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Разведка США предсказала России проблемы с Китаем

29 апреля 2021, 21:35  •  168 • Политика
Владимир Путин и Си Цзиньпин. Фото: Pang Xinglei/Xinhua/www.globallookpress.com
Будущим поколениям руководителей РФ придется тяжело с растущим влиянием Поднебесной по всему миру
Власти России в отдаленном будущем столкнутся с проблемами в связи с расширением влияния Китая. Такой прогноз дал представитель Национального совета по разведке (NIC) США Кристофер Борт.
Он отметил, что на сегодняшний день руководители обеих стран понимают друг друга, поэтому они могут решать вопросы возможной конкуренции.
"Но многие указывают, что это будет проблемой для следующих поколений российских лидеров", – цитирует РИА "Новости американца.
Борт считает, что Москва внимательно и с опасением следит за растущим влиянием Пекина в разных регионах планеты, в том числе там, где раньше Россия "традиционно играла роль", но сейчас ее перехватывает КНР, а, вернее, китайские деньги и инфраструктурные возможности. Так, сегодня Поднебесная утверждается в Средиземноморье.
По мнению американского разведчика, в Москве не особо уделяют внимание усиливающемуся присутствию Китая в данном регионе, поскольку РФ больше волнует Центральная Азия, вероятно, Вьетнам.
"Но сказать, что они (Россия) не признают, что в долгосрочной перспективе это является проблемой, будет преувеличением", – резюмировал Борт.
В середине апреля бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал нынешнюю внешнеполитическую политику Белого дома. Он заявил, что вместо того, чтобы налаживать отношения с Москвой, новый лидер нации Джо Байден склоняет Россию к дружбе с Пекином. По его словам, действующая администрация провоцирует создание мощнейшего геополитического анклава.

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