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Развод Великобритании и Европы оформлен: Брюссель и Лондон поставили подписи

30 декабря 2020, 16:55  •  34 • Политика
Брюссель и Лондон подписали официальное соглашение об отношениях Евросоюза с Великобританией после Brexit и его временном применении с 1 января. Таким образом, жёсткий развод теперь оформлен окончательно.
Подписано официальное соглашение об отношениях Евросоюза с Великобританией после Brexit и его временном применении с 1 января 2021 года. Накануне официальный представитель Комитета постпредов стран ЕС Себастьян Фишер заявлял, что Совет ЕС одобрил подписание документа, устранив таким образом ещё одну преграду для сделки Brexit.
Подписи под документом поставили председатель Европейского совета Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - от имени Европейского союза, а премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - в Лондоне от имени Соединённого Королевства.
В 2021 году Совет ЕС планирует принять постановление о заключении Соглашения о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией после того, как Европейский парламент даст своё согласие, и после завершения всех процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.

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