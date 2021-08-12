Разведка США нашла "свидетелей"? Датский учёный высказался о "китайском" происхождении COVID

Датский учёный, руководитель группы экспертов ВОЗ, занимавшейся поиском источника распространения коронавирусной инфекции в Китае, Питер Эмбарек высказался о происхождении COVID. Фактически он поддержал позицию разведки США.

Датский учёный, руководитель группы экспертов ВОЗ, занимавшейся поиском источника распространения коронавирусной инфекции в Китае, Питер Эмбарек в эфире датского канала TV 2 заявил, что нулевой пациент с COVID вполне мог появиться в лаборатории или при полевых исследованиях в Китае.

"Первая вспышка коронавируса в Китае во второй половине 2019 года могла начаться из-за сотрудника городской лаборатории (в Ухане), который мог заразиться от летучей мыши во время полевых исследований или в лаборатории в Ухане", - сказал в эфире Эмбарек.

Примечательно, что китайскую версию происхождения COVID активно разрабатывают США. Ранее сообщалось, что американские спецслужбы ищут людей для показаний против Китая, которые выступили бы в роли "свидетелей", подтвердивших версию о зарождении COVID в Ухане.