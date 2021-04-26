Разведсообщество США нагоняет жути

Очередной доклад в отношении рисков для США продолжает старую тенденцию – Китай, Россия, Иран и КНДР в топе угроз.

9 апреля был издан доклад американской разведки, посвящённый ежегодным оценкам угроз для США. Он также был представлен в комитет Конгресса США по разведке, а также в комитеты по вооружениям Палаты представителей и Сената. Документ выдержан в стиле предыдущих стратегий по национальной безопасности и обороне: основные угрозы не изменились – это Китай, Россия, Иран и КНДР, за которыми следует список транснациональных проблем, а также проблемы глобального терроризма, конфликтов и нестабильности.

Поскольку немного ранее это же ведомство представило прогноз до 2040 года, можно предположить, что такая прыть объясняется перестановками внутри силовых структур и желанием показать свою значимость политическому истеблишменту.

Поскольку Китай в докладе стоит на первом месте, можно предположить, что это сейчас это самая серьёзная угроза для США. Авторы указывают, что отношения США и Китая представляют часть эпохального геополитического сдвига, а Пекин рассматривает попытки экономических мер Вашингтона как элемент более широкой стратегии США по сдерживанию. Коммунистическая партия Китая будет продолжать распространять своё глобальное влияние, разрушать устоявшиеся связи Вашингтона со своими партнёрами и навязывать новые международные нормы. Растущая военная мощь будет комбинироваться с экономическими, технологическими и дипломатическими мерами.

В региональном отношении интерес представляют Индия, где ранее в 2020 году Китай захватил часть спорной территории, Тайвань, Южно-Китайское и Восточно-Китайское моря. Инициатива "Один пояс – один путь" и "вакцинная дипломатия" тоже беспокоят американских экспертов, поскольку они достаточно гибкие, а Китай быстро исправляет свои ошибки, чтобы избежать критики со стороны международного сообщества.

Рост сотрудничества Китая с Россией, включая военные вопросы, также отмечен отдельно. В качестве технологического конкурента Китай назван главной угрозой для США на ближайшее время. Подчёркивается, что Пекин "использует различные инструменты, от общественных инвестиций до шпионажа и кражи, чтобы продвигать свои технологические возможности". Военная сила Китая будет расти, за рубежом вероятно появление большего количества китайских баз. Боевой потенциал ядерного оружия будет модернизироваться, а платформы для запуска ракет диверсифицироваться. Китай не заинтересован в соглашениях по контролю за вооружениями, которые ограничивают его планы по модернизации. В ближайшие годы на околоземной орбите появится и китайская космическая станция. При этом Пекин будет развивать и оружие для противодействия в космосе.

Кибератаки со стороны Китая будут продолжаться, хотя и могут быть минимизированы. Вместе с этим прикладные системы по наблюдению и цензуре в Китае уже являются наиболее совершенными.

Далее следует Россия – и авторы утверждают, что в этом году наша страна

будет продолжать использовать различные тактики, направленные на подрыв влияния США, разработку новых международных норм и партнёрских отношений, разделение западных стран и ослабление западных альянсов, а также демонстрацию способности России формировать глобальные события в качестве крупного игрока в новом многополярном международном порядке. Россия будет продолжать развивать свой военный, ядерный, космический, кибернетический и разведывательный потенциал, активно взаимодействуя за рубежом и используя свои энергетические ресурсы, чтобы продвигать свою повестку дня и подрывать Соединённые Штаты. Мы ожидаем, что Москва будет искать возможности для прагматического сотрудничества с Вашингтоном на своих собственных условиях, и мы оцениваем, что Россия не хочет прямого конфликта с американскими вооружёнными силами. Российские официальные лица уже давно считают, что Соединённые Штаты проводят свои собственные "кампании влияния", чтобы подорвать Россию, ослабить президента Владимира Путина и установить дружественные Западу режимы в государствах бывшего Советского Союза и в других местах. Россия стремится договориться с Соединёнными Штатами о взаимном невмешательстве во внутренние дела обеих стран и добиться, чтобы США признали заявленную сферу влияния России на большую часть бывшего Советского Союза.

Как ни странно, последние тезисы о желании Москвы нормализовать отношения и понимании Кремлём подрывных действий Вашингтона, в целом, верны. Американские разведчики ожидают, что военная модернизация России, включая интеграцию методов информационной войны, будет бросать вызов США и их союзникам. Уроки, полученные Россией в Сирии и на Украине, будут приняты во внимание. В качестве прокси-сил будут использоваться частные военные компании, за которыми стоят близкие к Кремлю олигархи.

Что касается ядерного оружия России, то для США оно остаётся самым опасным, поскольку его арсенал самый большой в мире и оно наиболее эффективно по сравнению с другими странами.

Россия также останется на первых местах в списке киберугроз для США, будет самой серьёзной угрозой в области разведки, а её возможности в космосе (включая наличие противоспутникового оружия) будут создавать дополнительное беспокойство.

Провокационные действия Ирана против США будут продолжены, поскольку Тегеран считает, что обречён на борьбу с США и их партнёрами в регионе – Израилем и рядом стран Персидского залива. Желание продолжать атаки против США не будет переходить красную черту, за которой может начаться прямой конфликт. Также Иран будет пытаться сохранить своё влияние в Ираке, Сирии, Йемене и Афганистане.

Вместе с этим ядерную программу не приостановят, обогащение урана продолжится. Тайные сетевые операции, направленные на американских граждан, не прекратятся. КНДР в списке четырёх стран представляет растущую угрозу для США, Южной Кореи и Японии. Кроме постоянной модернизации конвенционального оружия Пхеньян успешно проводит тесты новых видов баллистических ракет. Очередные ядерные испытания могут пройти уже в этом году.

Высказываясь в отношении кибератак, авторы доклада указывают на вероятность таковых со стороны КНДР. Также может произойти кража фондов криптовалют на различных биржах, а средства потрачены на развитие военной программы.

Далее следует описание последствий коронавируса, а также уязвимости народонаселения от других инфекционных заболеваний. Изменение климата и ухудшение условий окружающей среды создадут прямые и косвенные угрозы, включая экономические риски, угрозы перемещению людей и политическую волатильность.

Также в списке угроз находится развитие технологий. Казалось бы, освоение нового уровня знаний и применение их для технологического рывка должно радовать. Но в США опечалены, что в этом вопросе их опережает Китай. Москва тоже старается не отставать в сфере исследований, направленных на нужды обороны. Наркотрафик, организованная преступность и миграция отмечены среди прочих. А в списке террористических группировок, помимо ИГИЛ и "Аль-Каиды" (запрещены в России), фигурирует ливанская "Хезбалла".

Среди возможных сценариев конфликтов указана активность Талибана против правительства Афганистана, вероятность применения военной силы Индией против Пакистана (причём отмечено, что это может быть сделано и в ответ на ощущение провокации, а не на наличие таковой), напряжённость на Ближнем Востоке (которая была всегда), возможные потрясения в странах Латинской Америки, особенно там, где в этом году запланированы выборы – в Гондурасе и Никарагуа. Африка также будет раздираема этническими конфликтами и насилием. Но про угрозы для США, исходящие оттуда, ничего не сказано.

Интересно, что разведсообщество не даёт каких-либо рекомендаций о том, что нужно делать в отношении указанных стран или проблем. По крайней мере их нет в рассекреченной части документа. Вероятно, весь груз ответственности за принятие решений должен лечь на нынешних законодателей и политиков в Белом доме и Госдепартаменте. Но там традиционно следуют политике нагнетания страхов. Вместо того, чтобы решать общие проблемы, будь то международный терроризм, ликвидация последствий стихийных бедствий и урегулирование кризисных ситуаций, США предпочитают расширять список проблем, избегая сотрудничества на равных условиях. "Комплекс супердержавы" шаг за шагом ведёт США к самоизоляции (что показала политика Дональда Трампа) и поступательному превращению Вашингтона в изгоя, который пытается навязывать только свою повестку и отказывается понимать других.