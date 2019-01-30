Разведслужбы США опровергли заявления Трампа об уничтожении ИГ и разработке Тегераном ядерного оружия - СМИ

В СМИ опубликовали доклады с заседания президента США Дональда Трампа с главами разведслужб. Директор Национальной разведки Дэн Коутс заявил, что у ИГИЛ еще много ресурсов. Директор же Центрального разведывательного управления Джина Хаспель рассказала, что Тегеран придерживается условий ядерной сделки до сих пор. Таким образом, все утверждения главы Белого дома были опровергнуты.

Издание Middle East Eye утверждает, что руководство военной разведки США не согласно с заявлениями президента Дональда Трампа по поводу полной победы над "Исламским государством" (ИГИЛ, запрещено в РФ) и по вопросу Ирана.

Во вторник на заседании по поводу глобальных угроз в комитете Сената по разведке главы разведывательных ведомств не согласились с утверждением главы Белого дома о том, что ИГИЛ побеждено, а Тегеран активно занимается разработкой ядерного оружия.

Последнее явилось формальным поводом по выходу из сделки с Тегераном (СВПД).

Провозглашенная победа над джихадистами ИГИЛ позволила Трампу вывести войска из Сирии.

"ИГИЛ все еще имеет тысячи боевиков в Ираке и Сирии, у организации восемь филиалов, более десятка сетей и тысячи разбросанных сторонников по всему миру, несмотря на значительные территориальные потери и ликвидацию главарей", - доложил директор Национальной разведки Дэн Коутс.

Доклад об Иране сделала директор Центрального разведывательного управления Джина Хаспель. Она заявила на заседании, что ближневосточная страна все еще соблюдает условия ядерной сделки 2015 года, несмотря на решение Трампа выйти из соглашения (СВПД).

Белый дом никак не прокомментировал доклады разведслужб. Но эксперты говорят, что это указывает на явный конфликт Трампа с ведомством.