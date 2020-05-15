Развели канитель: Путин раскритиковал процесс оказания помощи врачам

Во всех российских регионах обязаны выплачивать стимулирующие надбавки в полном объеме. За любые задержки прямую ответственность должны нести главы субъектов РФ. Об этом «Известиям» заявили в Совфеде по итогам видеоконференции, которая состоялась по случаю открытия нескольких медцентров Минобороны для лечения пациентов с COVID-19 . Президент поблагодарил коллег за оперативное возведение объектов. Вместе с тем он раскритиковал регионы за неспособность вовремя начислить сотрудникам здравоохранения положенные им выплаты.

Построить за 60 суток

Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в открытии восьми новых многофункциональных медицинских центров Министерства обороны — в Калининграде, Севастополе, Ростове-на-Дону, Омске, Улан-Удэ, Хабаровске, а также в Петропавловске-Камчатском и Пушкине (Ленинградская область).

— А всего за два месяца, как и планировалось, — честно говоря, даже не верилось первоначально, но тем не менее это произошло — по линии военного ведомства построено, укомплектовано всем необходимым 16 центров , причем по всей стране, от Калининграда до Камчатки, — заявил глава государства.

Первое учреждение такого типа начало работу в Нижнем Новгороде еще 17 апреля. Затем 24 и 30 апреля были введены в эксплуатацию еще семь центров, уточнил президент. Одновременно были сформированы высокопрофессиональные медицинские коллективы, которые прошли переподготовку в Военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге.

Президент РФ Владимир Путин во время видеоконференции Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Все построенные объекты оснащены современным оборудованием и системами жизнеобеспечения, в них создан запас необходимых лекарств , добавил Владимир Путин. Он пояснил, что это, в частности, дает возможность помогать пациентам с самыми тяжелыми формами заболевания. Президент уверен, что новые центры помогут более эффективно бороться с эпидемией коронавируса и в целом укрепят потенциал системы здравоохранения в регионах, поскольку здесь также смогут лечиться гражданские лица.

— Они строились именно в тех субъектах, где это больше всего необходимо . Эти дополнительные койки очень важны для оказания оперативной, качественной и специализированной медицинской помощи, — заявила «Известиям» заслуженный врач России, член комитета Совфеда по социальной политике Татьяна Кусайко.

Между тем глава Роспотребнадзора Анна Попова во время видеоконференции попросила власти не прекращать строительство модульных медцентров, которые могут понадобиться жителям отдаленных городов. Руководитель ведомства также напомнила, что ситуация с распространением COVID-19 постепенно стабилизируется, однако важно оставаться начеку.

— У нас впереди еще лето, и дальше осень. А дальше — грипп, и дальше, возможно, микст-инфекция. Поэтому, совершенно безусловно, то, что сегодня представлено, будет обязательно востребовано для сохранения здоровья населения Российской Федерации, наших граждан, — сказала Анна Попова.

Многофункциональный медцентр для пациентов с коронавирусной инфекцией в Нижнем Новгороде Фото: ТАСС/Солунин Михаил

Владимир Путин поручил кабмину изучить возможность распространения практики оперативного возведения медицинских центров по всей России. Президент призвал поделиться с регионами технологиями и опытом, чтобы они могли самостоятельно возводить аналогичные объекты в кратчайшие сроки. При этом глава государства подчеркнул, что одно оборудованное под ключ место в таком центре стоит 5,5 млн рублей. Срок возведения — от 28 до 60 суток.

— То есть при необходимости в течение нескольких недель они могут быть развернуты в любом регионе страны, — заявил он.

Сейчас, к примеру, уже идет строительство многофункционального медцентра в Воронежской области, которое Минобороны должно завершить в конце июня. Хотя изначально местные власти отводили на возведение инфекционной больницы несколько лет, обратил внимание президент. На этом фоне он потребовал от кабмина навести порядок в ведении строительной документации , чтобы не допускать затягивания сроков.

— Я прекрасно отдаю себе отчет, что происходит в этой сфере, мы много раз это обсуждали, всякие СНиПы-хрипы и примазавшиеся к этому виду деятельности квазиучастники процесса — их нужно зачистить в конце концов, надо навести там порядок, — поручил президент.

Личная ответственность

Владимир Путин затронул еще один важный вопрос — денежные выплаты сотрудникам здравоохранения, которые непосредственно оказывают помощь больным коронавирусной инфекцией.

Стоит отметить, что за последние дни в информационном пространстве стали всё чаще появляться жалобы со стороны медперсонала, который сетует на отсутствие выплат или получение минимальных сумм . В частности, буквально в день совещания в СМИ прошла новость об увольнении главврача больницы под Калугой после зачисления сотрудникам выплат в размере 27 тыс. рублей.

— Послушайте меня, послушайте внимательно: мы договорились, и было четко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работу с больными с коронавирусной инфекцией, а не за какие‑то часы, минуты и так далее , — обратился Владимир Путин прежде всего к руководителям регионов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Российский лидер напомнил, что ранее были названы конкретные сроки и цифры. Так, до 15 мая должны быть завершены выплаты за апрель. Президент сообщил, что на следующей неделе вернется к этой теме и подведет итоги по всем субъектам без исключения.

Руководители регионов, участвующие в пятничной видеоконференции, доложили о бережном отношении к распределению государственных средств. Так, губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал о том, как «Общероссийский народный фронт» будет обзванивать медиков и объяснять начисление выплат. Однако президента, не слишком обрадовал такой подход.

— Ведь я назвал конкретные цифры этих выплат для врачей, для среднего медперсонала, для всего медперсонала, для экипажей скорой помощи и так далее , — вновь возмутился Владимир Путин. — Конкретные цифры за работу с коронавирусными больными, не за время — пять, десять минут или два часа, а за факт работы. Нет, развели вокруг этого какую-то канитель бюрократическую. Считать там что-то начали, часы какие-то. Я что, поручал часы считать, что ли? Нет .

Досталось в этот день и главе Санкт-Петербурга Александру Беглову, который сообщил о создании специальной межведомственной комиссии, отвечающий за выплаты медикам. В ответ на инициативу президент напомнил фразу: «Хотите завалить дело, создайте комиссию».

— Ну, пускай комиссия работает и выявляет нестандартные ситуации. Но хочу обратить ваше внимание и ваших коллег — руководителей регионов: это ваша личная ответственность, а не какой-то комиссии . Так что, пожалуйста, доведите это дело до конца, если еще что-то не сделано, — подчеркнул он.

За задержки в выплатах несут ответственность региональные власти, согласился сенатор и заслуженный врач Владимир Круглый.

— Уже неоднократно на федеральном уровне говорили, что не нужно ждать дня зарплаты, следует выплачивать медперсоналу средства максимально быстро. Важно еще, чтобы эти деньги выдавались в полном объеме. Потому что были сообщения о том, что некоторые больницы считали, сколько минут сотрудник провел с пациентом. В итоге некоторые врачи получили по 500 рублей. Это абсолютно недопустимо , — отметил парламентарий в беседе с «Известиями».

Каждый сотрудник, который участвовал в оказании помощи заболевшим коронавирусной инфекцией, должен получить стимулирующие выплаты, которые определены в указе президента, подтвердила сенатор Татьяна Кусайко. По ее мнению, при необходимости следует проводить мониторинг и разъяснять местным властям, как должна быть оказана материальная поддержка медперсоналу.