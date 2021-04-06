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Разведку ВСУ застали врасплох под Горловкой. Скоротечный бой обернулся побегом

06 апреля 2021, 03:20  •  12 • Украина

Украинские разведчики предприняли попытку проникнуть на позиции в зоне ответственности подразделений Донецкой народной республики. Как сообщили в ДНР, бойцы ВСУ выдвинулись в горловском направлении. "Наши защитники были вынуждены применить штатное вооружение, не запрещённое минскими договорённостями", - говорится в сообщении Народной милиции ДНР.

Украинская разведгруппа попыталась проникнуть на территорию в зоне ответственности подразделений Донецкой народной республики. Однако разведка обернулась боем. Инцидент произошёл 4 апреля в районе населённого пункта Шумы.

Как говорится в сообщении Народной милиции ДНР, защитники Донбасса были вынуждены применить против лазутчиков оружие.

После скоротечного боя украинские разведчики ретировались, бросив на поле тело сослуживца.

Тело украинского рядового найдено сапёрами ДНР при осмотре участка минного поля.

В народной республике отметили, что Киев скрывает данные о его смерти и не предпринимает никаких действий для возвращения тела родственникам.

Напомним, что в конце марта в Донбассе обострилась обстановка. В районе посёлка Шумы погибли четыре военнослужащих ВСУ. Несмотря на обвинения Киева, в Донецке опровергли причастность к обстрелу. Как оказалось позднее, украинские бойцы подорвались на минно-взрывном устройстве во время обследования минных полей.

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