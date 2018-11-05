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«Развели Хуга ополчи»: военкор Коц оценил заявления о российском десанте в Донбассе

05 ноября 2018, 16:39  •  29 • Политика
«Мы разговаривали с лицами, которые заявляли о своей принадлежности к российским военным подразделениям, в частности, 16-й воздушно-десантной бригаде России», - заявил Хуг. Военкор Коц разоблачил подобные высказывания, отметив, нет такой бригады, а значит, «развели Хуга ополчи».
Бывший замглавы миссии ОБСЕ в Донбассе Александр Хуг в интервью украинскому телеканалу «1+1», сделав несколько провокационных заявлений в адрес России, в конце концов сказал, что сомневается в агрессии Москвы. Другими словами, он не может назвать Россию агрессором. Об этой части интервью Царьград писал чуть раньше. Теперь немного о провокациях. Так, Хуг заявил, что с представителями ОБСЕ якобы говорили лица, «которые заявляли о своей принадлежности к российским военным подразделениям».
«...В частности, 16-й воздушно-десантной бригаде России», - продолжает Хуг, добавляя, эту информацию они - «российские военные» - предоставили открыто.
В соцсетях уже задали Хугу риторические вопросы. В том числе поинтересовались, а есть ли какие-то документальные подтверждения, кроме слов тех, с кем якобы говорили представители ОБСЕ, и воспоминаний самого бывшего замглавы миссии. А военкор Александр Коц и вовсе дает такой комментарий.
«Нет такой воздушно-десантной бригады. Есть 16 бригада ГРУ, которая когда-то в Чучково дислоцировалась, а потом в Тамбов переехала, - говорит Коц. - Но я что-то очень сомневаюсь, что ее бойцы, находясь на нелегале, по форме представлялись бы обсешникам. Развели Хуга ополчи».
Стоит подчеркнуть, Россия неоднократно заявляла, что не является участником конфликта на юго-востоке Украины. Однако действительно выступает гарантом Минских соглашений. Москва считает дипломатическое урегулирование единственно возможным, а Минск - 2 документом, который способен решить конфликт. Однако Киев саботирует исполнение пунктов соглашения, продолжая военный конфликт и уничтожая собственное население в Донбассе.

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