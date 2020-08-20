Развивающиеся страны и дальше будут страдать от Covid-19

Последствия пандемии Covid-19 для общественного здравоохранения и экономики разнились от страны к стране. Это справедливо даже для развивающихся стран (EMDEs), где по сравнению с развитыми выше бедность, слабее система здравоохранения и ниже доля рабочих мест, где можно присутствовать удаленно.

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И все же, как ни удивительно, смертность от Covid-19 до сих пор была ниже в большинстве развивающихся стран, чем в Соединенных Штатах и Европе. Но это может частично отражать недостаток тестирования, и в любом случае ситуация будет быстро развиваться.

Развивающиеся страны Латинской Америке пострадали больше всего, а в Юго-Восточной Азии - напротив. Например, во Вьетнаме и Таиланде на сегодняшний день зарегистрировано удивительно мало случаев Covid-19.

Очевидные возможные причины, по которым коронавирус так сильно поразил Латинскую Америку - неравенство, большие и густонаселенные города, значительные неформальные сектора, неадекватные системы общественного здравоохранения и высокий уровень внутренней миграции. Менее очевидный фактор заключается в том, что в Латинской Америке реже случаются пандемии, чем в Восточной Азии или Африке, где SARS и Эбола заставили людей лучше осознавать опасность смертельных вирусов и вытекающую из этого необходимость социального дистанцирования.

Картина в странах Африки к югу от Сахары неясна. Хотя число случаев заражения и уровень смертности от Covid-19 на сегодняшний день относительно невелико, возможно, отчасти благодаря молодому населению региона, ситуация в Южной Африке быстро ухудшается. По всей видимости горячие точки Covid-19 появляются в крупных мегаполисах с загруженными международными аэропортами - например в Милане, Лондоне, Нью-Йорке, а теперь и в Йоханнесбурге - и затем с отставанием распространяются на соседние страны.

Существуют также значительные различия внутри регионов. В Латинской Америке Бразилия и Мексика особенно сильно страдают: Бразилия сообщила о большем числе случаев и смертей от Covid-19, чем любая другая страна, кроме США. Уругвай, кажется, справляется лучше всего, но не следуя логике президента США Дональда Трампа о проведении меньшего количества испытаний, чтобы сообщить о меньшем количестве случаев. В стране низкий показатель положительных результатов, что является более значимой статистикой.

У Бразилии и Мексики большие проблемы, в основном из-за плохого руководства. Их президенты следуют стратегии пандемического реагирования, предложенной Трампом: отрицать серьезность ситуации, а затем подрывать рекомендации экспертов общественного здравоохранения, такие как ношение маски.

Но есть также Перу. Правительство этой страны сложно упрекнуть в неправильной реакции на пандемию, однако смертность от Covid-19 на душу населения выше, чем в Бразилии и США. Не менее удивительно, что Чили сообщила о большем количестве случаев на душу населения, чем почти в любой другой стране.

Экономические последствия пандемии оказались хуже в развивающихся странах, чем в богатых. Помимо прямых последствий болезни и локаутов, Covid-19 сократил экспортные доходы (особенно в случае экспортеров нефти), доходы от туризма и денежные переводы от трудовых мигрантов. В марте склонные к риску глобальные инвесторы массово покинули развивающиеся рынки. Позднее потоки капитала вернулись в некоторые страны, чему способствовали меры стимулирования ФРС США. Нынешние низкие ставки на мировых финансовых рынках означают, что широко используемая аналогия «идеального шторма» не совсем применима. Но текущая толерантность к риску на финансовых рынках может не выдержать нагрузки.

США и другие страны с развитой экономикой отреагировали на вызванную пандемией рецессию с помощью масштабных финансируемых правительством мер. Развивающиеся экономики не имеют фискального пространства для введения больших программ расходов даже на здравоохранение и для поддержки пострадавших домохозяйств, не говоря уже о широком макроэкономическом стимулировании.

Некоторые страны-должники, такие как Аргентина, Эквадор, Ливан, Нигерия и Венесуэла, имели серьезные долговые проблемы еще до пандемии, и им пришлось реструктурировать свой долг или объявлять дефолт. Другие, в том числе Перу, вступили в 2020 год с относительно сильными позициями по долгу и иностранным резервам, но сильно пострадали как от пандемии, так и от глобальной рецессии.

Признавая эти острые финансовые ограничения, G20 в апреле согласилась приостановить выплаты двусторонних официальных долговых обязательств 73 беднейшим странам мира до конца 2020 года. Но этот шаг не принесет результата по четырем причинам.

Во-первых, отсрочка не является списанием. Нет оснований полагать, что в конце года экономическая ситуация улучшится. В некоторых случаях потребуется дальнейшая реструктуризация долга .

Во-вторых, неясно, в какой степени Китай будет участвовать в этой инициативе. Пекин является не только крупнейшим официальным кредитором в мире; его непогашенные требования превышают объединенные кредитные портфели Международного валютного фонда, Всемирного банка и 22 других правительств Парижского клуба, вместе взятых.

В-третьих, мораторий G20 не распространяется на частных кредиторов. Многие страны-должники неохотно принимают предложение о приостановлении выплат, опасаясь, что снижение кредитного рейтинга не позволит им выйти на рынки частного капитала.

В ходе предыдущих долговых кризисов международное сообщество просило частный сектор участвовать одновременно с Международным валютным фондом и правительствами богатых стран. Пакеты мер по спасению, связанные с программами МВФ, предпринимали шаги для того, чтобы иностранная валюта, высвобождаемая новыми государственными займами странам-должникам при условии проведения внутренних реформ, не использовалась только для выплаты частным кредиторам. Во время валютных кризисов 1990-х годов это было известно как «участие частного сектора». Аналогичным образом, во время международного долгового кризиса 1982 года банки богатых стран были «привлечены» к спасательным усилиям, а не «выручены». Там, где необходима реструктуризация долга, частные кредиторы должны внести свой вклад.

Наконец, мораторий G20 не распространяется на страны со средним уровнем дохода, однако некоторым также потребуется помощь.

Что еще можно сделать? EMDE должны иметь возможность экспортировать в остальной мир, чтобы восстановить рост и заработать достаточно иностранной валюты для обслуживания своих международных долгов. Но мировая торговля рухнула, потому что за самой тяжелой тарифной войной последовал худший глобальный спад с 1930-х годов.

В то время как Covid-19 продолжает свое глобальное движение, весь мир расплачивается за небрежное и некомпетентное политическое лидерство некоторых стран и фактический отказ от многостороннего порядка, основанного на правилах. Но развивающиеся экономики, скорее всего, пострадают больше всего.