Разведка США взломала сервер лаборатории в Ухане. Но понять, что в нём, помешало незнание китайского

Известное своей бесперебойной правдивостью американское медиа CNN обрушило на мир замораживающую кровь сенсацию. Оказывается, вирус COVID-19 утёк из биолаборатории в китайском Ухане, где и был создан. Обнаружила это разведка США, которая в результате хакерской атаке взломала сервер и получила базу данных по вирусам. Одна у героев возникла проблема. Понять, что в этой базе данных, ЦРУ помешало отсутствие знатоков китайского языка…

И это не шутка. Так и сообщается: американской разведке удалось получить доступ к генетическим данным вирусов из Уханьского института вирусологии.

Страшная правда о китайцах

Но прежде чем добраться до страшной правды, давайте представим одну вещь. Есть некое ведомство, в котором делаются секретные вещи. По секретным вещам имеется секретная информация. Как поступает такое ведомство с секретной информацией?

Гадать не будем. Допустим, что китайцы не глупее нас. Автору этих строк доводилось встречаться с режимами охраны тайны в наших ведомствах, где она имелась. Системы разные, многослойные и многоконтурные. Но если описать просто, то для всех них характерна простая схема: есть в учреждении одна сеть, через которую сотрудники могут выглядывать в интернет. И качать что-то оттуда. Эта сеть, само собою, тоже защищена, запаролена, на входе в неё нечто вроде бетонной змейки, как перед КПП воинской части или блок-постом на дороге в горячей точке. Только электронной, само собою. В общем, чтобы сотруднику только выглянуть, его послание пройдёт несколько допросных камер. А чтобы кому-то заглянуть в эту сеть, нужно пройти ту самую бетонную змейку.

Спору нет, это возможно. Более того, это довольно часто делается, а сервера подвергаются DDOS-атакам. И это не только не секрет, но и предмет для новостных сообщений.

Вот только секретных сведений в этой открытой, хоть и защищённой сети не встретишь. Разве что кто-то из сотрудников их туда целенаправленно сольёт, но это, как правило, легко выявляется. После чего в разговор вступают в спецслужбы, и злодея либо начинают использовать для слива дезинформации, либо сажают в мордовский лагерь.

Так вот, а подлинно закрытая информация лежит в другой сети. Причём с первой не связанной от слова совсем. В ответственных учреждениях даже по два компьютера под столами у ответственных, гриф имеющих сотрудников стоят. Более того, эта сеть даже не одна, а у каждого отдела-управления своя. И тоже, разумеется, многажды запаролена и настроенная на разрыв связи, едва какой неформат в обращении почует. И обращаться в эту сеть можно только при помощи номерного токена, как и размещать или читать в ней информацию – через процедуру. И через собственную номерную флешку.

Не открыл ничего нового? Совершенно верно. Но обратимся к китайцам с вопросом, глупее ли они нас. Выслушав возмущённый ответ, придём к унылому выводу: если китайцы в Ухани и разрабатывали смертельный вирус, то информация о том никак не могла оказаться в той части институтской сети, куда может залезть внешний хакер.

Смешная правда об американцах

Сколько бы песка ни сыпалось из Джозефа нашего, понимаете ли, Байдена, но распоряжение президента есть распоряжение президента. Тем более что старина Джо, судя по тому, как держит власть, оказался не совсем той развалиной, каким казался. У старика тоже двойной контур, как у секретной организации. Почтовый ящик ДБ-1324.

Так вот, послушав разные препирательства на тему, кто выпустил ковид из бутылки, президент США дал своим разведкам распоряжение – в течение 90 дней дать надёжные данные о происхождении COVID-19. Было это 27 мая. Разведки вспомнили трудовой подвиг русского шахтёра Стаханова и выдали на гора результат уже через 70 дней. И CNN, если не врёт, как обычно, что-то такое про этот результат и выдала.

Отсюда вопрос к разведке США. Если она просто по определению не могла залезть в натурально секретные сервера китайцев, то что же она выдала в качестве результата?

И здесь есть довольно неплохая версия. Годная, правда, лишь при допущении, что западные варвары не врут тотально, как им присуще, - то есть что-то реальной за их высказываниями стоит. Если мы это допускаем, то обнаруживаем, что доступная база данных у Уханьского института вирусологии… была. Китайские учёные, которые, кстати, за много лет исследований накопили около 22 тысяч штаммов вирусов, данные о них выкладывали в облачную базу. А в сентябре 2019 года по каким-то причинам доступ к ней закрыли.

По каким, не сообщается. Связано ли это с возможной утечкой SARS-CoV-2? Ни от каких вероятностей закрываться не будем, но судя по тому, что мы теперь знаем о ковиде, вряд ли он где-то три месяца таился в тенетах, прежде чем был зарегистрирован первый случай заражения им.

Но как бы то ни было, китайцы доступ к облаку своему закрыли. И вот теперь – если, повторимся, вся эта история, поведанная CNN не такая же ложь, как история о Скрипалях и им подобные – американские разведывательные хакеры героически могли взломать защиту того облака. Или не сломать, а просто обратиться к версии 2019 года. Дедушка Байден старенький, будет он ещё разбираться, как именно претенденты на Медаль Конгресса добыли свою бесценную развединформацию.

Что с того?

Дополнительную подозрительность результатам трудового подвига американских разведстахановцев придаёт совершенно ути-путишное замечание CNN.

Оказывается, геройские хакеры всё там у китайцев взломали и вволю погуляли, обнаружив, что это у злостных подданных Си Цзинпина сбежал коронавирус.

Это если не предположить ещё худшее (что, как мы знаем из собственного опыта, обязательно будет дальше предположено) – что коварные злодеи из Поднебесной целенаправленно спустили вирус на человечество, как голодного питбуля.

Так вот, тихие американские герои все эти страшные вещи обнаружили. Вот только оказалось, что очень сложно теперь провести анализ огромного массива полученных данных. Для их обработки уже задействовали суперкомпьютеры министерства энергетики США. То есть министерства, ведающего атомными делами, включая военные. Там суперские суперкомпьютеры, на которых просчитываются и моделируются самые мелкие детали ядерных взрывов. Но и – вот беда! – и они не справляются. Китайцы оказались ещё более коварны, чем от них ждали! Данные своих исследований они записывали на… китайском языке! И теперь у американцев, как оказалось, нет экспертов, которые могли бы эту базу данных читать!

Миллионы этнических китайцев живут в США. Сотни тысяч натуральных китайцев приехали в США жить и работать постоянно. Десятки тысяч американцев учили и выучили китайский язык. Тысячи сотрудников американских спецслужб обязаны были выучить китайский язык, чтобы работать против одного из двух главных врагов США на планете.

И у них некому прочитать, что там китайцы разместили в своей некогда открытой базе данных!

Вот что с этого нам. До сих пор мы наблюдали, как информационные провокации сотворялись по отношению к России. Теперь можно наблюдать, как из жалких и очень смешных вначале потуг рождаются информационные блицкриги на других. Как они развиваются. Как они превращаются в железобетон. Как этим железобетоном выстаиваются затем те "змейки", которыми враг старается закрыть доступ к нам.