Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Грузия заплатит по счетам. Россия намерена бить рублем
Киевский министр собрался на Москву
Зеленский намерен решить с Россией вопрос о транзите газа в сентябре
"Нас стало меньше": Вице-премьеры проигнорировали заседание у Медведев...
Главная / В мире

Развернули на входе: Отвечающая за евроинтеграцию Украины чиновница не смогла попасть на саммит ЕС

08 июля 2019, 21:09  •  61 • В мире
Иванна Климпуш-Цинцадзе должна была стать одним из основных докладчиков на саммите Украина - Европейский союз, но в Мариинский дворец, где проходит мероприятие, ее не пустили. Как оказалось, политика нет в списках участников.
Вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванну Климпуш-Цинцадзе не допустили до участия в саммите с ЕС. Об этом сообщает "Европейская правда".
Издание отмечает, что вопрос о допуске политика рассматривался, но когда Климпуш-Цинцадзе попыталась пройти в Мариинский дворец, где проходит мероприятие, ее не пустили.
Иванна Климпуш-Цинцадзе - член первой десятки предвыборного списка партии Порошенко "Европейская солидарность", напоминает газета.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



61
Источник
Похожие новости
08 июля 2019, 01:39
"Поставить крест и забыть": Россия помахала ручкой, в Грузии грязно выругались
08 июля 2019, 08:09
"Грузия без "Рустави 2": Телеканал приостановил работу из-за угроз протестующих после оскорбления Путина
08 июля 2019, 21:09
Развернули на входе: Отвечающая за евроинтеграцию Украины чиновница не смогла попасть на саммит ЕС
08 июля 2019, 20:54
«Сделка — на стадии реализации»: в Москве и Анкаре рассказали о поставках Турции российских С-400
08 июля 2019, 08:09
Рейтинг Трампа поднялся до рекордной отметки с момента инаугурации – опрос
08 июля 2019, 17:54
Но все равно читается: В метро Тбилиси демонтировали надпись на русском языке
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 июля 2019, 11:24
"Не надо плевать нам в хачапури": Более 80% российских туристов поддержали ...
08 июля 2019, 04:54
Он позволил себе то, что не позволено Грузии": Саломе Зурабишвили отчитала матер...
08 июля 2019, 12:54
«Холод оздоравливает» Как в России и Грузии отреагировали на оскорбления Путина в эфи...
08 июля 2019, 11:24
"Не грузин... и не мужчина!" В Грузии отреклись от оскорбившего Путина журн...
08 июля 2019, 01:39
"Поставить крест и забыть": Россия помахала ручкой, в Грузии грязно выругал...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 июля 2019, 20:09
В Крыму оценили антироссийскую резолюцию в ОБСЕ
03 июля 2019, 20:54
Что сказал Путину премьер Голландии о МН17
02 июля 2019, 02:39
День Конституции на пляже оказался неудачным: Украину атаковали морские паразиты
06 июля 2019, 07:24
"Выгонят, но будет поздно": Пушков предсказал бесславный конец карьеры "горе-победителей" из "Нафтогаза"
03 июля 2019, 04:39
"Нажарили ежей, прикупили боярышника всем селом": В Сети высмеяли очередной Майдан против Шария и Клюева
02 июля 2019, 02:39
"Крым возьмем силой. Деньгами не поможете?" – украинский политик
07 июля 2019, 12:24
СМИ сообщили о «странном поведении» Зеленского на совещании
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.