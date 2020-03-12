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Разведут силы и обменяют пленных: Украина и Донбасс договорились о прямом диалоге

12 марта 2020, 13:35  •  168 • Политика
Украина и республики Донбасса договорились на встрече контактной группы в Минске о прямом диалоге. Стороны должны в течение недели решить, на каких участках разведут силы, а также подготовить списки для обмена пленными.
В среду, 11 марта, в Минске состоялись переговоры контактной группы по урегулированию в Донбассе. Впервые ДНР и ЛНР закрепили с Киевом в протоколе обязательства друг друга.
"Впервые … обязательства сторон закреплены в итоговом протоколе встречи, который передан в секретариат ОБСЕ. В нём чётко изложены обязательства сторон, главным образом республик Донбасса и Киева, которые должны быть реализованы в очень ограниченный срок", - написал представитель ЛНР Родион Мирошник в своём telegram-канале.
Как рассказал замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, присутствовавший на переговорах, впервые республики Донбасса и Украина решили вести прямой диалог.
Для этого создадут специальную площадку, на которой будут обсуждаться механизмы поиска политического урегулирования внутриукраинского конфликта.
Кроме того, в течение недели ДНР, ЛНР и Киев должны подготовить предложения о новых пунктах развода сил, а также списки для обмена пленными.
По словам Козака, есть надежда, что всё успеют сделать до конца марта.
"Чтобы не быть чрезмерно оптимистичным, скажу, что да, такая надежда есть", - заявил Козак журналистам, отвечая на вопрос, может ли обмен пройти в марте.
Кроме того, будет открыто два новых пункта пропуска.
Ранее МИД России обращал внимание Киева на то, что запланированная на апрель встреча "нормандской четвёрки" может не состояться, если Украина и дальше не будет выполнять Минские соглашения и договорённости, достигнутые в Париже на предыдущем саммите "четвёрки".

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