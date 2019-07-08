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Развернули на входе: Отвечающая за евроинтеграцию Украины чиновница не смогла попасть на саммит ЕС
08 июля 2019, 21:09 • 61 • В мире
Иванна Климпуш-Цинцадзе должна была стать одним из основных докладчиков на саммите Украина - Европейский союз, но в Мариинский дворец, где проходит мероприятие, ее не пустили. Как оказалось, политика нет в списках участников.
Вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванну Климпуш-Цинцадзе не допустили до участия в саммите с ЕС. Об этом сообщает "Европейская правда".
Издание отмечает, что вопрос о допуске политика рассматривался, но когда Климпуш-Цинцадзе попыталась пройти в Мариинский дворец, где проходит мероприятие, ее не пустили.
Иванна Климпуш-Цинцадзе - член первой десятки предвыборного списка партии Порошенко "Европейская солидарность", напоминает газета.
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