«Развитие отношений по восходящей»: о чём будут говорить Владимир Путин и Виктор Орбан на встрече в Будапеште

Владимир Путин 30 октября прибывает с официальным визитом в Венгрию, где проведёт переговоры с премьер-министром республики Виктором Орбаном. Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что в рамках встречи стороны обсудят вопросы торговли, экономики и международную повестку. Эксперты напоминают, что лидеры обеих стран регулярно обмениваются мнениями, а на этот раз центральной темой их диалога может стать энергетика. Кроме того, по мнению политологов, Путин и Орбан могут затронуть тему строительства АЭС «Пакш-2», которую возводит «Росатом».

30 октября президент России Владимир Путин прибывает с официальным визитом в Венгрию. Об этом ранее сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. О подготовке переговоров между президентом России и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном также рассказал журналистам глава венгерского МИД Петер Сийярто.

По информации пресс-службы Кремля, во время визита Владимир Путин рассчитывает обсудить с венгерским руководством вопросы торговли, экономики и международную повестку. Поездка организована по приглашению главы венгерского правительства.

Газовый вопрос

Взаимные визиты российского и венгерского лидеров проходят достаточно регулярно. Так, предыдущие переговоры политиков состоялись в сентябре прошлого года во время поездки в Москву Виктора Орбана. Тогда стороны сконцентрировались на обсуждении вопросов энергетики.

Газовый вопрос имеет для Венгрии особое значение, поскольку республика нацелена на то, чтобы создать на своей территории крупный газовый хаб для Центральной Европы.

Газокомпрессорная станция, Украина

Reuters

© Gleb Garanich

Кроме того, Будапешт рассчитывал нарастить импорт газа из Румынии после того, как в 2017-м там было открыто крупное сухопутное месторождение. В начале прошлого года Виктор Орбан заявлял, что в планы венгерского правительства входят поставки из соседней страны порядка 4 млрд кубометров газа в год. Это покрыло бы чуть менее половины общего объёма ежегодного потребления природного газа в Венгрии — 9 млрд кубометров. Отметим, что на российский импорт в среднем приходится порядка 5 млрд кубометров топлива в год.

Однако, как отмечают эксперты, себестоимость добычи природного газа в Румынии оказалась достаточно высокой, поэтому предложение относительно топлива из РФ остаётся одним из наиболее конкурентноспособных на европейском газовом рынке.

Напомним, российский природный газ поставляется в Восточную и Центральную Европу через украинскую территорию. Однако кризис в отношениях Киева и Москвы поставил под угрозу будущее этого канала поставок: действие текущего транзитного контракта заканчивается 31 декабря. Сейчас Россия, Украина и Еврокомиссия ведут переговоры о продлении или перезаключении договора о транзитных поставках через украинскую ГТС. Однако от каких-либо прогнозов по итогам этих консультаций эксперты пока воздерживаются, поскольку Киев избрал для себя тактику ультиматумов.

Перспектива возможной остановки транзита через Украину весьма тревожит Будапешт. Ещё в начале этого года Венгрия, по словам Петера Сийярто, получила от «Газпрома» гарантии на поставку топлива в 2020-м даже в том случае, если российско-украинские переговоры не увенчаются успехом. Глава венгерского МИД добавил, что республика рассчитывает на поставки топлива по строящемуся сейчас газопроводу «Турецкий поток» уже со второй половины 2021 года.

«В нашем случае чем больше трубопроводов, тем лучше. Для нас очень важны новые маршруты поставок, именно поэтому мы сотрудничаем с нашими болгарскими и сербскими коллегами», — сказал министр.

Вопрос экспорта газа из России является одним из ключевых на данный момент в двусторонних отношениях, отметил в комментарии RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Венгрия себя зарекомендовала как ответственный партнёр, как страна, заинтересованная в дальнейшем развитии с Москвой в газовой сфере. Будапешт всегда занимал конструктивную позицию в отношении российского экспорта газа в Европу. В этом направлении российско-венгерские отношения будут и дальше развиваться поступательно», — пояснил Шаповалов.

В свою очередь, ведущий сотрудник Института славяноведения РАН Александр Стыкалин в беседе с RT подчеркнул, что «для венгерской стороны экономические вопросы имеют приоритетное значение».

«Будапешт зависит от России в поставках газа и нефти, поэтому, безусловно, лидеры будут обращаться к этой теме», — считает Стыкалин.

Он также добавил, что если в рамках двусторонних переговоров российская сторона, как правило, больше проявляет интерес к политическим аспектам отношений, то для Венгрии в приоритете остаётся экономическая сфера.

Мирный атом

Стоит отметить, что энергетическая повестка в диалоге двух стран не исчерпывается газовыми вопросами. Важную роль играет также сотрудничество в области атомной энергетики.

Как отметил в разговоре с RT кандидат исторических наук и преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики ИАИ РГГУ Вадим Трухачёв, на сегодняшний день для Венгрии один из наиболее важных вопросов в этой сфере — возведение АЭС «Пакш-2».

Будапешт не спешит следовать примеру партнёров по Евросоюзу, взявших курс на полный отказ от атомной энергетики. Поэтому ещё в 2014 году между венгерским и российским руководством было достигнуто соглашение о строительстве «Росатомом» АЭС «Пакш-2» в республике. Впрочем, этот проект столкнулся с сопротивлением внутри Евросоюза: Австрия выступила против финансирования строительства из общеевропейских средств и подала иск в Европейский суд.

Строительство АЭС «Пакш-2»

© РОСАТОМ

Однако в марте 2019 года ЕС всё же одобрил возведение АЭС «Пакш-2» — в середине октября венгерская сторона утвердила технический проект будущей станции.

«Договорённости в сфере мирного атома сохраняют свою актуальность и значение для Будапешта», — констатирует Стыкалин.

По мнению экспертов, экономический блок вопросов не ограничится энергетикой, лидеры могут также обсудить торговую сферу. На сегодняшний день Венгрия занимает 21-е место в товарообороте России, общий объём взаимной торговли составляет порядка $7 млрд в год.

Политика сближения

По мнению экспертов, Владимир Путин и Виктор Орбан в рамках встречи, скорее всего, поднимут и ряд вопросов политического плана.

Так, лидеры могут коснуться украинской проблематики — и Венгрия, и Россия обеспокоены той политикой, которую проводит киевская власть в отношении национальных меньшинств.

«Скорее всего, Владимир Путин и Виктор Орбан могут обсудить среди прочего языковую политику украинских властей, которая затрагивает интересы русскоязычного населения Украины, а также этнических венгров, живущих в Закарпатье. Именно этот вопрос осложнил в последние годы отношения Киева и Будапешта», — предположил Вадим Трухачёв.

AFP

© DANIEL MIHAILESCU

Напомним, в прошлом году между Киевом и Будапештом разгорелся дипломатический скандал из-за выдачи властями Венгрии паспортов соотечественникам, проживающим на Украине. В Киеве пригрозили лишить этих людей украинского гражданства, однако МИД Венгрии расценил это как попытку запугать венгерское население Закарпатья. Украина объявила тогда венгерского консула в Берегове персоной нон грата. В Будапеште ответили на этот шаг Киева симметрично, выслав на родину украинского консула в столице.

Будапешт не раз призывал Киев остановить ущемление прав национальных меньшинств. В знак протеста Венгрия последние два года блокирует работу комиссии Украина — НАТО на уровне министров и глав государств. Однако украинские власти не только не идут на уступки, но, напротив, вводят новые ограничения для нацменьшинств.

Россию и Венгрию давно связывают тёплые отношения, которые стараются развить и приумножить лидеры обеих стран, говорят политологи. Охлаждение отношений между Москвой и Евросоюзом, последовавшее на фоне событий на Украине и санкционной войны, противоречило интересам Будапешта, настроенного на укрепление связей с Россией, считают эксперты.

«Прежде всего Венгрия хотела бы нормализации отношений России и Евросоюза. У Москвы и Будапешта не только много общих интересов, но и одинаковая точка зрения по многим вопросам. Страны поступательно движутся к тому, чтобы отношения российского-венгерского народа развивались по восходящей, с учётом интересов национальных экономик. Важно отметить, что приверженность элит обоих государств консервативным ценностям — это серьёзное основание для выстраивания конструктивного диалога», — отметил Владимир Шаповалов.

Похожей точки зрения придерживается и Вадим Трухачёв. По его словам,текущие отношения России и Венгрии — это достаточно «спокойное прагматичное партнёрство».

«Однако пределы этого партнёрства всё же ограничиваются Евросоюзом, поскольку Венгрия зависит от брюссельских фондов и финансовой поддержки. Но республика тем не менее всё равно проводит независимую политику, пусть порой и в ограниченном формате», — пояснил эксперт.

В свою очередь Александр Стыкалин напомнил, что встречи Владимира Путина и Виктора Орбана проходят ежегодно, лидеры регулярно обсуждают актуальные вопросы.

«В этот раз они также, скорее всего, будут обсуждать широкий круг тем, в том числе ситуацию в Европе, а также в других регионах, например на Ближнем Востоке. Отношения России и Венгрии в целом стабильные. Орбану важно развивать диалог с Москвой, потому что таким образом он поддерживает свой имидж независимого политика в глазах не только своего электората, но и на международной арене», — подытожил эксперт.