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Разведка США нашла "свидетелей"? Датский учёный высказался о "китайском" происхождении COVID

12 августа 2021, 19:00  •  109 • В мире
Датский учёный, руководитель группы экспертов ВОЗ, занимавшейся поиском источника распространения коронавирусной инфекции в Китае, Питер Эмбарек высказался о происхождении COVID. Фактически он поддержал позицию разведки США.
Датский учёный, руководитель группы экспертов ВОЗ, занимавшейся поиском источника распространения коронавирусной инфекции в Китае, Питер Эмбарек в эфире датского канала TV 2 заявил, что нулевой пациент с COVID вполне мог появиться в лаборатории или при полевых исследованиях в Китае.
"Первая вспышка коронавируса в Китае во второй половине 2019 года могла начаться из-за сотрудника городской лаборатории (в Ухане), который мог заразиться от летучей мыши во время полевых исследований или в лаборатории в Ухане", - сказал в эфире Эмбарек.
Примечательно, что китайскую версию происхождения COVID активно разрабатывают США. Ранее сообщалось, что американские спецслужбы ищут людей для показаний против Китая, которые выступили бы в роли "свидетелей", подтвердивших версию о зарождении COVID в Ухане.

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