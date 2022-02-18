Разведка США нашла новую исходящую от России "опасность"

Американская разведка нашла новую исходящую от России "опасность". Washington Post опубликовала материал со ссылкой на источники, ознакомленные с информацией разведчиков США.

По данным издания, американская разведка получила данные о том, что объявленный Россией отвод войск от границы Украины был преднамеренной уловкой, чтобы ввести в заблуждение Вашингтон. По данным WP, сразу три американских источника и один европейский независимо друг от друга подтвердили, что знакомы с этой информацией.

Ранее политический консультант, обозреватель Царьграда Андрей Перла объяснил, почему Запад продолжает нагнетать истерию вокруг России, несмотря на то, что вторжения на Украину не только не произошло, но даже не готовилось.