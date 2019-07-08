Развернули на входе: Отвечающая за евроинтеграцию Украины чиновница не смогла попасть на саммит ЕС

Вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванну Климпуш-Цинцадзе не допустили до участия в саммите с ЕС. Об этом сообщает "Европейская правда".

Издание отмечает, что вопрос о допуске политика рассматривался, но когда Климпуш-Цинцадзе попыталась пройти в Мариинский дворец, где проходит мероприятие, ее не пустили.

Иванна Климпуш-Цинцадзе - член первой десятки предвыборного списка партии Порошенко "Европейская солидарность", напоминает газета.