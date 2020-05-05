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Развесили "гроздья гнева": Политолог указал на "британские уши" в фейке про Захарову

05 мая 2020, 18:10  •  108 • Политика
Политолог Владимир Корнилов показал анатомию фейка про российский МИД, который распространили либеральные СМИ с подачи оппозиционера Алексея Навального. Но эксперт копнул глубже, указав на "британские уши" в этой информационной атаке. По словам Корнилова, информационная обслуга в лице некоторых "независимых" журналистов делает своё дело, развешивая на откровенную ложь свои "гроздья гнева".
Ряд российских СМИ поддержали информационную атаку против МИД РФ и его официального представителя Марии Захаровой. Как отмечает политолог Владимир Корнилов в своей статье на "РИА Новости", если препарировать новый фейк, можно увидеть любопытную анатомию и отследить чёткую закономерность, которая указывает на "британские уши" информационных атак.
Так, речь идёт об интервью Марии Захаровой журналисту Зыгарю в его Instagram, в котором дипломат в очередной раз подчеркнула, что МИД будет делать всё возможное для возвращения российских граждан из-за границы. В то же время она напомнила, что ехать в путешествия, не имея финансовой подушки, рискованно.
Спустя неделю пропагандистский ресурс беглого олигарха Михаила Ходорковского, названный им в свою честь, обратил внимание на слова Захаровой. По своим соцсетям ресурс распространил сенсацию: "Мария Захарова считает, что застрявшие за границе ("за границей", вероятно - ред.) туристы виноваты в этом сами, а путешествия должны быть доступны только для богатых и влиятельных".
Оппозиционер Алексей Навальный тоже решил дать свою интерпретацию слов Захаровой, обвинив её в том, что она якобы делит людей на классы и считает, что отдых за границей - для богатых. Далее, замечает Корнилов, присоединились все "голоса" и иноагенты (в частности, "Радио свобода"), ретранслирующие весь гнев российских либералов.
По мнению политолога, в раскрутке этого фейка есть показательный нюанс. В частности, наезды на внешнеполитическое ведомство России по странной причине всегда следуют почти сразу за предупреждениями в адрес британских СМИ по поводу их неадекватного освещения событий в России. К примеру, данной атаке против Захаровой предшествовали её ремарки о предвзятости ВВС и явный намёк на возможность санкций против государственного британского СМИ.
Такова, пишет Корнилов, примитивная технология раскрутки волны возмущения против "российской элиты, оторвавшейся от своего народа". Факты при этом совершенно не важны, можно соорудить один-два откровенных фейка, приписав кому-то слова, которых этот кто-то не говорил, и мысли, которых он не имел, добавляет политолог.
"Информационная обслуга уже доделает своё дело, развешивая на откровенную ложь свои "гроздья гнева". Целью подобных атак, как верно подметила сама Захарова, является разжигание "агрессии и классовой ненависти среди людей". Этого они добиваются любыми методами, вплоть до самых нечистоплотных", - заключил эксперт.

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