Развивать русский Дальний Восток будут индийцы. Почему это хорошо

Автор:

Латышев Сергей

Индия рассматривает возможность экспорта своей рабочей силы на российский Дальний Восток. Такое заявление сделал официальный представитель МИД Индии Равиш Кумар в связи с официальным визитом премьер-министра Нарендры Моди во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), главным гостем которого он является.

Кумар упомянул в числе перспективных областей, прежде всего, добычу полезных ископаемых (уголь, нефть, газ, алмазы), заготовку древесины, сельское хозяйство, однако планы по использованию на российском Дальнем Востоке индийских квалифицированных специалистов, по его словам, касаются и других сфер, в частности, туризма.

В этой части мира существует серьёзная нехватка рабочей силы,

– отметил официальный представитель МИД Индии.

Это не мечты

Мечтать не вредно? Безусловно, но это вовсе не мечты.

«Сейчас мы пока ещё находимся на ранней стадии, потому что, как мы это делаем с другими странами, с Европой, необходимо заключить соглашение по вопросам миграции и передвижения», – заявил Кумар. И чтобы не подумали, что это только начало и впереди ещё предстоит очень долгая дорога в дюнах, официальный представитель МИД Индии добавил самое главное: этап «немедленной реализации» пока не достигнут, но «мы получили обнадёживающий ответ от российской стороны, и мы приступим к рассмотрению этого вопроса, как только этот визит закончится».

«Для нас это важно, и мы отдаем этому приоритет», – подчеркнул он.

Что этот вопрос очень важен для Индии, подчеркнул и её приехавший в среду в Россию премьер на своей странице в Twitter: «Прибыл во Владивосток, столицу российского Дальнего Востока, являющуюся перекрёстком динамичного региона. С нетерпением жду участия в разных мероприятиях в ходе короткого, но важного визита».

У Моди во Владивостоке обширная программа: участие в ВЭФ в качестве главного гостя, переговоры с президентом России Владимиром Путиным, наградившим его недавно высшим российским орденом, в узком и расширенном составе, посещение судостроительного комплекса «Звезда»…

Моди царит на ВЭФ

Лидеры обеих стран, по сообщениям из Владивостока, согласовали в ходе переговоров «солидный пакет двусторонних документов». Индийский премьер снова поблагодарил Путина «и народ России» за награждение его орденом Андрея Первозванного. Моди заявил, что это «демонстрирует особые дружеские отношения между нашими странами, и это огромная честь для более чем миллиардного народа Индии». Он принял приглашение присутствовать на юбилейном параде Победы 9 мая 2020 года в Москве.

Президент России Владимир Путин наградил индийского премьера Нарендру Моди высшим российским орденом. Фото: kremlin.ru

Индийский премьер назвал Россию «близким другом Индии и её доверенным партнёром», подчеркнув, что при Путине «наши отношения укрепились и способствовали прогрессу, миру и стабильности не только наших государств, но и всего мира».

Лидеры двух стран подписали совместное заявление «Через доверие и партнёрство – к новым вершинам сотрудничества». В этом документе, по словам президента России, «выражается настрой на дальнейшее углубление наших связей, включая внешнеполитическую координацию». Был подписан также целый ряд документов по расширению взаимодействия между ключевыми ведомствами двух стран, подводящих прочную базу под желание сотрудничать в различных областях.

В ходе совместной пресс-конференции индийский премьер подтвердил, что сейчас «создаются новые главы в истории нашего стратегического партнёрства», отметив, что стороны, в частности, договорились заключить соглашение о защите капиталовложений. Моди высказался за многополярный мир, сотрудничество и координацию с Россией деятельности в БРИКС, ШОС, против вмешательства извне во внутренние дела других стран (тут он определённо имел в виду США). Он также сообщил, что «откровенно» обсудил с президентом России региональные и мировые проблемы.

Путин, со своей стороны, заявил о готовности «в ближайшее время» провести первый раунд переговоров по зоне свободной торговли Индии с ЕАЭС, которая позволит «диверсифицировать товарные потоки». Он сообщил о предстоящем продлении «успешно выполняемой» программы двустороннего военно-технического сотрудничества до 2030 года. Российский президент предложил индийским энергетическим компаниям принять участие в реализации СПГ-проектов в России, таких как Дальневосточный СПГ и «Арктик СПГ-2». Путин напомнил, что индийским инвесторам принадлежит 20% в проекте «Сахалин-1».

Перед этим президент России и глава компании «Роснефть» Игорь Сечин показали Моди судостроительный комплекс «Звезда», модернизированный консорциумом инвесторов во главе с «Роснефтью», и ознакомили индийского премьера с уникальными возможностями этого предприятия, которое сможет выпускать самые современные коммерческие грузовые суда, морские платформы, самые мощные в мире ледоколы, танкеры и суда-газовозы. Как обратил внимание помощник президента России Юрий Ушаков, построенные здесь суда «будут использоваться для доставки российской нефти и сжиженного природного газа на мировые рынки, в том числе и в Индию».

Почва создана

Таким образом, налицо самые благоприятные для Нью-Дели предпосылки и относительно решения вопроса об экспорте рабочей силы на Дальний Восток, где будут реализовываться многие совместные российско-индийские проекты, а собственного населения недостаточно.

Согласно официальным данным, на всём российском Дальнем Востоке сейчас проживает чуть более 8 миллионов человек, и численность населения продолжает сокращаться. Экономически развивать этот столь удачно стратегически расположенный регион России в этих условиях достаточно проблематично.

В Индии, между тем, другая проблема. Имея седьмую в мире по протяжённости территорию, значительная часть которой плохо подходит для жизни, Индия обладает населением около 1,4 миллиарда человек и, по данным ООН, обгонит по этому показателю «около 2027 года» Китай. Стремительный рост населения во многом сводит на нет несомненные достижения индийских властей по решению острых социально-экономических проблем страны, занимающей целый субконтинент.

Это означает, что Индия с удовольствием поделилась бы своим трудолюбивым населением со странами, где требуются рабочие руки. Вопрос, а нельзя ли переехать в Сибирь, автору этих строк, прожившему в Индии около пяти лет, нередко задавали там ещё в 80-е годы…

В послевоенные годы СССР помог Индии создать тяжёлую промышленность и защититься от врагов, чего индийцы не забыли, и они были единственными, кто полностью расплатился по долгам. Фото: www.globallookpress.com

Почему это хорошо?

Поэтому хотя, конечно, печально, что у нас недостаточно своих рабочих рук и население по различным причинам продолжает разбегаться из богатейшего региона, где могла бы бурлить экономическая жизнь, желание индийцев послать на Дальний Восток своих трудолюбивых работников – это очень хорошо. Индийцы умны, неагрессивны, умеют много и качественно работать даже без выходных, быстро учат иностранные языки, не пытаются переделывать окружающих под себя. Сильный индийский бизнес глубочайшим образом интегрирован в западную экономику, откуда его невозможно «зачистить» в виде наказания за то, что он якобы что-то неправильно делает, при любых «хотелках» из Вашингтона.

Индийцы очень гибки – они находят способы торговать с самыми подсанкционными странами, с удовольствием используя, например, золото вместо долларов. Кроме того, в массе индийского народа живёт очень тёплое отношение к России – далёкой родине предков самых высоких брахманских каст, к стране, которая помогла Индии получить независимость и отстоять её в борьбе с врагами. И сегодня свыше 70% оружия, которое имеется у вооружённых сил Индии, – советского или российского производства. В Индии знают и помнят, что именно СССР помог ей в создании тяжёлой промышленности, а Россия создаёт её атомную энергетику и является трамплином в космос.

Мумбай – финансовая столица Индии. Фото: www.globallookpress.com

С геополитической точки зрения – и особенно на Дальнем Востоке – индийцы тоже вполне подходят. Этот регион находится от Индии очень далеко, к ней он не присоединится никогда, а вот если место индийцев там займут китайцы, то... Ну, вы сами понимаете, чего в таком случае можно ожидать. «Владивосток – это никакой не Владивосток, а бывший китайский город Хайшэньвэй», и это никакое не Приморье, а «Внешняя Маньчжурия». В этом искренне уверены многие китайские туристы, посещающие Владивосток, спокойно записывая в китайцы коренные тунгусо-маньчжурские народы, землёй которых одно время действительно «совместно владели» две соседние империи.

И хотя после 2001 года, когда Россия урегулировала с Китаем пограничные проблемы, в Пекине публично не вспоминают про «миллионы километров утраченной китайской земли» на Дальнем Востоке, кто знает, сколько это продлится. Особенно если вместо индийцев на этих «бывших китайских территориях» пустят корни приехавшие из соседней самой населённой страны мира. Это вряд ли понравится не только коренным жителям, но и индийцам, у которых немало неурегулированных проблем с китайцами, например, в Гималаях, за которые они однажды по-настоящему воевали, и воевали бы больше, ещё и в Кашмире, если бы не Россия.

Индия кровно заинтересована в том, чтобы Россия, даже в десять раз меньшая по численности населения, чем она сама, продолжала существовать. Чтобы в мире благодаря этому было больше порядка и справедливости. Поэтому давайте не будем считать озвученные в Нью-Дели планы относительно Дальнего Востока неуместной экзотикой или, тем более, ползучим посягательством на часть территории России. Ведь с этой стороны нам ничего не грозит, отсюда будет исходить только поддержка.