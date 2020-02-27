Развитие ВМФ РФ: стоит ли пытаться сесть разом на все стулья • 72 • Аналитика

Все разговоры о перспективах создания нашей страной современного и мощного военно-морского флота, как правило, рано или поздно сводятся к обсуждению главного вопроса: что и сколько строить? Каждый из боевых кораблей по-своему необходим, на свой лад востребован, предназначен для выполнения конкретных задач. Одним словом, все нужны и все важны! Однако нельзя, как писал классик, «объять необъятное» или усидеть на всех стульях сразу (от корветов до крейсеров): закладку «безразмерного» военного флота не могут позволить себе даже Соединенные Штаты со своим находящимся на грани фантастики оборонным бюджетом. Очевидно, выбор делать все-таки придется. Но какой?



Надо отметить, что в данном вопросе неизбежно сталкиваются мнения специалистов, каждый из которых до хрипоты будет отстаивать точку зрения, основанную на приверженности к тем или иным видам и типам кораблей. Кто-то считает, что Россия не может претендовать на звание морской державы, не имея фактически ни единого авианосца. Другие же убеждены, что для достижения стратегического паритета за глаза хватит достаточно большого количества подводных ракетоносцев, способных как превратить в груды пытающего металлолома американские авианесущие ударные группировки, так и поразить цели на территории вероятного противника. По-своему правы будут и те, кто продолжит настаивать на необходимости насыщения отечественных ВМС теми же фрегатами, необходимыми в современных условиях для охраны и защиты рубежей страны и быстрого реагирования на угрозы.







Как уже было сказано, вариант «строить все и сразу» для России вряд ли выполним. С подобным подходом мы рискуем получить множество заложенных на стапелях кораблей, которые превратятся в затратные и бесперспективные «долгострои», устаревая морально еще до момента собственного спуска на воду. Безусловно, обновлению и усилению подлежат все сегменты отечественного ВМФ, но приоритеты нужно выбирать уже сейчас. Возможно, при этом стоит трезво взвесить варианты того, на каких именно театрах наш флот может быть наиболее востребован в самые ближайшие годы. Объективно рассмотреть перспективы возможных сценариев противостояний, в которых наличие или отсутствие у ВМФ РФ потенциала для достойного ответа противнику будет определять дальнейший ход событий.



По мнению многих экспертов, наиболее конфликтоопасными регионами, требующими прикрытия значительными силами флота, можно считать довольно удаленные друг от друга акватории. Речь о Черном море, Балтике, Северном морском пути и точках входа на него, а также об Азиатско-Тихоокеанском бассейне. В последнем из названных мест сейчас все сильнее обостряется военно-политическое противостояние между США и Китаем, однако Россия имеет там свои вполне конкретные интересы. Не следует забывать и о продолжающихся спорах нашей страны с Японией, имеющей к России территориальные претензии и отказываться от них, судя по всему, не собирающейся.



Черноморская акватория в последнее время таит в себе опасность конфликта с Турцией, который теоретически может вылиться и в необходимость противостояния с объединенным флотом всего НАТО. Что же до ситуации с Северным морским путем, то там нам, вне всяких сомнений, придется иметь дело прежде всего со 2-м флотом ВМС США. Ну, и опять-таки с тем количеством союзников американцев по Североатлантическому альянсу, которое США удастся подключить к собственным операциям.



Нужны ли нам на этих потенциальных ТВД те же авианосцы? Довольно спорно. Разве что на Тихом океане. А вот без современных подводных лодок не обойтись, пожалуй, нигде. На том же Черном море, безусловно, необходимы фрегаты и корабли, способные эффективно действовать в прибрежной зоне. Постройка флота – вопрос крайне серьезный и тут недопустимы маниловщина и шапкозакидательство. Вне всяких сомнений, со временем, по мере увеличения, так сказать, радиуса сферы геополитических интересов России, востребованы будут и авианесущие корабли. Однако сейчас главными подходами в насущном планировании будущего флота должны стать реализм и прагматизм. Все разговоры о перспективах создания нашей страной современного и мощного военно-морского флота, как правило, рано или поздно сводятся к обсуждению главного вопроса: что и сколько строить? Каждый из боевых кораблей по-своему необходим, на свой лад востребован, предназначен для выполнения конкретных задач. Одним словом, все нужны и все важны! Однако нельзя, как писал классик, «объять необъятное» или усидеть на всех стульях сразу (от корветов до крейсеров): закладку «безразмерного» военного флота не могут позволить себе даже Соединенные Штаты со своим находящимся на грани фантастики оборонным бюджетом. Очевидно, выбор делать все-таки придется. Но какой?Надо отметить, что в данном вопросе неизбежно сталкиваются мнения специалистов, каждый из которых до хрипоты будет отстаивать точку зрения, основанную на приверженности к тем или иным видам и типам кораблей. Кто-то считает, что Россия не может претендовать на звание морской державы, не имея фактически ни единого авианосца. Другие же убеждены, что для достижения стратегического паритета за глаза хватит достаточно большого количества подводных ракетоносцев, способных как превратить в груды пытающего металлолома американские авианесущие ударные группировки, так и поразить цели на территории вероятного противника. По-своему правы будут и те, кто продолжит настаивать на необходимости насыщения отечественных ВМС теми же фрегатами, необходимыми в современных условиях для охраны и защиты рубежей страны и быстрого реагирования на угрозы.Как уже было сказано, вариант «строить все и сразу» для России вряд ли выполним. С подобным подходом мы рискуем получить множество заложенных на стапелях кораблей, которые превратятся в затратные и бесперспективные «долгострои», устаревая морально еще до момента собственного спуска на воду. Безусловно, обновлению и усилению подлежат все сегменты отечественного ВМФ, но приоритеты нужно выбирать уже сейчас. Возможно, при этом стоит трезво взвесить варианты того, на каких именно театрах наш флот может быть наиболее востребован в самые ближайшие годы. Объективно рассмотреть перспективы возможных сценариев противостояний, в которых наличие или отсутствие у ВМФ РФ потенциала для достойного ответа противнику будет определять дальнейший ход событий.По мнению многих экспертов, наиболее конфликтоопасными регионами, требующими прикрытия значительными силами флота, можно считать довольно удаленные друг от друга акватории. Речь о Черном море, Балтике, Северном морском пути и точках входа на него, а также об Азиатско-Тихоокеанском бассейне. В последнем из названных мест сейчас все сильнее обостряется военно-политическое противостояние между США и Китаем, однако Россия имеет там свои вполне конкретные интересы. Не следует забывать и о продолжающихся спорах нашей страны с Японией, имеющей к России территориальные претензии и отказываться от них, судя по всему, не собирающейся.Черноморская акватория в последнее время таит в себе опасность конфликта с Турцией, который теоретически может вылиться и в необходимость противостояния с объединенным флотом всего НАТО. Что же до ситуации с Северным морским путем, то там нам, вне всяких сомнений, придется иметь дело прежде всего со 2-м флотом ВМС США. Ну, и опять-таки с тем количеством союзников американцев по Североатлантическому альянсу, которое США удастся подключить к собственным операциям.Нужны ли нам на этих потенциальных ТВД те же авианосцы? Довольно спорно. Разве что на Тихом океане. А вот без современных подводных лодок не обойтись, пожалуй, нигде. На том же Черном море, безусловно, необходимы фрегаты и корабли, способные эффективно действовать в прибрежной зоне. Постройка флота – вопрос крайне серьезный и тут недопустимы маниловщина и шапкозакидательство. Вне всяких сомнений, со временем, по мере увеличения, так сказать, радиуса сферы геополитических интересов России, востребованы будут и авианесущие корабли. Однако сейчас главными подходами в насущном планировании будущего флота должны стать реализм и прагматизм. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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