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Разведка обвинением: глава британской MI5 предупредит Россию о «грядущей изоляции»
14 мая 2018, 10:24 • 115 • В мире
Руководитель службы контрразведки Великобритании MI5 Эндрю Паркер намерен объявить о «грядущей изоляции России». Как сообщает Bloomberg, в понедельник, 14 мая, в своей речи он обвинит Москву в отравлении Скрипалей и распространении ложных сведений. Ранее Лондон неоднократно ссылался на данные спецслужбы в качестве подтверждения своей версии об инциденте, однако так и не обнародовал никаких доказательств и не поделился информацией по делу с российскими властями. Как отметили в посольстве РФ, затягивание расследования не идёт на пользу Великобритании и выявляет недостатки политики консервативного правительства.
Reuters © Toby Melville
Глава британской контрразведки MI5 Эндрю Паркер собирается предупредить Россию о её «возможной изоляции». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на текст выступления, поступивший в распоряжение агентства.
Предполагается, что в своей речи перед европейскими коллегами в Берлине в понедельник, 14 мая, руководитель MI5 затронет тему отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которое произошло в марте в британском Солсбери.
Как пишет Bloomberg, глава британской контрразведки намерен обвинить российские власти в «грубом нарушении международных правил», а также в «агрессивных и пагубных действиях военных и разведывательных служб».
«Он также осудит то, что он называет беспрецедентным уровнем дезинформации в России после нападения, и отметит необходимость «рассеять туман лжи и полуправды, который выходит из их пропагандистской машины», — сообщает агентство.
Секретные «доказательства»
Напомним, что именно на данные разведки ссылается Великобритания, обвиняя Россию в отравлении Скрипалей. Однако обнародовать эти «доказательства» британские власти отказываются. При этом правоохранительные органы версию Лондона не подтверждали. Не смогли установить страну происхождения вещества и в британской лаборатории «Портон-Даун». Там лишь подтвердили, что вещество относится к семейству «Новичок».
Комментируя информацию о завершении работы полиции в Солсбери, в российском посольстве отметили, что доказать причастность Москвы так и не удалось.
«Несмотря на предпринятые полицией колоссальные усилия, местным правоохранителям так и не удалось с помощью фактов и доказательств поддержать официальную политическую версию инцидента», — отметили в дипмиссии.
Дипломаты заметили, что Лондон ожидал от полиции не тщательного расследования, а подтверждения своей версии о событиях в Солсбери.
«Огромная работа полицейских, судя по всему, оказалась бессмысленной. Ведь от них ожидали не установления истины, а лишь следования в русле искусственного сценария, написанного правительством консерваторов в первые же дни после происшествия», — добавили в посольстве.
В дипмиссии заметили, что Россию по-прежнему не допускают к расследованию, а также не дают доступ к российским гражданам. Информация о местонахождении Скрипалей скрывается. В связи с этим Москва попросила Германию поделиться данными, предоставленными Лондоном по делу Скрипалей, сообщил глава МИД России Сергей Лавров по итогам совместной пресс-конференции с германским коллегой Хайко Маасом.
«Господин Маас сказал, что британцы подробно проинформировали германскую сторону о том, что случилось в Солсбери, и всё это выглядит убедительно. Мы попросили… поделиться с нами этой информацией, поскольку британцы нам ничего не дают», — сказал Лавров, выразив надежду, что британские власти стали более фактологичными.
Ранее Москва отмечала, что у России таких разработок никогда не было. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, ни в СССР, ни в РФ не проводились исследования, которые имели бы прямое или косвенное название «Новичок». Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич отмечал, что уже после уничтожения химического оружия в России разработками отравляющих веществ занимались в Великобритании, США, Чехии и Швеции.
Однако в МИД Великобритании продолжают настаивать, что преступление совершила именно Россия.
«Мы последовательно и чётко заявляли, что только у российского государства есть технические средства, практический опыт и мотив, чтобы совершить нападение на Скрипалей таким образом», — отметили в ведомстве.
По словам посла России в Великобритании Александра Яковенко, ситуация с расследованием не идёт на пользу Лондону.
«Конечно, время работает против правительства Великобритании, поскольку чем дольше эта совершенно ненормальная ситуация затягивается, тем активней видно всем, какую политику проводит консервативное правительство», — сказал дипломат.
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