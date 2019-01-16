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Развитие ПРО США грозит отставанием в ядерной сфере и обострением в отношениях с Россией - СМИ
16 января 2019, 08:24 • 33 • Политика
Associated Press сообщило, что администрация Трампа сосредоточена на наращивании сил системы ПРО, которое может накалить отношения с Москвой. Бюджет этих внедрений будет конкурировать с выделением средств на развитие ядерного оружия США.
Информационное агентство Associated Press сообщает, что администрация президента США Дональда Трампа занята изучением наращивания сил системы ПРО, расположенных как на территории Штатов, так и за их пределами.
По данным издания, в Белом доме рассматривают даже развертывание на космической орбите системы спутников, отслеживающих потенциальную опасность. При этом подчеркивается, что не планируется размещать в космосе противоракеты.
Точные планы будут оглашены после обнародования Пентагоном новой редакции стратегии дальнейшего развития системы противоракетной обороны США. Это произойдёт в ближайший четверг.
США намерены сосредоточить своё внимание на поражении ракет противника перед пуском или в течение нескольких минут после него. Как пишет издание, этот подход может означать разработку и внедрение еще большего количества боевых беспилотников, которые будут оснащены поражающими лазерами.
Разумеется, все эти внедрения потребуют новых расходов, и они будут конкурировать с такими приоритетами Белого дома в военной области, как разработка ядерных вооружений нового поколения. Напомним, что в этой сфере абсолютно все эксперты признали отставание Вашингтона от Москвы и Пекина.
Расширение ПРО будет также иметь внешнеполитический резонанс. В частности, могут накалиться отношения с Россией, выступающей категорически против усиления европейского сегмента глобальной системы противоракетной обороны США.
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