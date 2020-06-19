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Разведка США провалилась в Сирии: Сатановский по секрету рассказал, как русским пришлось помогать

19 июня 2020, 11:00  •  119 • Политика
Политолог и востоковед Евгений Сатановский, комментируя шпионскую историю между РФ и США, обмолвился о некой нашей помощи американцам в Сирии. По всей видимости, речь идёт о секретной операции, поскольку там были задействованы разведчики, намекнул Сатановский.
В России приговорили к 16 годам заключения обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана. Глава Госдепартамента Майк Помпео заявил официально, что Вашингтон возмущён вынесенным американцу приговором. Он подчеркнул, что в Штатах "серьёзно обеспокоены тем, что Уилан был лишён гарантий справедливого судебного разбирательства".
В ответ на это в российском МИД заявили, что за обвинения, подобные делу Уилана, предусмотрено гораздо более строгое наказание - "десятки лет тюремного заключения, вплоть до пожизненного, причём без права помилования".
Политолог Евгений Сатановский, комментируя в телеграм-канале "Армагеддоныч", по всей видимости, именно эту шпионскую историю, развернувшуюся между двумя странами, указал, что реакция Госдепа весьма показательна.
"Одно дело, когда Голливуд спасает рядового Райана. Воюйте, ребята, Америка своих не бросает, вытащат из любой ситуации. Вперёд, герои! <…> Другое дело - реальная жизнь. И, повторим, американцев по всему свету сидит столько... По их поводу, чтоб дипломаты шум подняли, должно сойтись немало факторов", - отметил он.
Обсуждая действия разведки США, он привёл в пример несколько спецопераций - удачных и не совсем. Примечательно, что на помощь в одной из секретных операций в САР американцам пришли русские.
Детали востоковед раскрывать не стал, выразился иносказательно. Однако сам факт провала американских шпионов зафиксировал.
"…военные в Америке, конечно, по возможности, друг друга выручают, но в фантастических операциях не участвуют. Не их это стезя. Что до американских разведчиков, этот тезис верен вдвойне и втройне. В Сирии кое-кого просили нас выручить", - отметил Сатановский.

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