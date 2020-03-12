Разведут силы и обменяют пленных: Украина и Донбасс договорились о прямом диалоге

В среду, 11 марта, в Минске состоялись переговоры контактной группы по урегулированию в Донбассе. Впервые ДНР и ЛНР закрепили с Киевом в протоколе обязательства друг друга.

"Впервые … обязательства сторон закреплены в итоговом протоколе встречи, который передан в секретариат ОБСЕ. В нём чётко изложены обязательства сторон, главным образом республик Донбасса и Киева, которые должны быть реализованы в очень ограниченный срок", - написал представитель ЛНР Родион Мирошник в своём telegram-канале.

Как рассказал замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, присутствовавший на переговорах, впервые республики Донбасса и Украина решили вести прямой диалог.

Для этого создадут специальную площадку, на которой будут обсуждаться механизмы поиска политического урегулирования внутриукраинского конфликта.

Кроме того, в течение недели ДНР, ЛНР и Киев должны подготовить предложения о новых пунктах развода сил, а также списки для обмена пленными.

По словам Козака, есть надежда, что всё успеют сделать до конца марта.

"Чтобы не быть чрезмерно оптимистичным, скажу, что да, такая надежда есть", - заявил Козак журналистам, отвечая на вопрос, может ли обмен пройти в марте.

Кроме того, будет открыто два новых пункта пропуска.

Ранее МИД России обращал внимание Киева на то, что запланированная на апрель встреча "нормандской четвёрки" может не состояться, если Украина и дальше не будет выполнять Минские соглашения и договорённости, достигнутые в Париже на предыдущем саммите "четвёрки".