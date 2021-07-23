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Разведка США за глаза дала название истребителю Checkmate
23 июля 2021, 17:45 • 133 • В мире
Американская разведка переиначила для себя название новейшего истребителя России Су-75 (Checkmate).
Источник Defense Blog утверждает, что в разведывательных кругах США переиначили для себя название новейшего истребителя России. речь идет о презентованном на этой неделе легком тактическом самолете Су-75.
Собеседник блога отмечает, что у разведки есть иное название для военного борта. "Разведка США назвала новый российский истребитель Screamer", — говорится в публикации.
Уточняется, что назвать самолет "Крикун" иностранцы решили из-за большого воздухозаборника, придающего самолету особый вид.
Ранее в России сообщили, что реальная эксплуатация борта планируется через в 2023-м году. На авиасалоне МАКС-2021 был представлен прототип самолета.
Согласно главе госкорпорации "Ростех" Сергею Чемезову, однодвигательный тактический истребитель, модель которого была представлена на МАКС-2021, будет стоить от 25 до 30 миллионов долларов.
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