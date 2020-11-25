Разведка Украины нашла виновного в падении рейтингов Зеленского: Это снова Россия и Путин

Россия пытается испортить репутацию президента Украины Владимира Зеленского, а также дискредитировать высшее государственное и военное руководство страны. Об этом с серьёзным лицом заявили в пресс-службе Главного разведуправления (ГУР) министерства обороны Украины.

По данным украинской разведки, Кремль якобы занимается дискредитаций усилий Киева по урегулированию ситуации на "фронте войны с Россией". Под этим имеется в виду война в Донбассе.

Также разведка Украины жалуется, что российские СМИ и "агенты влияния" критикуют решения Киева в социальной и экономической сфере, а также решения по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Из этого украинские разведчики делают вывод о "слабости Москвы".

Напомним, что власти Украины чуть ли не ежедневно дискредитируют себя без всякой посторонней помощи. То глава патрульной полиции на камеру испытает на себе электрошокер, то Верховная рада отменит льготы пенсионерам, то чиновники в очередной раз поднимут тарифы ЖКХ по указке МВФ, то ещё что-нибудь. Но виновата в итоге почему-то всё равно Россия.