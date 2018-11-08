«Развод» по воле случая: почему в Брюсселе заговорили о возможности выхода Польши из ЕС

Польша не намерена выходить из ЕС, однако всё меньше прислушивается к требованиям Брюсселя. Такое мнение выразили опрошенные RT эксперты, комментируя заявления председателя Европейского совета Дональда Туска о возможном «случайном» полексите. По словам политика, даже небольшая ошибка со стороны польских властей может привести к «разводу» с Евросоюзом. В то же время он предупредил, что желания удержать Варшаву от такого шага может быть «меньше, чем в случае с Лондоном». Впрочем, аналитики полагают, что описанный Туском сценарий не стоит рассматривать как реальную перспективу, поскольку выхода из ЕС на самом деле не хотят ни власти страны, ни её население.

Власти Польши могут своей политикой спровоцировать выход страны из Евросоюза. Такое мнение выразил Дональд Туск, беседуя с журналистами.

Политик хорошо знаком с обстановкой в стране, так как с 2004 по 2014 год возглавлял польское правительство. По его мнению, велика вероятность, что полексит произойдёт «случайно»: даже если на самом деле Ярослав Качиньский, возглавляющий правящую в стране консервативную партию «Право и справедливость», не хочет разрыва с ЕС, своими действиям он может подвести Варшаву к выходу из союза.

К такому развитию событий может привести даже небольшая ошибка польского руководства. И в этом случае процесс «развода» будет протекать быстрее, чем в ситуации с Великобританией, уверен Туск.

«Я опасаюсь, что желание Европы удержать Польшу любой ценой может быть меньше, чем в случае с Великобританией. Так что ситуация, на мой взгляд, очень и очень серьёзная» — считает Дональд Туск.

Он напомнил, как Дэвид Кэмерон сначала инициировал референдум о брексите, а потом сам же пытался остановить процесс выхода Великобритании из Европейского союза. По мнению Туска, подобный сценарий возможен и для Польши.

В Польше всё чаще поднимается вопрос выхода из ЕС на фоне критики, которой подвергаются реформы, проводимые ПиС, отметил Туск. Речь в первую очередь идёт об изменениях польской судебной системы: в Брюсселе считают, что правящая партия Польши под видом реформ нарушает принцип разделения ветвей власти и верховенства права, пытаясь подчинить себе суды.

Правовой переворот

В октябре Европейский суд юстиции вынес постановление, согласно которому польские власти должны заморозить действие новых норм, регулирующих работу судей Верхового суда, до окончания разбирательства по существу дела.

«Польша должна немедленно приостановить применение положений национального законодательства касательно снижения возраста выхода на пенсию для судей Верховного суда», — говорится в постановлении Евросуда.

Напомним, иск против Польши ранее подала Еврокомиссия. Снижение пенсионного возраста для судей, как и практику отстранения судей ВС от работы после наступления пенсионного возраста, в ЕК сочли политически мотивированной.

Напомним, консервативная партия «Право и справедливость» приступила к реформированию судебной системы после своей победы на выборах 2015 года. Партия приняла закон, согласно которому судьи Верховного суда должны отправляться в отставку после наступления пенсионного возраста — для мужчин он составил 65 лет, для женщин — 60. Нововведение «ПиС противоречит польской конституции, которая позволяет судьям ВС избираться на шесть лет и занимать пост до 70-летнего возраста. Мотивы партии прозрачны: новые правила затрагивают около 40% прошлого состава ВС, включая первого председателя Малгожату Герсдорф. По новым правилам, чтобы сохранить свой пост, судьи должны получить разрешение у президента страны.

Малгожата Герсдорф

globallookpress.com

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Это не единственное нововведение ПиС: партия приняла закон, запрещающий Конституционному суду рассматривать дела в произвольном порядке — при том количестве обращений, которое получает КС, рассмотрение их по порядку может парализовать работу судебного органа. Также теперь КС должен принимать решение двумя третями голосов, а не простым большинством. Ранее в стране разгорелся конституционный кризис из-за отказа президента Анджея Дуды привести к присяге пятерых судей КС, которые были выбраны предыдущим составом польского сейма.

«Общий знаменатель»

В правящей партии все обвинения отрицают, утверждая, что реформа направлена исключительно на «взаимное уравновешивание властей», а также на «углубление демократии».

Однако такая точка зрения пользуется поддержкой далеко не всех граждан. Но акции протеста, равно как и давление со стороны Брюсселя, пока не заставили власти страны пойти на уступки.

В декабре прошлого года против Варшавы была запущена санкционная процедура, предусмотренная Лиссабонским договором. Новый этап расследования в отношении Польши ЕК начала в июле 2018 года.

Проектом бюджета ЕС на 2021—2027 годы, представленным Еврокомиссией в мае, уже предусматривается сокращение финансирования стран, чьи власти нарушают принцип верховенства права, — речь идёт о Польше и Венгрии.

Хотя до практических ограничений дело пока не дошло, в перспективе Польша может лишиться значительной части европейских дотаций. На сегодняшний день объёмы ежегодной помощи составляют около €10 млрд. Также польские представители могут быть лишены права голоса в Совете Европы.

Со своей стороны, Польша недовольна порядком распределения мигрантов в ЕС: в частности, польские власти выступают против создания центров приёма беженцев на территории Европейского союза. С таким заявлением выступил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в июне этого года. Отказ польской стороны принимать мигрантов ранее уже становился причиной для конфронтации с европейскими властями. Польша мотивирует свою позицию тем, что уже и так принимает на своей территории «беженцев» с Украины.

«Мы неизменно стоим на позиции, что не будем принимать беженцев, мигрантов с Ближнего Востока и из Северной Африки. Это наше суверенное решение», — заявил в январе этого года Моравецкий в эфире телеканала TVP1.

Аналогичную позицию занимают и другие страны Вышеградской четвёрки — Венгрия, Словакия и Чехия.

Впрочем, доводить дело до «развода» с Евросоюзом действующие польские власти всё же не намерены. Такую точку зрения высказал в интервью RT эксперт Российского совета по международным делам Станислав Кувалдин. По его словам, заявление Дональда Туска в большей степени носит политический характер, нежели отражает реальные перспективы.

«Несмотря на негатив в отношениях с ЕС, нынешние консервативные власти Польши всё же не стремятся к выходу из союза. Как и большинство евроскептиков, Качиньский хочет не развода с ЕС, а лишь больших уступок со стороны Брюсселя», — считает эксперт.

«Например, ПиС заметно ориентируется на США и с большим опасением воспринимает совместные проекты России и Германии. Но о выходе речи не идёт, никто не хочет лишаться тех бонусов, которые даёт членство в ЕС», — пояснил Кувалдин.

Похожей точки зрения придерживается и заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Константин Воронов. По мнению эксперта, Дональд Туск просто пугает польские власти, говоря о полексите.

«ЕС не запустит процесс выдворения Польши, такой процедуры даже не существует, — подчеркнул эксперт в интервью RT. — Раз Польша оказалась в составе ЕС, европейские власти будут пытаться привести её к какому-то общему знаменателю. Не исключено также, что в будущем в самой Польше изменится политическая обстановка, если «Право и справедливость» отойдёт от власти, противоречия с ЕС сгладятся».

Митинг ультраправых националистических групп по случаю 99-й годовщины независимости Польши в Варшаве, 11 ноября 2017 года

© Agencja Gazeta/Adam Stepien via REUTERS

Возможно, Туск обращается и к своей аудитории внутри Польши, так как не стоит забывать о том, что он является выходцем из оппозиционной к ПиС партии «Гражданская платформа». Тем более недавно ему пришлось побывать в Польше на допросе по делу о финансовой пирамиде, и не исключено, что своими заявлениями он совершил ответный выпад против Варшавы, предположил Воронов.

Напомним, накануне Дональд Туск прибыл в польскую столицу на допрос по делу о финансовой пирамиде «Эмбер Голд», в которой ранее трудился его сын Михаил. Следственные органы предполагают, что именно это обстоятельство позволило мошеннической организации избежать проверок. Главе Евросовета пришлось оправдываться перед следователями: Туск-старший заявил, что не знал о решениях своего сына.

Верхи не могут, низы не хотят

Напомним, Польша была официально принята в Европейский союз в 2004 году. По мнению экспертов, одним из ключевых мотивов для польской стороны в этом вопросе стала возможность получать европейские дотации, благодаря которым полякам удалось существенно развить инфраструктуру и экономику. По статистике польского Центробанка и Евростата, на сегодняшний день экономика Польши относится к наиболее быстро развивающимся в Европе.

Референдум о вступлении Польши в ЕС, Варшава 7 июня 2003 года

© JANEK SKARZYNSKI / AFP

В Польше есть прослойка евроскептиков. Как показали данные опросов, критично к ЕС настроено примерно 30% населения. Впрочем, «евроооптимисты» всё же лидируют, на укрепление связей с Евросоюзом настроены более 50% поляков.

В этом отношении у Польши есть своя достаточно любопытная специфика. Как пишет в своей статье доктор исторических наук, профессор Андрей Браницкий, преимущественно евроскептичские настроения популярны в польской политической среде, в то время как широкие слои общества воспринимают ЕС позитивно.

Похожую оценку высказал в интервью RT Станислав Кувалдин. По словам эксперта, чаще всего евроскептиков можно встретить не среди обычных граждан, а среди правых активистов.

«Например, такие речи неизменно звучат во время шествий и акций правых, сравнивающих отношения с Брюсселем с тем «угнетением», которое Польше пришлось, по их мнению, терпеть от Москвы», — пояснил эксперт.

Если ЕС усилит давление на Польшу, то «еврооптимисты» могут выдвинуться на первый план, заявив о своём несогласии с правящей партией, уверен Кувалдин.

Впрочем, у Брюсселя сегодня осталось не так много рычагов давления на Варшаву. По словам Воронова, главный инструмент — финансовый — уже во многом потерян европейскими властями.