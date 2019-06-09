Развитие Северного морского пути. Цель российских вложений в СМП • 119 • Аналитика Севморпуть. Будущее или прожектерство?

Недавно была опубликована статья «Севморпуть. Мировое транспортное будущее или грандиозное прожектерство?»









Хорошая, добротная статья о Северном морском пути (СМП) с большим количеством фактов и их анализом. В статье сделан верный вывод:

«Развивать СМП безусловно важно и нужно, потому что это наша транспортная артерия, обеспечивающая и снабжение примерно 20 миллионов наших сограждан-северян, да и необходимость вывоза полезных ископаемых никто не отменял… В какой-то момент времени мы сможем предложить адекватные условия транзита по СМП, то некая часть грузопотока действительно может сместиться с Суэца к нам. Но СМП ни сегодня, ни в обозримом будущем ни в каком случае не сможет конкурировать с классическими маршрутами через Суэцкий канал…»



Название включает в себя вопрос: «Мировое транспортное будущее или грандиозное прожектерство?», на который в статье однозначного ответа нет. Читатели должны искать ответ сами. В статье показано, что СМП — это не «мировое транспортное будущее». Получается, что это «грандиозное прожектерство»? Халатность, разбазаривание народных средств или даже грандиозное надувательство? Некоторые пользователи именно так и ответили на этот вопрос для себя в комментариях.



В статье не затронут важный вопрос: с какой целью правительство Российской Федерации собирается вкладывать огромные средства в развитие СМП? Этот вопрос предлагаю рассмотреть в данной теме. Рассмотрение материала начнем с изменения климата.



Климатические условия Арктики

Максимальная площадь ледового покрова за год в Арктике отмечается в марте месяце.







С 2006 года наблюдалось уменьшение площади ледового покрова за зимний период. Однако в марте-апреле площадь все же укладывалась в погрешность -2 млн кв. км от среднего значения. На рисунке нанесены максимальные значения площади покрова в период 2015-2018 годов. Видно, что с 2015 года наблюдается уменьшение площади покрова и в марте месяце. Площадь морского льда в Арктике состоянию на 1.1.19 г. составила 5,47 млн кв. км, что стало минимальным значением для этой даты за всю историю наблюдений.



На рисунке ниже приведено изменение площади ледового покрова с июня по октябрь. Уменьшение площади ледового покрова начинается с апреля по сентябрь. В сентябре площадь достигает минимального значения за год.







В Арктике происходит сезонное изменение толщины и площади ледового покрова: с октября по март морской лед утолщается и разрастается по поверхности водной акватории, а с апреля по сентябрь – утончается и уменьшается в занимаемой площади.



Рассмотрим изменение ледового покрова у берегов России в марте 1983 и 2016 годов.









1982 и 1983 годы характеризовались большой площадью ледового покрова в сентябре месяце – до 7,2 млн кв.км. За период 1979-2018 гг. только в 1979 году площадь покрова превысила указанное выше значение. Поэтому можно сказать, что период с октября 1982 по март 1983 года характеризуется низкими температурами. 2016 год характеризуется достаточно небольшой площадью ледового покрова в сентябре месяце. При визуальном сравнении ледового покрова видно, что в Арктике вблизи береговой черты, относящейся к РФ, не так уж и сильно меняется ледовая обстановка. В 2016 году стало только немного меньше льда к северу и к западу от Новой Земли.



На рисунке ниже представлены минимальные годовые площади ледового покрова за 40 лет наблюдений. Из рисунка видно, что с начала 21-го века площадь стала сокращаться. Льды вдоль нашей береговой линии к сентябрю стали отступать дальше к Северному полюсу.











Имеется такой термин, как альбедо. Альбедо — это отношение светового потока, рассеянного телом во всех направлениях, к потоку, падающему на поверхность тела.



Альбедо водных поверхностей составляет 0,33-0,45 в зависимости от высоты Солнца и волнения поверхности. Другими словами, 55-97% прямой солнечной радиации (в видимом диапазоне) может поглощаться водной поверхностью.



Альбедо льда толщиной 2-3 м составляет 0,6-0,85, т.е. поглощается 15-40% прямой солнечной радиации. Наличие сухого снега на ледяной поверхности уменьшает поглощение солнечной энергии до 3-10%.



Таким образом, увеличение водных поверхностей, освобожденных от ледяного покрова, приводит к увеличению нагрева приповерхностного слоя воды. Приповерхностный слой воды достаточно большой и охлаждаться он будет дольше. Температура воды до глубины 50-100 м такая же, что и на поверхности океана. Увеличение температуры приповерхностного слоя воды приводит к увеличению периода до начала нового нарастания ледяного покрова в Северном Ледовитом океане. Иными словами, чем меньше морского льда, тем теплее становятся океаны. Поэтому в каждую последующую зиму образуется все меньше и меньше льда.



Среднегодовая температура воздуха в арктической зоне России стала превышать норму. По результатам наблюдений 2017 года она увеличилась выше нормы на 3,23°С. В Якутии и на Чукотке зафиксирована превышение норму среднегодовой температуры на 4,07°С.



Несмотря на относительно холодные весну и лето 2017 года, температуры в Арктике по-прежнему приближаются к рекордным значениям. Показатель приповерхностной температуры воздуха в сентябре 2017 года оказался вторым из максимальных значений, начиная с 1900 года. Также растет температура воды в морях Северного Ледовитого океана. Например, в августе 2017 года приповерхностные слои воды в Баренцевом и Чукотском морях оказались на 4°C теплее, чем в среднем. Повышение температур указывает на то, что осеннее похолодание приходит в северные районы все позже.



В Арктике есть льды, плавающие на воде, и есть материковые льды — толстый покров льда на обширных участках материков. Материковые льды зимой имеют толщину около 5 м, которая в летний период уменьшается до 3 м. Плавающие льды имеют толщину менее 3 м и наши ледоколы легко прорезают такие слои. Местами лед бывает гораздо толще, доходя до 10 м. Обычно толщина однолетнего слоя льда не превышает 0,8 метра, а слои 3-5 м и тем более 10 м — это многолетние льды, которые лишь подтаивают в летний период и зимой снова увеличиваются по толщине.



Согласно результатам исследований российских ученых, за 20 лет средняя толщина льда уменьшилась с 256 до 240 см. Доля старого, многолетнего льда сократилась с 36 до 13%. Таким образом, большую часть льда в Арктике составляет лед однолетний, толщиной в 120-130 см. По одному прогнозу ледовый покров в Арктике будет сокращаться до 2030 года.







По другому прогнозу, к 2030 году может начаться очередное циклическое похолодание. Однако в любом случае до 2030 года площадь ледового покрова будет значительно меньше, чем в прошлом веке и лед в зоне СМП будет потоньше…



Планы для Арктики

7 мая 2018 года принимается указ президента РФ о том, что грузопоток по СМП к 2024 году должен вырасти до 80 млн тонн. Правительству поручено разработать и до 1.10.18 г. утвердить комплексный план модернизации и расширения инфраструктуры СМП. Одновременно должно быть обеспечено увеличение мощностей портов Дальневосточного, Северо-Западного, Волго-Каспийского и Азово-Черноморского бассейнов. Подход России к ядерным испытаниям. Странные заявления начальника РУМО США



11.12.18 г. Госдумой принят законопроект № 505745-7, согласно которому госкорпорация «Росатом» стала главным хозяйствующим субъектом в Арктике. Появилась крупная и успешная организация, с которой будет спрос за развитие всей инфраструктуры и навигации по СМП в долгосрочной перспективе. Организация авторитетная, успешная, которая ведет много проектов и доводит их до завершения. Организация, которую очень часто и тщательно проверяет Счетная палата. В 21-м веке мы не слышали ни об одной аварии на АЭС, при перевозках топлива и ядерных боеприпасов. АЭС работают в стране постоянно, а перевозки проводятся регулярно…



На рисунке представлены фактические объемы грузоперевозок до 2018 года и их планируемые объемы. Цель поставлена очень высокая. В случае ее достижения страна осуществит рывок на одном из участков своего экономического развития.







Объем транзитных грузов через Суэцкий канал в 2015 году составил 998,7 млн тонн, а в 2017 году было перевезено 1,041 млрд тонн грузов. Видно, что объемы перевозок по СМП (планируемый к 2030 году) и через Суэцкий канал (фактический) уже оцениваются разными порядками величин. Даже в дальнем будущем мы не будет серьезными конкурентами Суэцкому каналу. Но нам это и не требуется…



Движение к поставленной цели планируется проводить поэтапно, решая несколько стратегических задач:



— обеспечение грузоперевозок ледокольным флотом, портами, навигацией, системами безопасности;



— развитие инфраструктуры, энергетики, связи и транспорта;



— строительство необходимых судов;



— строительство промышленных предприятий.



Госкорпорацией «Росатом» подготавливается трехэтапный план развития инфраструктуры СПМ, чтобы синхронизировать процессы перевозки грузов, строительства портов и сооружение новых ледоколов.



Первый этап — это период до 2024 года, когда требуется достичь объема грузоперевозок в 80 млн тонн. В основном это будут перевозки в западном направлении СМП.



Второй этап – это период с 2024 по 2030 годы. В этот период начнется расширенная навигация в западном и в восточном направлениях. Первоначально загрузка СМП в восточном направлении оценивается в объеме до 20 млн тонн в год. Это сочетается с проектами компании «Новатэк» в области транспортировки сжиженного природного газа (СПГ).



Третий этап – это период после 2030 года. К этому времени будет построен и введен в эксплуатацию мощный атомный ледокол «Лидер», который даст возможность круглогодичной транспортировки грузов в первую очередь в восточном направлении. Это позволит решить задачу: по обеспечению выхода наших углеводородов на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.



К этому времени появятся грузопотоки транспортировки сырой нефти из месторождений, расположенных на Ямальском и Гыданском полуостровах. По проведенным оценкам спрос на малосернистую северную нефть будет возрастать. Перекачка ее по трубам приведет к потере 20-30 долларов с тонны. Указанные финансовые средства окупят и транспортировку нефти судами и затраты на ледоколы.



По сути СПМ — это русский путь в Китай, Индию и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. К 2030 году «Росатом» должен показать странам АТР, что СПМ — это действительно стабильно работающая в тяжелых условиях международная судоходная трасса. С необходимой инфраструктурой, связью, портами, с проводками караванов ледоколами строго по графику, имеющая структуру по обеспечению безопасности судоходства и спасательных работ в случае аварий. В этом случае пойдут грузы из регионов стран, расположенных севернее корейского порта Пусан. Конечно же мы понимаем, что не все поголовно суда из этой зоны пойдут по СМП. Лазеры против снарядов



Судостроение для Арктики должно стать судостроением нового поколения. Большие корабли и мощные ледоколы. Это потребует огромных расходов. Один только ледокол «Лидер» будет стоить 127 млрд руб. с НДС. Под такое судно нужны значительные грузопотоки.



На западе от полуострова Таймыр будут работать четыре легких ледокола ЛК-40, которые «закроют» проводки в Карское море. Ледокол ЛК-40 с двухтопливной энергетической установкой (дизель + СПГ) общей мощностью 55 МВт. Закладка головного ледокола планируется в 2019 году. В его основу положен разработанный финской проектной организацией «Aker Arctic Technology» специально для «Атомфлота» проект. Это будет 160-метровое судно с шириной до 31,5 метра и осадкой 8,5-9,5 метров. Ледокол на сжиженном природном газе и дизельном топливе сможет преодолевать льды толщиной до 2,85 метра.



На востоке от Таймыра будет работать действующий атомный ледокол «50 лет Победы». Вместе с ним будут осуществлять проводку судов три атомных ледокола «Таймыр», «Вайгач» и «Ямал», которым продлены сроки эксплуатации. Три новых атомных ледокола ЛК-60 (ледопроходимость 2,8-2,9 м), которые сейчас строятся, будут постепенно заменять более старые ледоколы.



Первые три ледокола ЛК-60 строятся за счет федерального бюджета. Следующие два будут обеспечиваться деньгами по схеме смешанного финансирования. Их постройка оцениваются в общую сумму около 100 млрд руб., из которых 45 млрд руб. составят федеральные средства и 9 млрд руб. поступят из инвестиционного ресурса Госкорпорации. Остальные средства будут привлечены с рынка под обеспечение «Росатома». В 2019 году будет заключен контракт еще на два ледокола ЛК-60. В проект по строительству атомоходов ЛК-60 входит и строительство плавучего дока на 30 тыс. тонн. Летом 2019 года будет подписан контракт на его строительство.



К 2030 году планируется ввести в строй атомный ледокол «Лидер». Ледокол будет проводить караваны со скоростью не ниже 10-12 узлов (18,5-22,2 км/ч) в условиях двухметрового ледяного покрова. При толщине ледяного покрова около 4,3 м ледокол сможет осуществлять проводку судов на скорости 3 узла (5,6 км/ч). Строительство «Лидера» будет осуществляться на федеральные средства. Второй ледокол будет строиться по схеме смешанного финансирования. Возможно, будут какие-то концессионные формы. Обсуждается вопрос о привлечении инвестиций из Китайской Народной Республики.



Появляется потребность в постройке транспортных судов ледового плавания:



— около 50 танкеров-нефтевозов дедвейтом 20–70 и 80–100 тыс. тонн;



— до 30 судов-газовозов вместимостью 150–200 тыс. куб. м;



— по 10 сухогрузных судов дедвейтом 10–25 и 40–70 тыс. тонн;



— 5–7 крупнотоннажных контейнеровозов.



Уменьшение притока средств с конца 2013 года несколько замедлило реализацию данных планов.



К 2030 году дополнительно требуется построить два атомных ледокола мощностью 60 МВт, лидер мощностью 110–130 МВт и вспомогательные дизельные ледоколы для обслуживания новых арктических портов и терминалов.



Окончание следует…



Недавно была опубликована статьяХорошая, добротная статья о Северном морском пути (СМП) с большим количеством фактов и их анализом. В статье сделан верный вывод:Название включает в себя вопрос:, на который в статье однозначного ответа нет. Читатели должны искать ответ сами. В статье показано, что СМП — это не «мировое транспортное будущее». Получается, что это «грандиозное прожектерство»? Халатность, разбазаривание народных средств или даже грандиозное надувательство? Некоторые пользователи именно так и ответили на этот вопрос для себя в комментариях.В статье не затронут: с какой целью правительство Российской Федерации собирается вкладывать огромные средства в развитие СМП? Этот вопрос предлагаю рассмотреть в данной теме. Рассмотрение материала начнем с изменения климата.Максимальная площадь ледового покрова за год в Арктике отмечается в марте месяце.С 2006 года наблюдалось уменьшение площади ледового покрова за зимний период. Однако в марте-апреле площадь все же укладывалась в погрешность -2 млн кв. км от среднего значения. На рисунке нанесены максимальные значения площади покрова в период 2015-2018 годов. Видно, что с 2015 года наблюдается уменьшение площади покрова и в марте месяце. Площадь морского льда в Арктике состоянию на 1.1.19 г. составила 5,47 млн кв. км, что стало минимальным значением для этой даты за всю историю наблюдений.На рисунке ниже приведено изменение площади ледового покрова с июня по октябрь. Уменьшение площади ледового покрова начинается с апреля по сентябрь. В сентябре площадь достигает минимального значения за год.В Арктике происходит сезонное изменение толщины и площади ледового покрова: с октября по март морской лед утолщается и разрастается по поверхности водной акватории, а с апреля по сентябрь – утончается и уменьшается в занимаемой площади.Рассмотрим изменение ледового покрова у берегов России в марте 1983 и 2016 годов.1982 и 1983 годы характеризовались большой площадью ледового покрова в сентябре месяце – до 7,2 млн кв.км. За период 1979-2018 гг. только в 1979 году площадь покрова превысила указанное выше значение. Поэтому можно сказать, что период с октября 1982 по март 1983 года характеризуется низкими температурами. 2016 год характеризуется достаточно небольшой площадью ледового покрова в сентябре месяце. При визуальном сравнении ледового покрова видно, что в Арктике вблизи береговой черты, относящейся к РФ, не так уж и сильно меняется ледовая обстановка. В 2016 году стало только немного меньше льда к северу и к западу от Новой Земли.На рисунке ниже представлены минимальные годовые площади ледового покрова за 40 лет наблюдений. Из рисунка видно, что с начала 21-го века площадь стала сокращаться. Льды вдоль нашей береговой линии к сентябрю стали отступать дальше к Северному полюсу.Имеется такой термин, как альбедо. Альбедо — это отношение светового потока, рассеянного телом во всех направлениях, к потоку, падающему на поверхность тела.Альбедо водных поверхностей составляет 0,33-0,45 в зависимости от высоты Солнца и волнения поверхности. Другими словами, 55-97% прямой солнечной радиации (в видимом диапазоне) может поглощаться водной поверхностью.Альбедо льда толщиной 2-3 м составляет 0,6-0,85, т.е. поглощается 15-40% прямой солнечной радиации. Наличие сухого снега на ледяной поверхности уменьшает поглощение солнечной энергии до 3-10%.Таким образом, увеличение водных поверхностей, освобожденных от ледяного покрова, приводит к увеличению нагрева приповерхностного слоя воды. Приповерхностный слой воды достаточно большой и охлаждаться он будет дольше. Температура воды до глубины 50-100 м такая же, что и на поверхности океана. Увеличение температуры приповерхностного слоя воды приводит к увеличению периода до начала нового нарастания ледяного покрова в Северном Ледовитом океане. Иными словами, чем меньше морского льда, тем теплее становятся океаны. Поэтому в каждую последующую зиму образуется все меньше и меньше льда.Среднегодовая температура воздуха в арктической зоне России стала превышать норму. По результатам наблюдений 2017 года она увеличилась выше нормы на 3,23°С. В Якутии и на Чукотке зафиксирована превышение норму среднегодовой температуры на 4,07°С.Несмотря на относительно холодные весну и лето 2017 года, температуры в Арктике по-прежнему приближаются к рекордным значениям. Показатель приповерхностной температуры воздуха в сентябре 2017 года оказался вторым из максимальных значений, начиная с 1900 года. Также растет температура воды в морях Северного Ледовитого океана. Например, в августе 2017 года приповерхностные слои воды в Баренцевом и Чукотском морях оказались на 4°C теплее, чем в среднем. Повышение температур указывает на то, что осеннее похолодание приходит в северные районы все позже.В Арктике есть льды, плавающие на воде, и есть материковые льды — толстый покров льда на обширных участках материков. Материковые льды зимой имеют толщину около 5 м, которая в летний период уменьшается до 3 м. Плавающие льды имеют толщину менее 3 м и наши ледоколы легко прорезают такие слои. Местами лед бывает гораздо толще, доходя до 10 м. Обычно толщина однолетнего слоя льда не превышает 0,8 метра, а слои 3-5 м и тем более 10 м — это многолетние льды, которые лишь подтаивают в летний период и зимой снова увеличиваются по толщине.Согласно результатам исследований российских ученых, за 20 лет средняя толщина льда уменьшилась с 256 до 240 см. Доля старого, многолетнего льда сократилась с 36 до 13%. Таким образом, большую часть льда в Арктике составляет лед однолетний, толщиной в 120-130 см. По одному прогнозу ледовый покров в Арктике будет сокращаться до 2030 года.По другому прогнозу, к 2030 году может начаться очередное циклическое похолодание. Однако в любом случае до 2030 года площадь ледового покрова будет значительно меньше, чем в прошлом веке и лед в зоне СМП будет потоньше…7 мая 2018 года принимается указ президента РФ о том, что грузопоток по СМП к 2024 году должен вырасти до 80 млн тонн. Правительству поручено разработать и до 1.10.18 г. утвердить комплексный план модернизации и расширения инфраструктуры СМП. Одновременно должно быть обеспечено увеличение мощностей портов Дальневосточного, Северо-Западного, Волго-Каспийского и Азово-Черноморского бассейнов.11.12.18 г. Госдумой принят законопроект № 505745-7, согласно которому госкорпорация «Росатом» стала главным хозяйствующим субъектом в Арктике. Появилась крупная и успешная организация, с которой будет спрос за развитие всей инфраструктуры и навигации по СМП в долгосрочной перспективе. Организация авторитетная, успешная, которая ведет много проектов и доводит их до завершения. Организация, которую очень часто и тщательно проверяет Счетная палата. В 21-м веке мы не слышали ни об одной аварии на АЭС, при перевозках топлива и ядерных боеприпасов. АЭС работают в стране постоянно, а перевозки проводятся регулярно…На рисунке представлены фактические объемы грузоперевозок до 2018 года и их планируемые объемы. Цель поставлена очень высокая. В случае ее достижения страна осуществит рывок на одном из участков своего экономического развития.Объем транзитных грузов через Суэцкий канал в 2015 году составил 998,7 млн тонн, а в 2017 году было перевезено 1,041 млрд тонн грузов. Видно, что объемы перевозок по СМП (планируемый к 2030 году) и через Суэцкий канал (фактический) уже оцениваются разными порядками величин. Даже в дальнем будущем мы не будет серьезными конкурентами Суэцкому каналу. Но нам это и не требуется…Движение к поставленной цели планируется проводить поэтапно, решая несколько стратегических задач:— обеспечение грузоперевозок ледокольным флотом, портами, навигацией, системами безопасности;— развитие инфраструктуры, энергетики, связи и транспорта;— строительство необходимых судов;— строительство промышленных предприятий.Госкорпорацией «Росатом» подготавливается трехэтапный план развития инфраструктуры СПМ, чтобы синхронизировать процессы перевозки грузов, строительства портов и сооружение новых ледоколов.Первый этап — это период, когда требуется достичь объема грузоперевозок в 80 млн тонн. В основном это будут перевозкиВторой этап – это период. В этот период начнется расширенная навигация в западном и в восточном направлениях. Первоначально загрузка СМПоценивается в объемев год. Это сочетается с проектами компании «Новатэк» в области транспортировки сжиженного природного газа (СПГ).Третий этап – это период. К этому времени будет построен и введен в эксплуатацию мощный атомный ледокол «Лидер», который даст возможность круглогодичной транспортировки грузов в первую очередь в восточном направлении. Это позволит решитьнаших углеводородов на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.К этому времени появятся грузопотоки транспортировки сырой нефти из месторождений, расположенных на Ямальском и Гыданском полуостровах. По проведенным оценкам спрос на малосернистую северную нефть будет возрастать. Перекачка ее по трубам приведет к потере 20-30 долларов с тонны. Указанные финансовые средства окупят и транспортировку нефти судами и затраты на ледоколы.По сути СПМ — это русский путь в Китай, Индию и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. К 2030 году «Росатом»странам АТР, что СПМ — это действительно стабильно работающая в тяжелых условиях международная судоходная трасса. С необходимой инфраструктурой, связью, портами, с проводками караванов ледоколами строго по графику, имеющая структуру по обеспечению безопасности судоходства и спасательных работ в случае аварий. В этом случае пойдут грузы из регионов стран, расположенных севернее корейского порта Пусан. Конечно же мы понимаем, что не все поголовно суда из этой зоны пойдут по СМП.Судостроение для Арктики должно стать судостроением нового поколения. Большие корабли и мощные ледоколы. Это потребует огромных расходов. Один только ледокол «Лидер» будет стоить 127 млрд руб. с НДС. Под такое судно нужны значительные грузопотоки.На западе от полуострова Таймыр будут работать четыре легких ледокола ЛК-40, которые «закроют» проводки в Карское море. Ледокол ЛК-40 с двухтопливной энергетической установкой (дизель + СПГ) общей мощностью 55 МВт. Закладка головного ледокола планируется в 2019 году. В его основу положен разработанный финской проектной организацией «Aker Arctic Technology» специально для «Атомфлота» проект. Это будет 160-метровое судно с шириной до 31,5 метра и осадкой 8,5-9,5 метров. Ледокол на сжиженном природном газе и дизельном топливе сможет преодолевать льды толщиной до 2,85 метра.На востоке от Таймыра будет работать действующий атомный ледокол «50 лет Победы». Вместе с ним будут осуществлять проводку судов три атомных ледокола «Таймыр», «Вайгач» и «Ямал», которым продлены сроки эксплуатации. Три новых атомных ледокола ЛК-60 (ледопроходимость 2,8-2,9 м), которые сейчас строятся, будут постепенно заменять более старые ледоколы.Первые три ледокола ЛК-60 строятся за счет федерального бюджета. Следующие два будут обеспечиваться деньгами по схеме смешанного финансирования. Их постройка оцениваются в общую сумму около 100 млрд руб., из которых 45 млрд руб. составят федеральные средства и 9 млрд руб. поступят из инвестиционного ресурса Госкорпорации. Остальные средства будут привлечены с рынка под обеспечение «Росатома». В 2019 году будет заключен контракт еще на два ледокола ЛК-60. В проект по строительству атомоходов ЛК-60 входит и строительство плавучего дока на 30 тыс. тонн. Летом 2019 года будет подписан контракт на его строительство.К 2030 году планируется ввести в строй атомный ледокол «Лидер». Ледокол будет проводить караваны со скоростью не ниже 10-12 узлов (18,5-22,2 км/ч) в условиях двухметрового ледяного покрова. При толщине ледяного покрова около 4,3 м ледокол сможет осуществлять проводку судов на скорости 3 узла (5,6 км/ч). Строительство «Лидера» будет осуществляться на федеральные средства. Второй ледокол будет строиться по схеме смешанного финансирования. Возможно, будут какие-то концессионные формы. Обсуждается вопрос о привлечении инвестиций из Китайской Народной Республики.Появляется потребность в постройке транспортных судов ледового плавания:— около 50 танкеров-нефтевозов дедвейтом 20–70 и 80–100 тыс. тонн;— до 30 судов-газовозов вместимостью 150–200 тыс. куб. м;— по 10 сухогрузных судов дедвейтом 10–25 и 40–70 тыс. тонн;— 5–7 крупнотоннажных контейнеровозов.Уменьшение притока средств с конца 2013 года несколько замедлило реализацию данных планов.К 2030 году дополнительно требуется построить два атомных ледокола мощностью 60 МВт, лидер мощностью 110–130 МВт и вспомогательные дизельные ледоколы для обслуживания новых арктических портов и терминалов.Окончание следует… Евгений Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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