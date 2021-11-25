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Разворот Белого дома в защиту "Северного потока-2" объяснили положением США в НАТО

25 ноября 2021, 14:05  •  437 • Политика
Фото: Jens Büttner / ZB / www.globallookpress.com
Вашингтон стремится показать себя лояльным партнером Берлина
Администрация Белого дома пытается заблокировать санкции против "Северного потока-2", поскольку в газопроводе заинтересованы, в основном, европейцы, а не Россия. А ссориться с союзниками в ЕС Вашингтон не хочет. Такое пояснение дал член Совета Федерации Андрей Климов.
Накануне издание Foreign Policy сообщило, что команда президента США Джо Байдена решила противостоять попыткам американских сенаторов помешать запуску "Северного потока-2" и сейчас ищет способы исключить санкционный пакет из оборонного бюджета США на следующий год.
По мнению Климова, такое решение вполне логично, поскольку Байден – опытный политик и понимает, когда нужно нажать на союзников, а когда отступить.
"Сейчас меняется конструкция немецкого правительства (…), и Байден хочет хотя бы сделать вид, что учитывает интересы своих зарубежных коллег",
– отметил сенатор. Он пояснил, что Вашингтону сейчас особенно невыгодно обострять отношения с Берлином, поскольку это может "серьезно ослабить позиции американцев в НАТО и внутри ЕС", приводит "Лента.ру" комментарий эксперта.
По словам Климова, судьба нового газопровода должна больше волновать европейцев, а не Россию, так как это им нужен газ. Поэтому урегулировать вопрос санкций с американцами должна Германия.
Ранее в США анонсировали введение рестрикций в отношении еще двух судов и одной компании, которые принимали участие в строительстве "Северного потока-2". Это вызвало негодование даже немецких "зеленых", которые выступали против реализации проекта. Как отметили в Берлине, это они должны решать, быть или не быть газопроводу, а не партнеры за океаном.

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