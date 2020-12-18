Разведка раскрыла новые детали о подготовке фашистской Германии к нападению на СССР

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Нацисты тщательно готовились к кровавой спецоперации

Споры вокруг Второй мировой войны не утихают по сей день. Недавно стало известно, как именно Берлин готовился к нападению на Советский Союз. Оказалось, немцы вели скрупулезную подготовку к атаке на Советы, однако держали свои злонамерения в строжайшей тайне.



Соответствующие сведения опубликовали российские разведчики в сборнике "СВР РФ. 100 лет. Документы и свидетельства". В частности, там приводится шифровка, которую 9 мая 1941 г. отправили из немецкой столицы советские разведчики. В документе указано, что фашистский режим активного готовится к нападению на СССР. Причем этот зловещий проект скрывается даже от ряда немецких офицеров, отмечает URA.RU.

Кроме того, стало известно, что итальянский диктатор Бенито Муссолини вынашивал коварный план по захвату юго-западных земель СССР.

Такой договоренности Муссолини пытался достигнуть с главой фашистов Адольфом Гитлером. Однако фюрер не хотел обещать ничего конкретного своему итальянскому подельнику – делить шкуру не убитого медведя кровавый верховодец немцев считал неправильным, передает РИА "Новости".

К слову, недавно действия Германии против граждан СССР потребовали признать геноцидом. Первые судебные решения уже получены.