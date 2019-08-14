Развитые страны. Развитые за чей счёт? • 126 • Аналитика Кто следующий?

Нежелание человечества учиться на чужих ошибках, как и на просчётах предков, становится всё более опасным. Две мировые войны, угроза ядерного апокалипсиса, а теперь ещё и вполне реальная перспектива экологического и климатического коллапса практически ничего не меняют в жизнедеятельности семи с лишним миллиардов «голых обезьян».









Развитые страны не желают жертвовать сколько-нибудь существенной долей собственного благополучия, а в странах «недоразвитых» публика, похоже, по-настоящему жаждет только одного – жить так же, как в развитых. Между тем только приступив к процессу более-менее справедливого перераспределения всемирных богатств, человечество оставит за собой шансы на то, чтобы на планете хотя бы что-то осталось для следующих поколений.



Страны, которые мы по привычке продолжаем называть развитыми и с которых на протяжении последних десятилетий нас неизменно призывали брать пример, по сути являются главными иждивенцами всех остальных государств. Хотя именно им досталось «тяжёлое наследие» колониального господства, когда казалось, придётся на протяжении веков расплачиваться с теми, кого они так долго и целеустремлённо грабили.



В реальности спустя пять-шесть десятилетий после краха колониальных империй всё обернулось не совсем так, точнее – совсем не так. Бывшие колонии, не имея нормальных возможностей освоить доставшиеся им природные богатства, превратились в заложников и, похоже, вечных должников своих бывших хозяев.



В положении экономических изгоев оказалось даже большинство стран Латинской Америки, которые освободились от испанского и португальского владычества на сотню, а то и больше лет, раньше, чем государства Азии и Африки. И только в третьем тысячелетии состоялось нечто вроде экономического прорыва Китая, Индии, а вслед за ними и некоторых иных стран.



Впрочем, несмотря на то, что все туристические тропы Европы теперь буквально затоптаны жителями Поднебесной, говорить о том, что кто-то уже в чём-то близок к развитым странам, пока явно рано. Ну а ближневосточные эксперименты со всеобщим арабским процветанием оставим пока за скобками, поскольку, кроме всё ещё весьма отсталого Ирана, там никто на создание самодостаточной экономической системы всерьёз и не претендует.







Невинный обман

Население развитых стран приучено уважать самое себя, начиная с культуры (причём прежде всего политической) и кончая экономикой. По принципу «мы хорошо работаем и потому хорошо живём». И это несмотря на полное отсутствие серьёзных природных ресурсов, стареющую и стагнирующую реальную экономику и откровенный избыток самого разного рода услуг, начиная с туристических, и кончая модной стрижкой для кошек и собак.



Даже с калифорнийской Силиконовой долиной, с хвалёной германской индустрией, с французским виноделием и итальянским судостроением и со всеми разбросанными по миру модными брендами развитые страны, по большому счёту, давно паразитируют. Паразитируют на чужих ресурсах, в том числе и на русском газе, на чужих мозгах и на чужом труде, теперь уже в основном не китайском, а китайских сателлитов. Но продолжают убеждённо числить самих себя «впереди планеты всей».



Знаменитый экономист Джон Кеннет Гэлбрейт, канадец по происхождению, исследователь, что называется, от бога, назвал всю эту систему «экономикой невинного обмана». И весь обман, по его мнению, заключается в том, что раздражающие термины вроде капитализма или социал-демократии понемногу подменили «рыночной системой», на которую и официальная Россия до сих пор готова чуть ли не молиться.





Джон Кеннет Гэлбрейт



В прошлом, 2018-м, отметили уже 110 лет со дня рождения Гэлбрейта, но он успел с точностью до года предсказать последний глобальный кризис с его мыльными пузырями из триллионов долларов, запущенных, по сути, в никуда. В несуществующие ипотеки, в страховые и пенсионные фонды, но главным образом в виртуальные игровые биржевые площадки, до боли похожие на МММ. И запущенных только ради сверхприбылей избранной когорты финансистов.





Д. К. Гэлбрейт убедительно показал, что реальная власть в современной экономике принадлежит уже не тем, кто обладает капиталами, а тем, кто этими капиталами управляет, точнее, манипулирует. Наступившая эпоха эффективных менеджеров, о которых у нас первым заговорил не кто иной, как сам Анатолий Чубайс, грозит лишить весь второй и уж тем более третий эшелон мировой экономики, каких бы то ни было шансов приблизиться к первому — тем самым «развитым странам».







По Гэлбрейту достаточно просто понять и всю основу нынешнего лидерства развитых стран.



«Основной экономической функцией является разработка и создание новых продуктов, и ни один изготовитель не станет производить новый продукт, не создав предварительно спроса на него. Ни один изготовитель не откажется от мер по формированию спроса на существующий товар и не перестанет этот спрос поддерживать – наступил век рекламы, искусства продаж, телевидения и управления потребителями, а значит, независимость потребителя и рынка сдаёт свои позиции».



В условиях, когда на сырьё и производство уходит не более 10 процентов будущей стоимости товара или услуги, а на их продвижение – 90%, развитые страны спокойно уходят именно в сферу продвижения. И продолжают свой «невинный обман».



В чью пользу расклад?

Итак, как и в прежнюю колониальную эпоху, Европа, исчерпав практически все собственные ресурсы, продолжает удерживать Африку и большую часть Азии в положении «просителя» и «потребителя». Чего? Да всё того же — финансового и управленческого ресурса.



США ведут себя чуть хитрее, продолжая накачивать весь мир пустыми долларами и трубить повсюду о собственном технологическом и интеллектуальном лидерстве. Однако всё это лидерство базируется только на том, что за счёт ничем не ограниченной эмиссии бумажек с портретами президентов и Бенджамина Франклина, никогда в Белом доме не сидевшего, сразу и на корню скупается практически всё сколько-нибудь перспективное. Вплоть до мозгов, разумеется.







Из досье «Военного обозрения»: США потребляют до 25% ежегодного мирового объёма минерального сырья, более 50% мирового потребления урана, примерно половину используемого алюминия, а также более четверти добываемых нефти, природного газа, олова, меди и железных руд. При этом США не отдают взамен и не производят того же эквивалента, кроме долларов.

США десятилетиями имеют острый дефицит торгового баланса и бюджета. Товаров в страну ввозится куда больше, чем государство экспортирует вовне. Разница покрывается за счёт того, что страны за границами США ежегодно беднеют на тот же эквивалент, на который богатеют американцы. Происходит непрерывное перераспределение мировых богатств в пользу США.

США потребляют порядка 20-25% от всего мирового потребления нефти, Китай — 13%. При этом население США, которое во многом и сжигает этот колоссальный объем энергии, составляет лишь 4,3% от населения планеты.

Средний американец потребляет в четыре раза больше благ, нежели «усредненный житель планеты»: в пять раз больше любого латиноамериканца, в 10 раз больше китайца и в 30 раз больше индуса, а также выбрасывает при этом в два раза больше мусора и тратит в три раза больше воды. В борьбе за стабильность. Двадцать лет системе Путина

Европа и Америка, население которых составляет лишь 20% населения Земли, потребляют 60% всей производимой на планете продукции. С начала 90-х годов, после распада СССР, мировая (читай: западная) общественность пытается объявить российские недра «общим» достоянием.



Поздравляем соврамши

Западная пропаганда просто врёт — никаких действительно реальных преимуществ у развитых стран перед всеми остальными на самом деле как не было, так и нет. Свои ресурсы они либо проели, либо всеми силами берегут на чёрный день, как США свою нефть. Якобы более квалифицированные западные кадры – это не более чем блеф, в сфере производства чего-нибудь реального они немногим лучше других.



Точно так же и с производительностью труда, которая на Западе и в той же Японии может быть и выше, но только благодаря более высокой степени автоматизации и опоры на уже имеющееся технологическое преимущество.



Главное, в чём превосходят развитые страны своих конкурентов, – это наличие мощнейших финансовых рычагов и управленческий ресурс, то есть те самые «эффективные менеджеры». Их-то европейцы, американцы и японцы уже успели наплодить на десятилетия вперёд и расставить по ключевым позициям в транснациональных корпорациях по всему миру.



Эту практику в своё время довёл до совершенства настоящий революционер Лейба Бронштейн, более известный как Лев Троцкий. И это, кстати, стало одной из главных причин массовых репрессий, начинавшихся как большая партийная чистка. Кстати, если уж речь зашла о «демоне революции», вновь обретающим популярность в определённых кругах, то в развитых странах научились использовать ещё один из его приёмов, который даже назвали «ножницами Троцкого».







В его случае речь шла о чудовищной разнице в ценах на промышленную и аграрную продукцию, разумеется, в пользу пролетариата, ради подавления самостоятельности кулаков, да и вообще контрреволюционного крестьянства. Развитой же Запад использует подобные «ножницы» для того, чтобы цены на его услуги преобладали над расценками на реальные потребительские товары, произведённые, к примеру, в том же Китае.



Итоговый расклад всех такого рода «рыночных манипуляций» уже ни для кого не является секретом. Так называемые развитые страны откровенно проедают ресурсы планеты и нисколько не заинтересованы в том, чтобы «недоразвитые» страны приближались к ним по объёмам потребления. Второй и третий эшелон будут и дальше держать в нищете, разжигать повсюду все возможные и невозможные конфликты, которые ведут к сокращению не только потребления, но и собственно населения. Нежелание человечества учиться на чужих ошибках, как и на просчётах предков, становится всё более опасным. Две мировые войны, угроза ядерного апокалипсиса, а теперь ещё и вполне реальная перспектива экологического и климатического коллапса практически ничего не меняют в жизнедеятельности семи с лишним миллиардов «голых обезьян».Развитые страны не желают жертвовать сколько-нибудь существенной долей собственного благополучия, а в странах «недоразвитых» публика, похоже, по-настоящему жаждет только одного – жить так же, как в развитых. Между тем только приступив к процессу более-менее справедливого перераспределения всемирных богатств, человечество оставит за собой шансы на то, чтобы на планете хотя бы что-то осталось для следующих поколений.Страны, которые мы по привычке продолжаем называть развитыми и с которых на протяжении последних десятилетий нас неизменно призывали брать пример, по сути являются главными иждивенцами всех остальных государств. Хотя именно им досталось «тяжёлое наследие» колониального господства, когда казалось, придётся на протяжении веков расплачиваться с теми, кого они так долго и целеустремлённо грабили.В реальности спустя пять-шесть десятилетий после краха колониальных империй всё обернулось не совсем так, точнее – совсем не так. Бывшие колонии, не имея нормальных возможностей освоить доставшиеся им природные богатства, превратились в заложников и, похоже, вечных должников своих бывших хозяев.В положении экономических изгоев оказалось даже большинство стран Латинской Америки, которые освободились от испанского и португальского владычества на сотню, а то и больше лет, раньше, чем государства Азии и Африки. И только в третьем тысячелетии состоялось нечто вроде экономического прорыва Китая, Индии, а вслед за ними и некоторых иных стран.Впрочем, несмотря на то, что все туристические тропы Европы теперь буквально затоптаны жителями Поднебесной, говорить о том, что кто-то уже в чём-то близок к развитым странам, пока явно рано. Ну а ближневосточные эксперименты со всеобщим арабским процветанием оставим пока за скобками, поскольку, кроме всё ещё весьма отсталого Ирана, там никто на создание самодостаточной экономической системы всерьёз и не претендует.Население развитых стран приучено уважать самое себя, начиная с культуры (причём прежде всего политической) и кончая экономикой. По принципу «мы хорошо работаем и потому хорошо живём». И это несмотря на полное отсутствие серьёзных природных ресурсов, стареющую и стагнирующую реальную экономику и откровенный избыток самого разного рода услуг, начиная с туристических, и кончая модной стрижкой для кошек и собак.Даже с калифорнийской Силиконовой долиной, с хвалёной германской индустрией, с французским виноделием и итальянским судостроением и со всеми разбросанными по миру модными брендами развитые страны, по большому счёту, давно паразитируют. Паразитируют на чужих ресурсах, в том числе и на русском газе, на чужих мозгах и на чужом труде, теперь уже в основном не китайском, а китайских сателлитов. Но продолжают убеждённо числить самих себя «впереди планеты всей».Знаменитый экономист Джон Кеннет Гэлбрейт, канадец по происхождению, исследователь, что называется, от бога, назвал всю эту систему «экономикой невинного обмана». И весь обман, по его мнению, заключается в том, что раздражающие термины вроде капитализма или социал-демократии понемногу подменили «рыночной системой», на которую и официальная Россия до сих пор готова чуть ли не молиться.В прошлом, 2018-м, отметили уже 110 лет со дня рождения Гэлбрейта, но он успел с точностью до года предсказать последний глобальный кризис с его мыльными пузырями из триллионов долларов, запущенных, по сути, в никуда. В несуществующие ипотеки, в страховые и пенсионные фонды, но главным образом в виртуальные игровые биржевые площадки, до боли похожие на МММ. И запущенных только ради сверхприбылей избранной когорты финансистов.Д. К. Гэлбрейт убедительно показал, что реальная власть в современной экономике принадлежит уже не тем, кто обладает капиталами, а тем, кто этими капиталами управляет, точнее, манипулирует. Наступившая эпоха эффективных менеджеров, о которых у нас первым заговорил не кто иной, как сам Анатолий Чубайс, грозит лишить весь второй и уж тем более третий эшелон мировой экономики, каких бы то ни было шансов приблизиться к первому — тем самым «развитым странам».По Гэлбрейту достаточно просто понять и всю основу нынешнего лидерства развитых стран.В условиях, когда на сырьё и производство уходит не более 10 процентов будущей стоимости товара или услуги, а на их продвижение – 90%, развитые страны спокойно уходят именно в сферу продвижения. И продолжают свой «невинный обман».Итак, как и в прежнюю колониальную эпоху, Европа, исчерпав практически все собственные ресурсы, продолжает удерживать Африку и большую часть Азии в положении «просителя» и «потребителя». Чего? Да всё того же — финансового и управленческого ресурса.США ведут себя чуть хитрее, продолжая накачивать весь мир пустыми долларами и трубить повсюду о собственном технологическом и интеллектуальном лидерстве. Однако всё это лидерство базируется только на том, что за счёт ничем не ограниченной эмиссии бумажек с портретами президентов и Бенджамина Франклина, никогда в Белом доме не сидевшего, сразу и на корню скупается практически всё сколько-нибудь перспективное. Вплоть до мозгов, разумеется.Западная пропаганда просто врёт — никаких действительно реальных преимуществ у развитых стран перед всеми остальными на самом деле как не было, так и нет. Свои ресурсы они либо проели, либо всеми силами берегут на чёрный день, как США свою нефть. Якобы более квалифицированные западные кадры – это не более чем блеф, в сфере производства чего-нибудь реального они немногим лучше других.Точно так же и с производительностью труда, которая на Западе и в той же Японии может быть и выше, но только благодаря более высокой степени автоматизации и опоры на уже имеющееся технологическое преимущество.Главное, в чём превосходят развитые страны своих конкурентов, – это наличие мощнейших финансовых рычагов и управленческий ресурс, то есть те самые «эффективные менеджеры». Их-то европейцы, американцы и японцы уже успели наплодить на десятилетия вперёд и расставить по ключевым позициям в транснациональных корпорациях по всему миру.Эту практику в своё время довёл до совершенства настоящий революционер Лейба Бронштейн, более известный как Лев Троцкий. И это, кстати, стало одной из главных причин массовых репрессий, начинавшихся как большая партийная чистка. Кстати, если уж речь зашла о «демоне революции», вновь обретающим популярность в определённых кругах, то в развитых странах научились использовать ещё один из его приёмов, который даже назвали «ножницами Троцкого».В его случае речь шла о чудовищной разнице в ценах на промышленную и аграрную продукцию, разумеется, в пользу пролетариата, ради подавления самостоятельности кулаков, да и вообще контрреволюционного крестьянства. Развитой же Запад использует подобные «ножницы» для того, чтобы цены на его услуги преобладали над расценками на реальные потребительские товары, произведённые, к примеру, в том же Китае.Итоговый расклад всех такого рода «рыночных манипуляций» уже ни для кого не является секретом. Так называемые развитые страны откровенно проедают ресурсы планеты и нисколько не заинтересованы в том, чтобы «недоразвитые» страны приближались к ним по объёмам потребления. Второй и третий эшелон будут и дальше держать в нищете, разжигать повсюду все возможные и невозможные конфликты, которые ведут к сокращению не только потребления, но и собственно населения. Алексей Подымов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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