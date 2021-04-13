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Разведка США назвала методы России для "раскола стран Запада"

13 апреля 2021, 21:25  •  27 • Политика
В США рассекречена часть ежегодного доклада Национальной разведки об угрозах в мире. Она посвящена намерениям России относительно США.
Россия намерена выстраивать с США сотрудничество на прагматичных основаниях и не стремится к конфликту. Об этом говорится в ежегодном докладе американского разведсообщества, содержащем оценку угроз для США в мире.
Мы ожидаем, что Москва будет добиваться прагматичного сотрудничества с Вашингтоном на её собственных условиях. И мы считаем, что Россия не желает прямого конфликта с силами США,
- цитирует ТАСС доклад директора Национальной разведки США.
Также в рассекреченной части документа подчёркивается, что Россия в текущем году будет использовать различные методы, чтобы "подорвать влияние США, разработать новые международные нормы и партнёрства, расколоть страны Запада и ослабить западные альянсы".
В докладе американской разведки отмечается, что Россия намерена продемонстрировать готовность "формировать глобальные события в качестве крупного игрока в новом многополярном мировом порядке".

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