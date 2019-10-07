Развод по-киевски: на Украине сообщили о срыве отведения войск в Донбассе • 209 • Украина Глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что запланированное на 7 октября начало разведения сил в Донбассе откладывается. Он объяснил это тем, что с момента последнего нарушения режима тишины в регионе прошло менее недели. Однако представитель самопровозглашённой ЛНР в трёхсторонней контактной группе Родион Мирошник связал истинные причины срыва договорённостей с позицией украинских радикалов, с которыми придётся разобраться киевским властям. На этом фоне бойцы так называемого добровольческого полка «Азов» заняли позиции в районе Золотого в Луганской области, выступив против ранее принятой формулы Штайнмайера и минских договорённостей в целом. По мнению экспертов, акция националистов — это вызов для руководства страны во главе с президентом Владимиром Зеленским. Аналитики полагают, что радикалы могут перейти к новым провокациям, так как на Украине есть поддерживающие их силы. © OLEKSANDR RATUSHNIAK / AFP Украинская сторона сообщила о переносе начала разведения сил на линии соприкосновения в Донбассе. По словам главы МИД Украины Вадима Пристайко, Киев отказался от запланированного на 7 октября процесса из-за того, что с момента последнего нарушения режима тишины прошло менее недели. «Сегодня должно было бы начаться разведение. К сожалению, вы знаете, что несколько дней назад были обстреляны Петровское и Золотое, а насколько вы помните, разведение начнется на седьмой день после того, как не будет обстрелов», — сказал Пристайко. Однако представитель самопровозглашённой Луганской народной республики в политической подгруппе трёхсторонней контактной группы в Минске Родион Мирошник отметил, что существующие договорённости не предполагают недельной «тишины», о которой говорит Пристайко. «Самообстрелы — это давняя тактика Киева для срыва выполнения договорённости о разведении... Главная причина — радикалы, мешающие разведению. Что с ними делать у Зе ещё не решили, но решать придётся», — констатировал Мирошник. Речь, по всей видимости, идёт о том, что бойцы так называемого добровольческого полка «Азов» заняли позиции у населённого пункта Золотое в Луганской области, несмотря на запланированное начало разведения вооружённых сил в этом районе. Об этом заявил глава подразделения, экс-депутат Рады Андрей Билецкий — его обращение было опубликовано на YouTube-канале националистического движения «Национальный корпус». «Если свою прямую обязанность — защищать каждый сантиметр украинской земли — не выполняет президент, власть, то выполним ещё раз мы, ветераны-добровольцы. Это наш последний блокпост и мы даём слово, что мы его никогда не покинем», — сказал он. По его словам, к бойцам «Азова» за помощью якобы обратились местные жители. Билецкий также выступил против минских договорённостей и в частности формулы Штайнмайера. Стоит отметить, что из сообщения неясно, идёт ли речь о размещении в Золотом действующих членов «Азова», входящего в структуру МВД Украины, или же только «ветеранов-добровольцев», которые проходили в службу рядах подразделения. © Кадр: видео YouTube/НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС Напомним, что батальон, а затем и полк «Азов» был сформирован украинскими праворадикалами в 2014 году для участия в боевых действиях на юго-востоке Украины. Тогда же власти включили его в состав Нацгвардии. Бойцы этого формирования неоднократно оказывались в центре скандалов, связанными с военными преступлениями и нарушениями прав человека. Так, в нескольких отчётах ООН описываются эпизоды похищения, пыток, изнасилований, грабежа и прочих преступлений, которые совершали бойцы «Азова». По словам бывшего замруководителя подразделения Ярослава Гончара, вместо выполнения своих боевых обязательств нацгвардейцы занимались мародёрством и грабежами. «Когда я заявил о недопустимости таких действий и открытой поддержки национал-социализма в батальоне, меня связали и бросили в подвал. Там меня пытали. Те, кто заявляет, что батальон «Азов» белый и пушистый, нагло врёт. Батальон превратился в банду, туда принимают только крайне правых. Если человек не придерживается национал-социалистических убеждений, в «Азов» его не примут», — рассказал он летом 2014-го в интервью журналу «Репортёр. Украина», объясняя причины своего ухода. По мнению аналитиков, предпринятая праворадикалами акция не могла произойти без ведома официального Киева. Так, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в разговоре с RT допустил, что действия «Азова» Украина может использовать в ходе предстоящих переговоров. «Если бы они не были заинтересованы в том, чтобы это произошло здесь и сейчас, а они знали о намерениях «Азова», то они бы сделали всё возможное, чтобы этого избежать. Сейчас они скажут, что «Азов» неуправляем, что для того, чтобы убрать «Азов» с линии разграничения, им нужно заручиться максимально хорошими результатами, а для этого Россия, естественно, должна идти на уступки», — отметил он. В свою очередь, украинский политолог и экономист Александр Дудчак полагает, что, допуская подобные инциденты, президент Владимир Зеленский расписывается в собственном бессилии. «Киевская власть должна показать, что она существует, а не идти на поводу у каких-то банд, хоть и вооружённых, но, тем не менее, не имеющих право диктовать свою волю власти на Украине. Зеленский расписывается в своём полном бессилии, их давно была пора усмирить, — сказал он RT. — Пора положить этому конец, не они должны управлять государством и решать, выполнять принятые центральной властью решения или нет. Новых провокаций от них ждать можно, они тоже управляемые и бесплатно не работают... и есть те, кто заинтересован в том, чтобы устраивать этот бардак и беспредел». Reuters

© Alexander Ermochenko Формула Штайнмайера и разведение сил Неделю назад, 1 октября, участники контактной группы в Минске по урегулированию конфликта на востоке Украины согласовали формулу Штайнмайера, регламентирующую порядок введения закона об особом статусе районов Донбасса, проведения там выборов и передачи границы с Россией под контроль Киева. Согласно формуле, Украина вводит закон об особом статусе районов Донбасса, которые сейчас находятся под контролем Донецкой и Луганской народных республик. Это должно произойти в тот же день, когда состоятся и выборы в местные органы власти — их даты ещё нет. Если Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) признает их честными и свободными, то особый статус будет введён на постоянной основе, после чего граница с Россией будет передана под контроль Украины. С этим связана и другая достигнутая договорённость — по разведению сил в Золотом и Петровском. Уже 2 октября Минобороны Украины заявило о готовности вывести свои силы из этих районов. «Вооружённые силы Украины технически готовы к процессу разведения, придерживаясь всех взятых обязательств, и сделают всё возможное, чтобы предотвратить потери в рядах украинских военнослужащих и защитить людей», — сообщили в оборонном ведомстве. В Кремле заявили об «определённом влиянии» на республики Донбасса По словам спикера Рады Дмитрия Разумкова, после вывода подразделений ВСУ безопасность в регионе должны обеспечивать силы Нацгвардии. «Азов» же, напомним, является частью этой структуры. «Никто не сдаёт свою территорию, никто не сдаёт своих граждан. На той территории, от которой будут отходить украинские Вооружённые силы, если это будет происходить, то безопасность будет сохраняться за счёт Национальной гвардии, за счёт правоохранителей, которые будут находиться на этой территории», — сказал он в эфире телеканала «Украина». Прогресс в исполнении Украиной минских договорённостей приветствовали остальные члены нормандского формата — Россия, Франция и Германия. Эти обязательства Киев взял на себя ещё в 2015 и 2016 годах, однако к их реализации украинские власти до сих пор не приступали. Протесты националистов Отвод войск с линии фронта должен произойти 7 октября, однако бойцы «Азова» фактически отказались выполнять это требование. Против разведения сил, формулы Штайнмайера и Минских соглашений в целом выступают украинские националисты и сторонники экс-президента Петра Порошенко. С тех пор как стало известно о данном Украиной согласии на формулу Штайнмайера в Киеве и других городах страны проходят стихийные протесты. Собравшиеся обвиняют президента Владимира Зеленского в «капитуляции». На прошедших в минувшие выходные протестах был замечен и сам Порошенко. Он активно выступает против формулы Штайнмайера и разведения сил, хотя эти и другие обязательства были подписаны именно когда Порошенко возглавлял страну. Возвращаясь к проходящим на Украине акциям протеста, стоит отметить, что, по некоторым данным, минтингующим платят за участие в демонстрациях. Об этом сообщал глава Офиса президента Андрей Богдан, об этом же рассказал RT источник RT в администрации Зеленского. «Людям платят по 100—150 гривен в час (250—400 рублей. — RT), поэтому они готовы стоять в центре Киева даже на таком холоде. А тот факт, что на акцию лично пришёл Порошенко с женой, не вызывает никаких сомнений в том, кому это всё выгодно», — сказал он. Говоря об акциях националистов, Владимир Брутер выразил мнение, что протесты наверняка приведут к росту рейтинга Порошенко, который активно их поддерживает. «Если Порошенко полностью поддержит их и станет их возглавлять, то это приведёт к определённой стабилизации рейтинга. Вопрос в том, что для Зеленского это достаточно важная вещь. Одно дело — ситуация на линии разграничения, другое — поддержка Порошенко действий не вполне просчитываемых до конца, потому что непонятно, какими будут следующие этапы», — подчеркнул аналитик. © Valentyn Ogirenko/Reuters «Прямой вызов власти Зеленского» В России также сочли произошедшее вызовом для новой украинской власти. По мнению председателя комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова, под угрозой находится и будущая вероятная встреча в нормандском формате. «Россия давно говорила ЕС: именно на Украине всячески блокируют продвижение к миру в Донбассе. Сегодня это подтвердил представитель полка «Азов» и ветеранов АТО: они не согласны на отвод войск и никогда не покинут Золотое. Встреча четвёрки под угрозой. Прямой вызов власти Зеленского», — написал он в Twitter. Медведев рассказал о «незавидном положении» Зеленского в США Противодействовать попыткам националистов остановить минский процесс будет тяжело, убеждён член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов. «Они будут всячески блокировать любые мирные инициативы, будь то формула Штайнмайера, или минские договорённости. Успокаивать этих националистов, приводить их в чувство — это довольно длительный и трудоёмкий процесс, через него придётся пройти Зеленскому, поскольку другого пути по мирному урегулированию ситуации на Украине нет», — сказал он RT. В то же время депутат считает, что националисты не смогут свергнуть Зеленского с поста президента, если их в этом не поддержат западные страны. «Без поддержки Запада им не удастся сместить Зеленского, как это было в своё время с Януковичем, поэтому «пошумят и разойдутся», — отметил парламентарий. «Аргументы для политического торга» В свою очередь, комментируя начавшиеся на Украине протесты, Зеленский заверил, что прислушивается к населению страны и призвал не поддаваться на провокации тех, кто хочет «вернуться к грабежу, не стать жертвами политического преследования и избежать уголовной ответственности». «Я уважаю конституционное право каждого гражданина Украины на протест. Я слышу вас, и, поверьте, я никогда не сдам Украину», — сказал он. По мнению Дудчака, речь может идти о Порошенко, которому грозит уголовное преследование. По последним данным, экс-президент фигурирует как свидетель в 12 уголовных делах. «Порошенко прекрасно понимает, что его ситуация далеко не идеальна, под угрозой его свобода, и он пытается устроить очередной Майдан, чтобы получить себе аргументы для политического торга, получить гарантии личной безопасности. Или даже вернуться в политику, но это менее вероятный сценарий», — пояснил аналитик. Также Зеленский заявил, что в ходе реализации Минских соглашений не будет пересечена ни одна «красная линия», не будет также и «сдачи национальных интересов». Позже спикер Рады Дмитрий Разумков рассказал о двух таких «красных линиях» для нового украинского закона об особом статусе Донбасса — выборы исключительно по украинскому законодательству и только при условии, что в регионе не будет присутствия военных. Закон об особом статусе Донбасса же, по его словам, будет писаться при согласовании с общественностью. «Этот закон не будет писаться в офисе президента или в закрытом комитете Верховной рады, этот закон будет писаться вместе с обществом, потому что это вопрос, очень важный для всего государства», — заявил Разумков. Отметим, что согласно минским договорённостям, децентрализацию и особый статус Донбасса Киев обязан согласовывать с представителями ДНР и ЛНР. На это в совместном заявлении обратили внимание и главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник. «Любые изменения закона об особом статусе должны быть согласованы с нами. В противном случае мы будем считать их прямым и грубым нарушением Минских соглашений, и они для нас будут юридически ничтожны», — подчеркнули политики. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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