных представителей партии власти и 4 процента отказались отвечать на вопрос. Точно такие же показатели у партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду". В том, что Крым русский, уверены 94 процента представителей ЛДПР при 6 процентах отказов от ответа и 89 процентов респондентов от КПРФ (11 процентов представителей партии не дали ответа на вопрос).

Число политиков, считающих себя верующими, традиционно выше у единороссов: 97 процентов (3 процента отказались отвечать). Следом идёт ЛДПР с показателем 89 процентов при 11 процентах отказов; 87 процентов респондентов-эсеров сказали, что Бог есть, 5 процентов обозначили атеистическую позицию, 8 процентов отказались от ответа на вопрос. Наконец, верующими себя считают 39 процентов опрошенных представителей КПРФ, 43 процента принявших участие в исследовании коммунистов придерживаются атеистического мировоззрения и 18 процентов респондентов от партии отказались от ответа на этот вопрос.

Инфографика: телеканал Царьград

Поправки к Конституции поддержали 96 процентов представителей "Единой России", а 4 процента опрошенных партийцев отказались от ответа. Проголосовали за поправки 83 процента либерал-демократов, 11 процентов представителей ЛДПР голосовали против, 6 процентов не захотели дать ответ на этот вопрос. Поддержали поправки 65 процентов справедливороссов, не поддержали – 27 процентов, 8 процентов представителей партии отказались от ответа. 82 процента респондентов от КПРФ голосовали против поправок к Конституции, 9 процентов поддержали их, 9 процентов представителей партии отказались отвечать на этот вопрос.

Инфографика: телеканал Царьград

Стабилен и процент политиков, не желающих отвечать на вопрос о том, в какой стране учатся их дети. Среди единороссов таковых 6 процентов, среди справедливороссов – 10 процентов. Не захотели делиться этой информацией 13 процентов представителей КПРФ и 17 процентов респондентов от ЛДПР.

Инфографика: телеканал Царьград

Наконец, о поддержке гей-парадов. Категорически против выступают 93 процента представителей "Единой России" при 7 процентах отказов. Аналогичной точки зрения придерживаются 89 процентов респондентов от ЛДПР, 11 процентов представителей партии отказались от ответа. А вот 6 процентов справедливороссов допускают возможность их проведения. При этом 86 процентов партийцев не поддерживают парады извращенцев, а 8 процентов отказались от ответа. Показатели КПРФ: 88 процентов против при 12 процентах отказов от ответа.

Инфографика: телеканал Царьград

Стоит напомнить, что проект "Народное голосование" предусматривает прямые и чёткие ответы потенциальных кандидатов в Госдуму на пять вопросов:

Чей Крым?

Бог есть?

Вы голосовали ЗА поправки к Конституции?

В какой стране учатся ваши дети?

Вы за гей-парады?

Баллы, начисленные политикам за ответы на вопросы, биографии и медийную активность, складываются в личные рейтинги, публикуемые на сайте проекта.

В данный момент в проекте приняли участие уже более 300 политиков; 95 процентов из них эксперты сочли патриотами, 5 процентов маркированы как русофобы. Однако вряд ли это может быть поводом для успокоения: как видим, под известным партийным брендом в Госдуму пытается пройти целая когорта русофобов, защищающих права извращенцев и наркодилеров, а также призывающих "вернуть" Крым Украине. Наша задача – не пустить их туда.