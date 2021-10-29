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Разведка США оправдала Китай по COVID-19: Вирус не был генетически модифицирован
29 октября 2021, 23:10 • 30 • Политика
В разведке США заявили, что Китай не разрабатывал COVID-19 как биологическое оружие. По оценке разведсообщества, вирус не был генетически модифицирован, говорится в докладе.
Власти Китая не знали о коронавирусе до начала пандемии и не разрабатывали его в качестве биологического оружия. К такому выводу пришла разведка США в своём докладе о происхождении COVID-19.
Ранее официальные лица США высказывали обвинения в адрес Китая касательно того, что власти страны намеренно создали коронавирусную инфекцию COVID-19 в военной биолаборатории. А экс-президент Дональд Трамп и вовсе требовал с Поднебесной компенсацию за причинённый коронавирусом ущерб.
Однако из доклада разведки США следует, что в Китае не знали о существовании COVID-19 до начала пандемии. Также, по оценке разведсообщества, вирус не был генетически модифицирован. Таким образом, разведка США, по сути, оправдала Китай по всем обвинениям, которые звучали из Вашингтона.
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