Развернули самолеты: Киев отменил операцию в Крыму

Киев готовил операцию по силовому возвращению Крыма под свою власть в 2014 году, которая была отменена сразу после начала переброски войск к российскому полуострову, приводит ФАН слова бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимира Заманы.

«Личный состав был загружен в самолеты, которые дошли до морского побережья континентальной Украины, а после этого пилоты получили приказ развернуться назад и вернуться на аэродромы базирования. И на этом все закончилось», — рассказал военный.

По его словам, главной целью украинских силовиков было «разблокирование» оставшихся в Крыму воинских частей. В то же время бывший начальник Генштаба подчеркнул, что об этой операции он знает только с чужих слов — никаких документов, подтверждающих эту операцию, он не видел.

Также стало известно, что Киев намерен добиваться присвоения Керченскому проливу международного статуса, чтобы снять многие вопросы, которые до сих пор существуют, заявила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль.

«И вопрос правовой неопределенности в том числе, и вопрос спекуляций России относительно статуса Керченского пролива как внутреннего», — сказала она в эфире радио «Новое Время».

Кроме того, дипломат указала на необходимость выполнения Россией и Украиной Договора о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года.

Но Москва вряд ли согласится на изменение статуса Керченского пролива, который урегулирован двухсторонними российско-украинскими договорами.

«Азовское море определено как внутреннее море. Поэтому не удастся ни при каких условиях достичь договоренностей о том, что этот пролив получит международный статус. То, что мы не дадим согласия на это решение, я в этом абсолютно уверен, потому что это вопрос безопасности Керченского пролива, Крымского моста. Это вопрос безопасности в Азовском море», — ответил Киеву член Совета Федерации Сергей Цеков.

Накануне руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов рассказал, что Украина может повторить провокацию, подобную той, что произошла в Керченском проливе в ноябре прошлого года, когда три украинских военных катера пересекли границу РФ, после чего были арестованы.

«Сохраняется угроза совершения украинскими спецслужбами и членами экстремистских организаций диверсий в Крыму, на Керченской транспортной переправе, а также провокаций в отношении российских и иностранных судов, посещающих порты Крыма», — пояснил силовик.

По его словам, сигналами этого могут служить те факты, что новые власти Украины не дезавуировали предыдущие заявления о непризнании Киевом российской юрисдикции на территориальные воды, прилежащие к Крымскому полуострову.

Правоохранитель также напомнил о звучавших от предыдущих высокопоставленных украинских чиновников угрозах о новом незаконном походе кораблей в Керченский пролив – и от этих заявлений нынешний Киев также не спешит дистанцироваться.

В прошлом месяце стало известно, что приход к власти Зеленского не означает изменения внешнеполитического курса страны — по крайней мере в отношении России: представитель штаба нового президента Дмитрий Разумков в эфире «112 Украина» заявил, что Киев не будет раздавать украинские земли и граждан.

«Мы не готовы дарить, сдавать в краткосрочную или долгосрочную аренду, дарить в пользование украинские земли и украинских граждан»,

— подчеркнул политконсультант.

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По словам Разумкова, есть «две красные линии», которые Зеленский никогда не переступит: Крым и Донбасс будут по-прежнему считаться украинскими.

Председатель российской Госдумы Вячеслав Володин ответил на слова Зеленского о намерении вернуть Крым, процитировав президента России Владимира Путина.

По его словам, начиная свою работу в должности президента Украины с подобных заявлений, Зеленский рискует закончить свое правление «так же бесславно», как и предыдущий украинский глава Петр Порошенко.

«По вопросу же территориальных претензий к России лучше, чем наш президент Владимир Путин, не скажешь — «от мертвого осла уши вы получите», а не Крым», — сказал Володин.

Кроме того, председатель Госдумы допустил, что заявление Зеленского связано с «начинающимся заболеванием деменцией», и напомнил о прошедшем в Крыму референдуме.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская нaпомнилa Зеленскому, что он должен зaнимaться делaми укрaинцев, a не россиян, передает НСН.

«Президенту Укрaины следует обрaщaться к нaроду Укрaины, a не зaглядывaться нa соседнее госудaрство, — отметила парламентарий.

Онa призвaлa Зеленского смириться с тем, что с 2014 годa Крым вошел в состaв России, и пожелaлa ему успехов в рaзвитии стрaны и в нaлaживaнии добрососедских отношений с грaждaнaми России.